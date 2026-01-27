Így tárgyalnak az oroszok, amerikai források leplezték le a taktikát

Az amerikai tárgyalásokat vezető tisztviselők szerint éles különbség van a Kreml nyilvános retorikája és az orosz delegáció zárt ajtók mögötti viselkedése között. Két, az egyeztetésekhez közel álló forrás a The Kyiv Independentnek azt mondta: Moszkva a hivatalos megszólalásokban rendre megismétli – sőt időnként fokozza – Ukrajnával szembeni területi és politikai követeléseit, miközben a háttérben jóval rugalmasabb hangnemet üt meg, írja az Origo.

Vlagyimir Putyin orosz elnök. Fotó: AFP/Mikhail Metzel

Egy amerikai tisztviselő szerint Moszkva bevett gyakorlata, hogy a nyilvánosság előtt rendre maximalista követeléseket hangoztat, miközben a háttértárgyalásokon jóval rugalmasabban jár el.

Általában elmondják a maximalista követeléseiket, majd hagyják, hogy a tárgyalócsoportjaik rugalmasan dolgozzanak

– fogalmazott, hozzátéve: „Ez már régóta így van”.

Kijev ezzel szemben óvatosabban értékeli a jeleket. Egy, a tárgyalásokat ismerő ukrán tisztviselő szerint az amerikai fél „nagyon sajátos módon” olvassa a diplomáciai helyzetet. Mint mondta, „ha mindenki udvarias, az már pozitív jelnek számít”, ez azonban önmagában még nem jelent valódi előrelépést – írja a The Kyiv Independent.