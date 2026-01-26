OroszországUkrajnaDmitrij PeszkovEgyesült Államokbéketárgyalás

Peszkov bejelentést tett a háromoldalú tárgyalások folytatásáról

További háromoldalú egyeztetések jöhetnek az ukrajnai konfliktus rendezése érdekében Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna részvételével – erről beszélt Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője. A Kreml szerint a kapcsolatfelvétel folyamatos, ugyanakkor a következő találkozó pontos időpontja egyelőre nem ismert.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 11:16
Peszkov bejelentést tett a háromoldalú tárgyalások folytatásáról Forrás: AFP
Dmitrij Peszkov újságíróknak nyilatkozva megerősítette, hogy Moszkva továbbra is számol a háromoldalú tárgyalások folytatásával, amelyek célja az ukrajnai konfliktus rendezése. A szóvivő hangsúlyozta: az egyeztetések előkészítése zajlik, ám konkrét dátumot még nem tudott megnevezni – írja a Life.

Peszkov megerősítette, hogy Moszkva továbbra is számol a háromoldalú tárgyalások folytatásával
Peszkov megerősítette, hogy Moszkva továbbra is számol a háromoldalú tárgyalások folytatásával. Fotó: AFP

A kapcsolatfelvétel a jövő hétre van tervezve. Jelenleg nem tudok pontos dátumot mondani

– fogalmazott Peszkov, hozzátéve, hogy a diplomáciai egyeztetések menetrendje több tényezőtől is függ. Mint ismert, január 24-én Abu-Dzabiban zárult le az a kétnapos háromoldalú tárgyalássorozat, amelyen az orosz, az amerikai és az ukrán delegációk vettek részt. Az egyeztetések a konfliktus rendezéséről szóltak, de a részleteket nem tették közzé. A TASZSZ forrásai szerint a találkozókat követően a felek annyit közöltek, hogy az egyeztetések eredményesek voltak, ugyanakkor a konkrét fejleményekről nem adtak további tájékoztatást. 

A Kreml megerősítette, hogy a konfliktus rendezése nem képzelhető el a területi viszonyok tisztázása nélkül, és ez a kérdés a jövőbeni tárgyalások során is központi szerepet kap.

Peszkov szavai alapján egyértelmű, hogy Oroszország nyitottnak mutatkozik a diplomáciai csatornák fenntartására, és számol a további egyeztetésekkel. A Kreml kommunikációja mindenesetre óvatos: konkrét részleteket továbbra sem közölnek.

Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője
Peszkov Kallasról: Megvárjuk, amíg távozik. Fotó: AFP

Peszkov Kallasról: Megvárjuk, amíg távozik

Tegnap arról is beszámoltunk, hogy Dmitrij Peszkov egy interjújában arról beszélt: bár az amerikai közvetítők sietnek, Moszkva szerint a konfliktus lezárása hosszú és nehéz folyamat lesz. A Kreml szerint ugyanakkor már létezik egy, az alaszkai orosz–amerikai csúcson kidolgozott területi megállapodási alap, amelyet a mostani tárgyalásokon kell alkalmazni – írta a RIA Novosztyi.

Sem Oroszország, sem az Egyesült Államok nem szándékozik semmit sem megbeszélni az inkompetens európaiakkal, például az európai diplomácia vezetőjével, Kaja Kallasszal

– fogalmazott az orosz elnöki szóvivő. Peszkov szerint egy dolgot tehetnek: megvárják, amíg Kallas távozik.

Borítókép: Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

