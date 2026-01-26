Mark Rutte: Európa nem tudja megvédeni magát, álmodozzatok csak tovább!

– Létfontosságú, hogy fennmaradjon az Ukrajnába irányuló katonai szállítások folyamatos áramlása, hogy Ukrajna folytatni tudja a harcot, és meg tudja védeni lakosságát, mert nincs más alternatíva – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár hétfőn az Európai Parlament szakbizottsági meghallgatásán Brüsszelben.

Mark Rutte az Európai Parlamentben figyelmeztette az EU-t. Fotó: AFP

Rutte emlékeztetett: hamarosan a negyedik évfordulója lesz annak, hogy Oroszország háborút indított Ukrajna ellen, és az idei tél különösen kemény az ukránoknak, miközben az orosz támadások továbbra is a polgári infrastruktúrát és a nagyvárosokat veszik célba.

Az ukránok fűtés, világítás és víz nélkül élnek, szó szerint a fagyban

– fogalmazott Rutte. A NATO-főtitkár azt is hangsúlyozta: Európának és Kanadának nagyobb felelősséget kell vállalnia saját biztonságáért, mert az az idő, amikor az Egyesült Államok viselte a teher nagy részét, már véget ért.