A jövő héten folytatódhatnak az orosz–ukrán–amerikai tárgyalások

Lezárultak az ukrajnai háború rendezéséről szóló kétnapos tárgyalások Abu-Dzabiban, melyek az amerikai béketerv megoldatlan kérdéseit tárgyalták – közölte az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma. Ez volt az első orosz–ukrán–amerikai háromoldalú egyeztetés.

Konstruktív orosz–ukrán–amerikai tárgyalásokról számoltak be

A közlemény szerint „a megbeszélések konstruktív és pozitív légkörben zajlottak, és magukban foglalták az orosz és ukrán képviselők közötti közvetlen interakciót az Egyesült Államok által javasolt békemegállapodás függőben lévő kérdéseiről, valamint a bizalomépítő intézkedéseket, amelyek célja az átfogó megállapodás felé való előrelépés elősegítése”.

A RIA Novosztyi orosz hírügynökség arról számolt be, hogy

a tárgyalások újabb fordulójára a jövő héten kerülhet sor az Egyesült Arab Emírségekben.

A Sky News is arról ír, hogy a két ország tisztviselői között „konstruktív és pozitív légkörben” zajlottak a megbeszélések.

Az orosz külügyminisztérium szombaton azt közölte, hogy Moszkva továbbra is nyitott a párbeszéd folytatására.

Zelenszkij: A tárgyalások konstruktívak voltak

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán arról írt, hogy a háromoldalú tárgyalások során „sok mindenről szó esett”, és konstruktívnak nevezte a megbeszéléseket. Hozzátette: „A tárgyalások középpontjában a háború befejezésének lehetséges paraméterei álltak.”

Nagyra értékelem annak megértését, hogy az Egyesült Államoknak meg kell figyelnie és felügyelnie kell a háború befejezésének és a valódi biztonság garantálásának folyamatát

– fogalmazott, és ő is megerősítette, hogy amennyiben megvan a készség a továbblépésre, további találkozókra akár már a jövő héten sor kerülhet.

