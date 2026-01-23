Orbán ViktorBrüsszelBéketanácsháború

Orbán Viktor a legbefolyásosabb vezetők között

Orbán Viktor interjút adott az olasz sajtónak, melyben hangsúlyozta, hogy Magyarország elkötelezett a béke mellett, Európának pedig a háborús pszichózis helyett a békére és a versenyképességre kellene fókuszálnia.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 12:49
Orbán Viktor és Donald Trump Forrás: AFP
Az olasz lapok beszámolnak arról, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök a legbefolyásosabb vezetők között volt jelen Davosban, a Béketanács alapító okiratának aláírásakor. A magyar kormányfő több olasz hírügynökségnek is rövid interjút adott, melyben megerősítette, hogy Magyarország a béke építőinek oldalán áll, míg az európai országok a háború folytatásán dolgoznak. 

Orbán Viktor a Béketanács alapítói tagja lett.
Orbán Viktor a Béketanács alapítói tagja lett. Fotó: AFP

A magyar miniszterelnök a Sky hírügynökségnek a világban zajló folyamatokról nyilatkozva elmondta, hogy a jelenlegi világrend összeomlóban van, a nagy nemzetközi szervezetek befolyása megszűnik, és valami új születik.

Az új világrend berendezéséhez pedig békére van szükség, Magyarország minden békekötésre irányuló kezdeményezést támogat – jelentette ki a magyar kormányfő. Majd azzal folytatta, hogy előbb vagy utóbb mindenki kénytelen lesz belátni Európában: a régi intézmények alkalmatlanná váltak, újakra van szükség. 

Az olasz lapok kiemelik, hogy a magyar miniszterelnök Davosban ismét figyelmeztetett: Európának a háborús pszichózis helyett a békére és a versenyképességre kellene fókuszálnia.

Az Il Corriere della Sera napilapnak nyilatkozva hangsúlyozta: a problémát elsősorban az jelenti, hogy a főbb európai országok azt akarják, folytatódjon a háború Ukrajnában. Brüsszel nem akar békét, legalábbis nem Ukrajnában – szögezte le Orbán Viktor.

 

A béketörekvés mellett Magyarország

Ahogy korábban már beszámoltunk arról, Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére megalakult a Béketanács, amelyhez Orbán Viktor miniszterelnök már az alapítás pillanatában csatlakozott. Magyarország ezzel ismét egyértelműen a békét sürgető országok táborába állt, szemben a háborút erőltető brüsszeli nyilatkozatokkal és döntésekkel. Egyre világosabb, hogy Trump és Magyarország álláspontja éles ellentétben áll az európai háborúpárti irányvonallal.

Az olasz újságírók afelől érdeklődtek, hogyan lehet, hogy a többi európai vezető távol maradt, míg Magyarország jelen volt az okirat aláírásánál. A magyar kormányfő elmondta, hogy egyeztetett Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel a kérdésről, aki támogatja Olaszország részvételét a Béketanácsban, de kétségek merültek fel, mivel sértheti az ország alkotmányát. Az olasz újságírók azt is megkérdezték a miniszterelnöktől, nem érzi-e azt, hogy országa elszigetelt. Erre Orbán Viktor úgy válaszolt: 

Én itt vagyok a Béketanácsban, a többi európai vezető nincs. Akkor ki az elszigetelt?

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a Béketanács alapításának ceremóniáján (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

