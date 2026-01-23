Elit klub a Béketanács: Magyarország csak nyerhetett a csatlakozással

Elit klub

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) 193 tagja, illetve két megfigyelő tagja (a Vatikán és Palesztina) van. Közülük a Fehér Ház tájékoztatása szerint körülbelül hatvan ország kapott meghívót, hogy csatlakozzon a Béketanácshoz. Ezen államok közül is mindössze 19 (plusz az Egyesült Államok) vehetett részt a január 22-i davosi alapításon. Köztük volt Magyarország is.

Fontos különbség, hogy míg az ENSZ-hez való csatlakozáshoz meghatározott feltételek mellett egy nemzetközi jogi és diplomáciai folyamat vezet (utoljára így nyert felvételt 1991-ben Dél-Szudán), addig a Béketanácsba kizárólag Donald Trump meghívása nyitotta meg a kapukat. A jó személyes viszony az amerikai elnökkel tehát bizonyára hozzájárult a meghívottak kiválasztásához, ugyanakkor nem volt hozzá nélkülözhetetlen, hiszen többek között a fő geopolitikai rivális Kína vagy éppen Oroszország is szerepelt a listán. A meghívás súlyát az is felértékeli, hogy mások, mint például Csehország és Szlovákia, valamint a balti államok viszont – egyelőre – kimaradtak.

Az aláírókra, illetve a meghívottakra tekintve azonosítható, hogy összességében a geopolitikát és világgazdaságot formáló legfontosabb szereplőkről van szó. Nincs kizárva, hogy a tagok létszáma idővel bővül – állítólag többen jelezték, hogy csatlakozni akarnak –, mindenesetre egyelőre egy elit klubról, az amerikai elnök szavaival élve a valaha volt legrangosabb tanácsról van szó.

Hogy Magyarország tagja ennek a szűk csoportnak, illetve ott lehetett Davosban, az elismerése egyrészt az ország szuverenista és békepárti politikájának, másrészt az újabb aranykorát élő amerikai–magyar kapcsolatoknak, illetve az Orbán Viktor és Donald Trump közötti baráti személyes kapcsolatnak.