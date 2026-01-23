orosz-ukrán háborútárgyalásAbu-Dzabi

Orosz–ukrán–amerikai tárgyalás: szombaton is folytatódnak az egyeztetések

Abu-Dzabiban tárgyalnak a háborúzó felek és az Egyesült Államok, ez az első háromoldalú tárgyalás. Kevés információ látott napviágot az orosz–ukrán–amerikai tárgyalásról, és azok is vegyes képet mutatnak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 23:03
Tárgyalás Abu-Dzabiban Fotó: - Forrás: UAE PRESIDENTIAL COURT
Egy washingtoni tisztviselő az NBC News amerikai csatornának arról beszélt, hogy eredményes volt az Egyesült Arab Emírségekben az orosz–ukrán–amerikai tárgyalás az ukrajnai háború rendezéséről, az egyeztetések pedig szombaton is folytatódnak. Ezt erősítette meg a TASZSZ orosz hírügynökség is. 

Umerov több részletet is elárul az orosz–ukrán–amerikai tárgyalásról
Umerov több részletet is elárul az orosz–ukrán–amerikai tárgyalásról
Fotó: AFP

Rusztem Umerov korábbi ukrán védelmi miniszter, az ukrán delegáció egyik fő tárgyalója, közösségi oldalán szintén azt írta, hogy szombaton folytatódnak a tárgyalások.

A találkozó az orosz háború befejezésének paramétereire és a méltóságteljes és tartós béke felé vezető tárgyalási folyamat további logikájára összpontosított. Holnap további megbeszéléseket tervezünk. Holnap csatlakozik az ukrán küldöttséghez Andrij Hnatov tábornok, a vezérkari főnök, és Vadim Szkibitszkij altábornagy, az ukrán védelmi hírszerzés helyettes vezetője

– írta Umerov. Azt is hozzátette:

Az orosz küldöttségben a katonai hírszerzés és a fegyveres erők képviselői is részt vettek.

A Sky News felhívta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentkezésére is a figyelmet, aki közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy küldöttségének mostanra válaszokat kellett volna kapnia Oroszországtól, és a kulcs az, hogy „Oroszországnak készen kell állnia arra, hogy véget vessen a háborúnak, amelyet maga kezdett”.

Ami a mai megbeszélések lényegét illeti, még túl korai következtetéseket levonni. Majd meglátjuk, hogyan alakul a beszélgetés holnap, és milyen eredményeket hoz

– fogalmazott az ukrán elnök. 

Borítókép: Háromoldalú tárgyalás Abu-Dzabiban (Fotó: AFP)

