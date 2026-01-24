orosz-ukrán háborútárgyalásAbu-Dzabi

A jövő héten folytatódhatnak az orosz–ukrán–amerikai tárgyalások

Konstruktív megbeszélésről számoltak be az abu-dzabi egyeztetések után. Az orosz–ukrán–amerikai tárgyalássorozat a jövő héten folytatódhat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 16:24
Abu-Dzabi Fotó: GIUSEPPE CACACE Forrás: AFP
Lezárultak az ukrajnai háború rendezéséről szóló kétnapos tárgyalások Abu-Dzabiban, melyek az amerikai béketerv megoldatlan kérdéseit tárgyalták – közölte az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma. Ez volt az első orosz–ukrán–amerikai háromoldalú egyeztetés.

Konstruktív orosz–ukrán–amerikai tárgyalásokról számoltak be
Konstruktív orosz–ukrán–amerikai tárgyalásokról számoltak be 
Fotó: AFP

A közlemény szerint „a megbeszélések konstruktív és pozitív légkörben zajlottak, és magukban foglalták az orosz és ukrán képviselők közötti közvetlen interakciót az Egyesült Államok által javasolt békemegállapodás függőben lévő kérdéseiről, valamint a bizalomépítő intézkedéseket, amelyek célja az átfogó megállapodás felé való előrelépés elősegítése”.

A RIA Novosztyi orosz hírügynökség arról számolt be, hogy 

a tárgyalások újabb fordulójára a jövő héten kerülhet sor az Egyesült Arab Emírségekben.

A Sky News is arról ír, hogy a két ország tisztviselői között „konstruktív és pozitív légkörben” zajlottak a megbeszélések. 

Az orosz külügyminisztérium szombaton azt közölte, hogy Moszkva továbbra is nyitott a párbeszéd folytatására.

Zelenszkij: A tárgyalások konstruktívak voltak

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán arról írt, hogy a háromoldalú tárgyalások során „sok mindenről szó esett”, és konstruktívnak nevezte a megbeszéléseket. Hozzátette: „A tárgyalások középpontjában a háború befejezésének lehetséges paraméterei álltak.” 

Nagyra értékelem annak megértését, hogy az Egyesült Államoknak meg kell figyelnie és felügyelnie kell a háború befejezésének és a valódi biztonság garantálásának folyamatát

– fogalmazott, és ő is megerősítette, hogy amennyiben megvan a készség a továbblépésre, további találkozókra akár már a jövő héten sor kerülhet.

Borítókép: Abu-Dzabi (Fotó: AFP)

