Peszkov bejelentést tett a háromoldalú tárgyalások folytatásáról

Dmitrij Peszkov újságíróknak nyilatkozva megerősítette, hogy Moszkva továbbra is számol a háromoldalú tárgyalások folytatásával, amelyek célja az ukrajnai konfliktus rendezése. A szóvivő hangsúlyozta: az egyeztetések előkészítése zajlik, ám konkrét dátumot még nem tudott megnevezni – írja a Life.

Peszkov megerősítette, hogy Moszkva továbbra is számol a háromoldalú tárgyalások folytatásával. Fotó: AFP

A kapcsolatfelvétel a jövő hétre van tervezve. Jelenleg nem tudok pontos dátumot mondani

– fogalmazott Peszkov, hozzátéve, hogy a diplomáciai egyeztetések menetrendje több tényezőtől is függ. Mint ismert, január 24-én Abu-Dzabiban zárult le az a kétnapos háromoldalú tárgyalássorozat, amelyen az orosz, az amerikai és az ukrán delegációk vettek részt. Az egyeztetések a konfliktus rendezéséről szóltak, de a részleteket nem tették közzé. A TASZSZ forrásai szerint a találkozókat követően a felek annyit közöltek, hogy az egyeztetések eredményesek voltak, ugyanakkor a konkrét fejleményekről nem adtak további tájékoztatást.

A Kreml megerősítette, hogy a konfliktus rendezése nem képzelhető el a területi viszonyok tisztázása nélkül, és ez a kérdés a jövőbeni tárgyalások során is központi szerepet kap.

Peszkov szavai alapján egyértelmű, hogy Oroszország nyitottnak mutatkozik a diplomáciai csatornák fenntartására, és számol a további egyeztetésekkel. A Kreml kommunikációja mindenesetre óvatos: konkrét részleteket továbbra sem közölnek.