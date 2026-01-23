KunszigetberuházásSzijjártó Péter

Szijjártó Péter: A SICK Kft. beruházása nyomán háromszáz új munkahely jött létre Kunszigeten

A település méretét tekintve különleges dolognak számít, hogy a SICK Kft. beruházása háromszáz új munkahelyet hozott létre Kunszigeten, részben a kormány támogatásának köszönhetően, ami megerősíti, hogy a magyar emberek pénzéből a magyar gazdaság fejlesztésére kell költeni, s nem egy másik ország működtetésére. Erről beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a településen.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 20:19
Vidó Imre Zsolt ügyvezető igazgató, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Nagy István agrárminiszter a SICK Kft. projektzáró ünnepségén Kunszigeten Fotó: Filep István Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a SICK Kft. projektzáró ünnepségén elmondott beszédében kiemelte, hogy az intelligens optikai szenzorokat gyártó, német tulajdonosi hátterű vállalat tízmilliárd forintos beruházást hajtott végre, amelynek nyomán egyebek mellett új üzem és raktár épült, így ötven százalékkal nőtt a kapacitás. Elmondta, hogy a projektet a kormány 1,6 milliárd forinttal támogatta, így hozzájárulva háromszáz munkahely létrehozásához a Győr-Moson-Sopron vármegyei településen.

Ebben a vármegyében vannak különleges dolgok. Például az az, ami itt van. Itt van a Kunsziget nevű település, ahol laknak nagyjából másfél ezren. Itt van egy gyár, amely a világpiacra termel abszolút versenyképes módon, és ahol ennek a beruházásnak meg a jövőbeni fejlesztéseknek köszönhetően hamarosan több mint ezren dolgoznak, és amiket itt előállítanak, azok az egész világon megállják a helyüket

– mondta.

„Az intelligens optikai szenzorok, amelyeket itt előállítanak, a világ minden pontján megtalálhatók az óceánjáró hajóktól kezdve a villamosokon, az önvezető traktorokon, az ipari kéményeken keresztül egészen a repülőtéri csomagszenzorokig” – fogalmazott. Majd kifejtette, hogy mára több mint 43 ezren dolgoznak Magyarországon az elektronikai iparban, s a kormány az elmúlt tíz évben 185 nagyberuházáshoz nyújtott támogatást a szektorban.

Szijjártó Péter érintette az utóbbi másfél évtized egymást követő súlyos válságait, és üdvözölte, hogy az utóbbi négy év ennek ellenére is a hazai gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka volt a beruházások szempontjából.

Soha annyi beruházás nem jött Magyarországra, soha annyi gyár nem épült fel Magyarországon és soha annyi munkahely nem jött még létre, mint ez alatt a négy esztendő alatt

– jegyezte meg.

Továbbá rámutatott, hogy Győr-Moson-Sopron vármegye a tíz év ezelőtti 3200 milliárd forintról 5700 milliárd forintra növelte az évi ipari teljesítményét, miközben a munkanélküliség két százalékra csökkent. Szavai szerint ez annak is köszönhető, hogy ezen idő alatt 124 beruházás jött létre állami támogatással a térségben, összesen 810 milliárd forint értékben. 

Ezt követően arra figyelmeztetett, hogy a fejünk felett csapkodnak a villámok, új világrend van kialakulóban, ezért a biztonság minden korábbinál fontosabb. „És míg a világ válságról válságra bukdácsolt, addig Magyarországon több gazdasági bravúrt is végrehajtottunk annak érdekében, hogy a magyar gazdaságot megerősítsük ezen nehéz körülmények dacára is” – húzta alá. „Egymillióval többen dolgoznak ma Magyarországon mint tíz esztendővel ezelőtt. Európában a legalacsonyabb munkát terhelő adók itt vannak Magyarországon, (…) és bár a nemzetközi energiapiacokon is teljesen esztelen ármozgások voltak, mégiscsak a rezsicsökkentést sikerült összerakni és még a mostani körülmények közepette is meg tudjuk védeni” – sorolta.

A miniszter végül hangsúlyozta, hogy a jelenlegi körülmények között könnyen veszélybe kerülhetnek az eddigi eredmények az ukrajnai háború miatt.

Ezért mi a jövőben is a biztonság, a béke és a kiszámíthatóság pártján maradunk, és továbbra is azt gondoljuk, hogy a magyar emberek pénzének itt Magyarországon van a helye. A magyar emberek pénzéből a magyar gazdaság, a magyar vállalatok fejlesztésére és magyar munkahelyek létrehozására kell költeni, nem egy másik ország működtetésére

– összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

