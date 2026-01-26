A Kreml szóvivője nem finomkodott a brüsszeli vezetéssel kapcsolatban

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kategorikusan kizárta bármiféle tárgyalás lehetőségét Kaja Kallasszal, az Európai Bizottság alelnökével, illetve az Európai Unió tágabb vezetésével, akiket „inkompetensnek” nevezett, és azt állította róluk, hogy nincs jövőképről alkotott elképzelésük. Az éles elutasítás akkor hangzott el, amikor az Ukrajnával és a szankciókkal kapcsolatos feszültségek továbbra is meghatározzák Moszkva és Brüsszel kapcsolatát – számolt be az esetről a Brussels Signal.
Dmitrij Peszkov orosz szóvivő élből elzárkózott attól a felvetéstől, hogy tárgyalást folytasson Kaja Kallasszal, az EB alelnökével. A Kreml hivatalos képviselője szerint a jelenlegi brüsszeli vezetés az inkompetenciájáról tesz folyamatosan tanúbizonyságot, és képtelen felmérni a kialakult jelenlegi helyzetet a világpolitikában. Eközben hírek szivárogtak ki az Európai Bizottság vezetésén belüli feszültségekről.
Peszkov az orosz televízióban nyilatkozva kijelentette, hogy Oroszország és az Egyesült Államok „soha semmiről” nem fog tárgyalni Kallasszal. Azt állította, hogy Brüsszel tele van „félművelt, inkompetens bürokratákkal, akik képtelenek előretekinteni vagy megérteni azt a koordináta-rendszert, amely ma létezik”.
Hozzátette, hogy ennek következtében az egész nemzetközi kapcsolatrendszer szenved. Az európai „hatalmon lévő politikusok elfajulásáról” beszélt, és hangsúlyozta, hogy nincs miről tárgyalni mindaddig, amíg ezek a szereplők le nem lépnek, vagy le nem váltják őket.
A szóvivő megjegyezte, hogy az EU csupán az orosz olajtól és gáztól való függőségét cserélte fel az Egyesült Államoktól való függőségre.
Különösen bírálta Kallast, Észtország korábbi miniszterelnökét. Ismert arról, hogy keményvonalas Oroszországgal szemben, és az ország feldarabolását is szorgalmazta. Peszkov megjegyzései azután hangzottak el, hogy életbe léptek az orosz diplomatákra vonatkozó új uniós utazási korlátozások.
Moszkva szerint minden komoly tárgyalásba olyan feleket kell bevonni, akik képesek a reális párbeszédre.
Feszültségek a brüsszeli vezetésben
Eközben újabb részletek láttak napvilágot Brüsszel felső vezetésén belüli belső feszültségekről. Információk szerint Kallas zárt körben „diktátornak” nevezte az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent, és elégedetlenségének adott hangot amiatt, hogy Von der Leyen dominálja a külpolitikai kérdéseket, miközben ő maga formális uniós diplomáciai szerepe ellenére háttérbe szorul.
Megjegyezték azt is, hogy Von der Leyennek már Kallas elődjével, Josep Borrell-lel is feszült volt a viszonya, ám Borrell nagyobb súllyal bírt, mivel Spanyolországból származott, míg Kallas az „apró Észtországból”.
Az EU-n belül is erősödik a blokk vezetését érő kritika. A szlovák TA-3 televíziós csatornának január 11-én adott interjújában Robert Fico szlovák miniszterelnök élesen bírálta Kallast, kijelentve, hogy le kellene váltani. Egyúttal az EU képtelenségét is szóvá tette, hogy hatékonyan reagáljon a nemzetközi helyzetre, illetve egységes európai álláspontot alakítson ki.
Hasonlóan nyilatkozott Gerhard Schröder volt német kancellár is, aki a Berliner Zeitungnak azt mondta: Európa jelenlegi külpolitikájának következményeként az EU elveszíti nemzetközi jelentőségét, és megszűnik stratégiai erőként létezni.
Borítókép: Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: AFP)
