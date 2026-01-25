Brüsszel terve egész Európát veszélyezteti

Több szinten is súlyos veszélyt jelent Európára Ukrajna uniós tagsága. A brüsszeli elit ennek ellenére nem csupán döbbenetes mennyiségű pénzt öntene a háború által megtépázott országba, de a csatlakozási folyamatot is felgyorsítaná. Egy most napvilágra került dokumentum szerint már 2027-ben az EU-ban látnák Kijevet.
A brüsszeli tervek értelmében Ukrajnába áramló pénzek nagyon fognak hiányozni az amúgy is versenyképességi gondokkal küzdő európai gazdaságból. Ami pedig a mezőgazdasági szektort illeti, a Mercosur-megállapodás és az uniós támogatási rendszer átalakítása által már amúgy is igen keményen sújtott európai gazdák számára a végső csapást jelentené, ha az ukrán termékek is korlátozás nélkül rászabadulnának a piacra.
A gazdasági következmények azonban csak egy szeletét jelentik a problémának.
További jelentős költséget jelentene a kontinens országai (és közülük is elsősorban az Ukrajna szomszédságában található országok, így többek között Magyarország számára) az ukrán csatlakozással járó határátlépési és adminisztrációs könnyítések közbiztonsági hatásainak ellensúlyozása.
A 2023-as adatok szerint Ukrajnában népességarányosan több mint kétszerannyi bűncselekményt követtek el, mint például Magyarországon, valamint a bűnelkövetők száma is nőtt. Különösen az élet és testi épség elleni bűncselekmények, valamint a csalások, a kábítószerrel való visszaélések és a lopások száma emelkedett drámai mértékben.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy pénzügy nehézségek miatt az ukrán állam már a háború előtt is rengeteg elkövetőt helyezett szabadlábra.
Ukrajna már az orosz invázió előtt is Európa kábítószerelosztó-központjának számított, az ország uniós tagsága esetén pedig aligha lehetne megakadályozni az ukrán drogkartellek beszivárgását az országba. Hasonló probléma merül fel az illegális fegyverkereskedelem kapcsán, amelynek a háború kitörése óta érkező, nemegyszer a front helyett a bűnszervezetek kezében landoló nyugati fegyverszállítmányok révén óriási felfutást ért el. Ez a jelenség ráadásul még egy módon veszélyt jelenthet a kontinensre:
az esetlegesen a közel-keleti és afrikai válságövezetekbe kerülő fegyverek a migrációs nyomás erősödéséhez is hozzájárulhatnak.
Szintén komoly problémát jelent a prostitúció és az ahhoz kapcsolódó emberkereskedelem, illetve az online csalások mértékének növekedése is. Utóbbiak esetében a szakértők akár az esetek nyolcvan százalékára teszik az ukrán érintettséget.
