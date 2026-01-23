Orbán Viktor a legbefolyásosabb vezetők között

Az Il Corriere della Sera napilapnak nyilatkozva hangsúlyozta: a problémát elsősorban az jelenti, hogy a főbb európai országok azt akarják, folytatódjon a háború Ukrajnában. Brüsszel nem akar békét, legalábbis nem Ukrajnában – szögezte le Orbán Viktor.

A béketörekvés mellett Magyarország

Ahogy korábban már beszámoltunk arról, Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére megalakult a Béketanács, amelyhez Orbán Viktor miniszterelnök már az alapítás pillanatában csatlakozott. Magyarország ezzel ismét egyértelműen a békét sürgető országok táborába állt, szemben a háborút erőltető brüsszeli nyilatkozatokkal és döntésekkel. Egyre világosabb, hogy Trump és Magyarország álláspontja éles ellentétben áll az európai háborúpárti irányvonallal.

Az olasz újságírók afelől érdeklődtek, hogyan lehet, hogy a többi európai vezető távol maradt, míg Magyarország jelen volt az okirat aláírásánál. A magyar kormányfő elmondta, hogy egyeztetett Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel a kérdésről, aki támogatja Olaszország részvételét a Béketanácsban, de kétségek merültek fel, mivel sértheti az ország alkotmányát. Az olasz újságírók azt is megkérdezték a miniszterelnöktől, nem érzi-e azt, hogy országa elszigetelt. Erre Orbán Viktor úgy válaszolt:

Én itt vagyok a Béketanácsban, a többi európai vezető nincs. Akkor ki az elszigetelt?

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a Béketanács alapításának ceremóniáján (Fotó: AFP)