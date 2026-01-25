Az Egyesült Államok sürgeti az ukrajnai konfliktus rendezését – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.
Peszkov Kallasról: Megvárjuk, amíg távozik
Sem Oroszország, sem az Egyesült Államok nem szándékozik semmit sem megbeszélni az inkompetens európaiakkal, például az európai diplomácia vezetőjével, Kaja Kallasszal – fogalmazott az orosz elnöki szóvivő. Peszkov szerint egy dolgot tehetnek: megvárják, amíg Kallas távozik.
Peszkov a Pavel Zsarubinnak adott interjúban úgy fogalmazott:
Erős a dinamika. Az amerikaiak mint közvetítők sietnek, és érthető, hogy sietnek.
Moszkva már a kezdetektől fogva azt mondta, hogy a konfliktus lezárása nehéz és hosszú folyamat lesz. Ugyanakkor a területi kérdés megoldásának egy bizonyos formuláját már kidolgozták az orosz–amerikai csúcstalálkozón Alaszkában augusztus 15-én, és pontosan ezt kell alkalmazni a jelenlegi tárgyalásokon – írta az interjúról beszámoló RIA Novosztyi.
Amint ez megtörténik, gyors előrelépés érhető el
– jegyezte meg Peszkov, aki az európai unió vezetőinek képmutatásáról is beszélt.
Nagyon érdekes, hogy az összes európai szó szerint felháborodott, amikor Trump közzétette a Macronnal folytatott levelezését. De amikor Macron közzétette a Putyinnal folytatott beszélgetését, senki sem háborodott fel. Ezek a változások valószínűleg azoknak a kettős mércéknek, annak a képmutatásnak a következményei, amelyek sok-sok évtizeden át uralkodtak Európában. És sajnos azoknak a szerencsétlen politikusoknak a következményei is, akik jelenleg hatalmon vannak Európában. Ők nem képesek szembeszállni Trump határozottságával. Trump tapasztalt politikus, aki megközelítését a kemény, könyörtelen üzleti élet elveire alapozza. Természetesen elsősorban saját és hazája érdekeit védi
– fogalmazott Peszkov, hozzátéve, a Trump által alkalmazott módszerek nem teljesen egyeznek meg az orosz megközelítéssel a multipoláris világról.
Peszkov nem kímélte Kallast
Az orosz elnöki szóvivő arról is beszélt, hogy sem Oroszország, sem az Egyesült Államok nem szándékozik semmit sem megbeszélni az inkompetens európaiakkal, például az európai diplomácia vezetőjével, Kaja Kallasszal.
Hogyan lehet bármiről is tárgyalni Kaja Kallasszal? Soha nem fogunk vele semmiről sem tárgyalni, és az amerikaiak sem fognak vele semmiről sem tárgyalni, ez nyilvánvaló. Mit tehetünk? Csak meg kell várnunk, amíg távozik
– mondta Peszkov.
Borítókép: Dmitrij Peszkov (Fotó: APF)
