Orosz–ukrán–amerikai tárgyalás: szombaton is folytatódnak az egyeztetések

Egy washingtoni tisztviselő az NBC News amerikai csatornának arról beszélt, hogy eredményes volt az Egyesült Arab Emírségekben az orosz–ukrán–amerikai tárgyalás az ukrajnai háború rendezéséről, az egyeztetések pedig szombaton is folytatódnak. Ezt erősítette meg a TASZSZ orosz hírügynökség is.

Umerov több részletet is elárul az orosz–ukrán–amerikai tárgyalásról

Fotó: AFP

Rusztem Umerov korábbi ukrán védelmi miniszter, az ukrán delegáció egyik fő tárgyalója, közösségi oldalán szintén azt írta, hogy szombaton folytatódnak a tárgyalások.

A találkozó az orosz háború befejezésének paramétereire és a méltóságteljes és tartós béke felé vezető tárgyalási folyamat további logikájára összpontosított. Holnap további megbeszéléseket tervezünk. Holnap csatlakozik az ukrán küldöttséghez Andrij Hnatov tábornok, a vezérkari főnök, és Vadim Szkibitszkij altábornagy, az ukrán védelmi hírszerzés helyettes vezetője

– írta Umerov. Azt is hozzátette:

Az orosz küldöttségben a katonai hírszerzés és a fegyveres erők képviselői is részt vettek.

In Abu Dhabi, together with Kyrylo Budanov, @arakhamia_david , and @SergiyKyslytsya, we took part in a trilateral meeting involving the Ukrainian, American, and Russian sides. We appreciate the U.S. mediation.



On the U.S. side, the consultations included Special Envoy… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) January 23, 2026

A Sky News felhívta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentkezésére is a figyelmet, aki közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy küldöttségének mostanra válaszokat kellett volna kapnia Oroszországtól, és a kulcs az, hogy „Oroszországnak készen kell állnia arra, hogy véget vessen a háborúnak, amelyet maga kezdett”.

Ami a mai megbeszélések lényegét illeti, még túl korai következtetéseket levonni. Majd meglátjuk, hogyan alakul a beszélgetés holnap, és milyen eredményeket hoz

– fogalmazott az ukrán elnök.

Ukrainian diplomatic team reports almost every hour from the UAE, where a conversation took place today involving the Ukrainian, American, and Russian delegations. They are discussing the parameters for ending the war.



By now, our team should already have at least some answers… pic.twitter.com/U1IsDfWWiZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 23, 2026

Borítókép: Háromoldalú tárgyalás Abu-Dzabiban (Fotó: AFP)