Brüsszel terve egész Európát veszélyezteti

Miközben Brüsszel hajmeresztő összegekkel támogatná Ukrajnát és minden eddiginél jobban felgyorsítaná a csatlakozási folyamatot, nyilvánvaló, hogy a jelenleg háborúban álló ország csatlakozása óriási veszélyeket rejt magában az egész kontinensre nézve. A határátlépés egyszerűsödésével Ukrajna bűnszervezeteket, de akár járványokat is rászabadíthat Európára.

2026. 01. 25. 15:50
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Fotó: AFP
Több szinten is súlyos veszélyt jelent Európára Ukrajna uniós tagsága. A brüsszeli elit ennek ellenére nem csupán döbbenetes mennyiségű pénzt öntene a háború által megtépázott országba, de a csatlakozási folyamatot is felgyorsítaná. Egy most napvilágra került dokumentum szerint már 2027-ben az EU-ban látnák Kijevet.

A brüsszeli tervek értelmében Ukrajnába áramló pénzek nagyon fognak hiányozni az amúgy is versenyképességi gondokkal küzdő európai gazdaságból. Ami pedig a mezőgazdasági szektort illeti, a Mercosur-megállapodás és az uniós támogatási rendszer átalakítása által már amúgy is igen keményen sújtott európai gazdák számára a végső csapást jelentené, ha az ukrán termékek is korlátozás nélkül rászabadulnának a piacra.

A gazdasági következmények azonban csak egy szeletét jelentik a problémának. 

További jelentős költséget jelentene a kontinens országai (és közülük is elsősorban az Ukrajna szomszédságában található országok, így többek között Magyarország számára) az ukrán csatlakozással járó határátlépési és adminisztrációs könnyítések közbiztonsági hatásainak ellensúlyozása.

A 2023-as adatok szerint Ukrajnában népességarányosan több mint kétszerannyi bűncselekményt követtek el, mint például Magyarországon, valamint a bűnelkövetők száma is nőtt. Különösen az élet és testi épség elleni bűncselekmények, valamint a csalások, a kábítószerrel való visszaélések és a lopások száma emelkedett drámai mértékben.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy pénzügy nehézségek miatt az ukrán állam már a háború előtt is rengeteg elkövetőt helyezett szabadlábra.

Ukrajna már az orosz invázió előtt is Európa kábítószerelosztó-központjának számított, az ország uniós tagsága esetén pedig aligha lehetne megakadályozni az ukrán drogkartellek beszivárgását az országba. Hasonló probléma merül fel az illegális fegyverkereskedelem kapcsán, amelynek a háború kitörése óta érkező, nemegyszer a front helyett a bűnszervezetek kezében landoló nyugati fegyverszállítmányok révén óriási felfutást ért el. Ez a jelenség ráadásul még egy módon veszélyt jelenthet a kontinensre: 

az esetlegesen a közel-keleti és afrikai válságövezetekbe kerülő fegyverek a migrációs nyomás erősödéséhez is hozzájárulhatnak.

Szintén komoly problémát jelent a prostitúció és az ahhoz kapcsolódó emberkereskedelem, illetve az online csalások mértékének növekedése is. Utóbbiak esetében a szakértők akár az esetek nyolcvan százalékára teszik az ukrán érintettséget.

Miközben Brüsszel a demokrácia mintaországaként igyekszik bemutatni Ukrajnát, a valóságban egyre komolyabb az összefonódás a politikai elit és a szervezett bűnözés között.

Ma Ukrajnában a legnagyobb maffia maga a politika

– fogalmazott egy korábbi interjúban Földi László.

A csatlakozással óhatatlanul megjelennének az uniós tagországokban, így Magyarországon is az ukrán bűnszervezetek, és akár a svédországihoz hasonló bandaháborúk is.

Ezek a hálózatok nemcsak kegyetlenek, de professzionális módon működnek, és az európai bűnözői világban jelentős befolyást szereztek – például a francia és olasz bűnszervezetek rovására

– mutatott rá Földi László.

Nem elhanyagolható emellett az ukrán EU-csatlakozás közegészségügyi hatása sem. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a romló infrastruktúra, a gyenge egészségügyi ellátórendszer és a higiéniai hiányosságok miatt a háborúban álló országban olyan fertőző betegségek indultak terjedésnek, mint a kolera, HIV, tuberkulózis és az antibiotikumoknak ellenálló szuperbaktériumok, ez pedig akár egy egész kontinensre kiterjedő járvány kialakulásához is vezethet.

