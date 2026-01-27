Christian HafeneckerAlapjogokért KözpontBudapestOsztrák Szabadságpárt (FPÖ)interjú

Christian Hafenecker: A szankciók nem hozták közelebb a békét – exkluzív

Elutasítjuk Oroszország támadó háborúját, ugyanakkor elutasítjuk azt a politikát is, amely gyengíti Európa gazdaságát és csak meghosszabbítja a háborút. A szankciók elsősorban az európai polgárokat és vállalkozásokat érintették, de nem hozták közelebb a békét. Erről beszélt a lapunknak az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára. Christian Hafenecker kiemelte: az Európai Parlament patrióta erőinek részeként mi a diplomácia mellett, nem pedig az eszkaláció mellett állunk ki. Az FPÖ a 2024-es választáson történelmi sikert aratott, mégsem került kormányra: Ausztriát továbbra is a Néppárt és a Zöldek koalíciója vezeti. A politikai patthelyzet ugyanakkor nem zárta le az osztrák belpolitikai vitákat – sőt, egy FPÖ-vezette kormány megalakulása sokak szerint csak idő kérdése. A folyamatok egyik kulcsszereplője Christian Hafenecker, az FPÖ főtitkára és parlamenti képviselője, aki az elmúlt években a párt migrációt elutasító, békepárti és szuverenista politikájának egyik legmarkánsabb hangja lett. Az Alapjogokért Központ szervezésében az Osztrák Szabadságpárt magas rangú küldöttsége hivatalos látogatást tett a magyar határkerítésnél Bács-Kiskun vármegyében, hogy tanulmányozzák a magyar biztonsági rendszert.

Erdélyi Ákos
2026. 01. 27. 6:17
Christian Hafenecker, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára a párt több magas rangú képviselőjével látogatást tett a magyar határkerítésnél, Bács-Kiskun megyében (Fotó: Alapjogokért Központ)
– Az Osztrák Szabadságpárt soha nem látott eredménnyel nyerte a 2024-es választást, de Ausztriában mégis a Néppárt és a Zöldek koalíciója kormányoz. Ön ennek a koalíciónak akkor másfél-két évet adott. Most mit gondol a kérdésről, illetve lesz-e még Ausztriában FPÖ-vezette kormány?

– Az FPÖ 2024-es választási győzelme történelmi jelentőségű volt – mind politikai értelemben, mind a demokrácia szempontjából. A Szabadságpárt egyértelműen a legerősebb erő volt, ennek ellenére a politikai elit figyelmen kívül hagyta a választók akaratát, és egy vesztes koalíciót alakított az ÖVP, az SPÖ és a NEOS pártokból. Akkoriban legfeljebb másfél-két évet adtam ennek a konstrukciónak – és ez nem változott. Amit ma látunk, az egy egymással szemben álló, ötletek nélküli kormány, amelyet csak a hatalom megtartása tart össze. És hogy lesz-e újra FPÖ-vezette kormány? Igen. Erről meg vagyok győződve. Minél tovább ignorálják a választók egyértelmű akaratát, annál erősebb lesz a politikai korrekció. 

Fotó: Christian Hafenecker (középen), az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára a párt több magas rangú képviselőjével látogatást tett a magyar határkerítésnél, Bács-Kiskun vármegyében (Fotó: Alapjogokért Központ)

– Az Osztrák Szabadságpárt választási győzelmének egyik alappillére, ha tetszik, a párt migrációt elutasító álláspontja volt. Ön többször is azt nyilatkozta, hogy a migráció okozta problémák a nagyvárosokban már kezdik megváltoztatni Ausztria arculatát. Ez miben mutatkozik meg, és mi a hosszú-távú megoldás, ismerve Orbán Viktor és a magyar kormány álláspontját e kérdésben?

– A migráció már régóta nem csupán elméleti vita tárgya, hanem keserű valóság – főként a városokban. Egész városrészek változnak meg, párhuzamos társadalmak alakulnak ki, a biztonsági helyzet romlik, az iskolák és a szociális rendszer pedig a kapacitásának határára ért. A hosszú távú megoldás egyértelmű, és 

összhangban áll az Orbán Viktor vezette magyar kormány politikájával: a külső határok következetes védelme, az illegális migráció megállítása, helyszíni segítségnyújtás a tömeges migráció helyett

, valamint a bűnelkövetők és az integrálhatatlan személyek visszatoloncolása. Ez nem ideológia, hanem állampolitikai szükségszerűség. 

– Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), a Fideszhez hasonlóan, békepárti: ellenzi az orosz ukrán háborút és az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat kontra-produktívnak tartja. A Trump elnök kezdeményezésére Davosban megalakult Béketanács alapító okiratát nemrég a magyar miniszterelnök is aláírta. Az FPÖ, mely az Európai Parlamentben a Patrióta pártszövetség tagja, mit tud tenni a mihamarabbi tűzszünet és béke érdekében?

– Mi a kezdetektől fogva egyértelművé tettük, hogy elutasítjuk Oroszország támadó háborúját, ugyanakkor elutasítjuk azt a politikát is, amely gyengíti Európa gazdaságát és csak meghosszabbítja a háborút. A szankciók elsősorban az európai polgárokat és vállalkozásokat érintették, de nem hozták közelebb a békét. Az Európai Parlament patrióta erőinek részeként mi a diplomácia mellett, nem pedig az eszkaláció mellett állunk ki. Ehhez hozzátartozik a Herbert Kickl és Orbán Viktor közötti szoros politikai párbeszéd is, amely azt mutatja, hogy a patrióta pártok felelősséget vállalnak és aktívan dolgoznak a békés megoldásokon. Európának újra béketeremtő erővé kell válnia, nem pedig ideológiai gyújtóanyaggá. 

Christian Hafenecker (balközép), az FPÖ főtitkára a párt magas rangú küldöttségének tagjaként hivatalos látogatást tett a magyar határkerítésnél Bács-Kiskun vármegyében (Fotó: Alapjogokért Központ)
– Tavaly októberben komoly port kavart Lázár János közlekedés- és építésügyi minisztere állítása, miszerint a Strabag az ellenzéki Tisza Pártot pénzeli és ezáltal beavatkozik a magyar belpolitikába, ami az M30-as projekt csúszásában is megmutatkozik. Ön akkor bejelentette, hogy az FPÖ parlamenti vizsgálatot kezdeményez, és válaszokat vár a külügyminisztertől, akinek a pártja szoros kapcsolatban áll a Strabag fő tulajdonosával. Hol tart a vizsgálat, és – ha van ilyen típusú beavatkozás – az milyen veszélyt jelent a nemzeti szuverenitásra?

– Ezek a vádak valóban súlyosak, és nem szabad relativizálni őket. Ha egy nemzetközi vállalatcsoport megpróbál politikai befolyást gyakorolni egy másik államban, az a nemzeti szuverenitás kérdése. Az FPÖ parlamenti lépéseket tett és magyarázatot követelt – különösen Beate Meinl-Reisinger külügyminisztertől. Az ilyen kapcsolatok a vállalatok és a politika között a demokrácia szempontjából rendkívül problematikusak. A politikát nem szabad gazdasági érdekek irányítani – sem Ausztriában, sem Magyarországon. 

– Végezetül: látva Európában a patrióta pártok erősödését és a brüsszeli elit reakcióit, Ön szerint Európa valódi politikai fordulat előtt áll, és ebben milyen szerepet tölthet be az FPÖ és a Fidesz együttműködése, illetve a többi, hasonlóan gondolkodó patrióta párt?

– Igen, valódi politikai változások előtt állunk. A patrióta pártok Európa-szerte erősödnek, míg a brüsszeli elit egyre idegesebb és autokratikusabb. Az FPÖ, a Fidesz és más patrióta erők közti együttműködés központi szerepet játszik ebben. A Herbert Kickl és Orbán Viktor közötti szoros kapcsolat és rendszeres eszmecsere azt mutatja, hogy ezek a pártok nem izoláltan, elszigetelten cselekszenek, hanem felelősséget akarnak vállalni Európáért. Együtt megteremthetjük a szuverén nemzetek, a demokrácia és a béke Európáját. A politikai szél fordult – és ezt már Brüsszelben is régóta érezni lehet. 

Borítókép: Christian Hafenecker, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára (Fotó: Alapjogokért Központ)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

