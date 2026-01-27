Christian Hafenecker: A szankciók nem hozták közelebb a békét – exkluzív

– Az Osztrák Szabadságpárt soha nem látott eredménnyel nyerte a 2024-es választást, de Ausztriában mégis a Néppárt és a Zöldek koalíciója kormányoz. Ön ennek a koalíciónak akkor másfél-két évet adott. Most mit gondol a kérdésről, illetve lesz-e még Ausztriában FPÖ-vezette kormány?

– Az FPÖ 2024-es választási győzelme történelmi jelentőségű volt – mind politikai értelemben, mind a demokrácia szempontjából. A Szabadságpárt egyértelműen a legerősebb erő volt, ennek ellenére a politikai elit figyelmen kívül hagyta a választók akaratát, és egy vesztes koalíciót alakított az ÖVP, az SPÖ és a NEOS pártokból. Akkoriban legfeljebb másfél-két évet adtam ennek a konstrukciónak – és ez nem változott. Amit ma látunk, az egy egymással szemben álló, ötletek nélküli kormány, amelyet csak a hatalom megtartása tart össze. És hogy lesz-e újra FPÖ-vezette kormány? Igen. Erről meg vagyok győződve. Minél tovább ignorálják a választók egyértelmű akaratát, annál erősebb lesz a politikai korrekció.

Fotó: Christian Hafenecker (középen), az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára a párt több magas rangú képviselőjével látogatást tett a magyar határkerítésnél, Bács-Kiskun vármegyében (Fotó: Alapjogokért Központ)

– Az Osztrák Szabadságpárt választási győzelmének egyik alappillére, ha tetszik, a párt migrációt elutasító álláspontja volt. Ön többször is azt nyilatkozta, hogy a migráció okozta problémák a nagyvárosokban már kezdik megváltoztatni Ausztria arculatát. Ez miben mutatkozik meg, és mi a hosszú-távú megoldás, ismerve Orbán Viktor és a magyar kormány álláspontját e kérdésben?

– A migráció már régóta nem csupán elméleti vita tárgya, hanem keserű valóság – főként a városokban. Egész városrészek változnak meg, párhuzamos társadalmak alakulnak ki, a biztonsági helyzet romlik, az iskolák és a szociális rendszer pedig a kapacitásának határára ért. A hosszú távú megoldás egyértelmű, és

összhangban áll az Orbán Viktor vezette magyar kormány politikájával: a külső határok következetes védelme, az illegális migráció megállítása, helyszíni segítségnyújtás a tömeges migráció helyett

, valamint a bűnelkövetők és az integrálhatatlan személyek visszatoloncolása. Ez nem ideológia, hanem állampolitikai szükségszerűség.

– Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), a Fideszhez hasonlóan, békepárti: ellenzi az orosz ukrán háborút és az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat kontra-produktívnak tartja. A Trump elnök kezdeményezésére Davosban megalakult Béketanács alapító okiratát nemrég a magyar miniszterelnök is aláírta. Az FPÖ, mely az Európai Parlamentben a Patrióta pártszövetség tagja, mit tud tenni a mihamarabbi tűzszünet és béke érdekében?