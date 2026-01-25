Peszkov a Pavel Zsarubinnak adott interjúban úgy fogalmazott:

Erős a dinamika. Az amerikaiak mint közvetítők sietnek, és érthető, hogy sietnek.

Moszkva már a kezdetektől fogva azt mondta, hogy a konfliktus lezárása nehéz és hosszú folyamat lesz. Ugyanakkor a területi kérdés megoldásának egy bizonyos formuláját már kidolgozták az orosz–amerikai csúcstalálkozón Alaszkában augusztus 15-én, és pontosan ezt kell alkalmazni a jelenlegi tárgyalásokon – írta az interjúról beszámoló RIA Novosztyi.

Amint ez megtörténik, gyors előrelépés érhető el

– jegyezte meg Peszkov, aki az európai unió vezetőinek képmutatásáról is beszélt.