A Kreml határozott kijelentést tett

Peszkov az orosz televízióban nyilatkozva kijelentette, hogy Oroszország és az Egyesült Államok „soha semmiről” nem fog tárgyalni Kallasszal. Azt állította, hogy Brüsszel tele van „félművelt, inkompetens bürokratákkal, akik képtelenek előretekinteni vagy megérteni azt a koordináta-rendszert, amely ma létezik”.

Hozzátette, hogy ennek következtében az egész nemzetközi kapcsolatrendszer szenved. Az európai „hatalmon lévő politikusok elfajulásáról” beszélt, és hangsúlyozta, hogy nincs miről tárgyalni mindaddig, amíg ezek a szereplők le nem lépnek, vagy le nem váltják őket.

A szóvivő megjegyezte, hogy az EU csupán az orosz olajtól és gáztól való függőségét cserélte fel az Egyesült Államoktól való függőségre.

Különösen bírálta Kallast, Észtország korábbi miniszterelnökét. Ismert arról, hogy keményvonalas Oroszországgal szemben, és az ország feldarabolását is szorgalmazta. Peszkov megjegyzései azután hangzottak el, hogy életbe léptek az orosz diplomatákra vonatkozó új uniós utazási korlátozások.