Az olasz lapok beszámolnak arról, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök a legbefolyásosabb vezetők között volt jelen Davosban, a Béketanács alapító okiratának aláírásakor. A magyar kormányfő több olasz hírügynökségnek is rövid interjút adott, melyben megerősítette, hogy Magyarország a béke építőinek oldalán áll, míg az európai országok a háború folytatásán dolgoznak.
Orbán Viktor a legbefolyásosabb vezetők között
Orbán Viktor interjút adott az olasz sajtónak, melyben hangsúlyozta, hogy Magyarország elkötelezett a béke mellett, Európának pedig a háborús pszichózis helyett a békére és a versenyképességre kellene fókuszálnia.
A magyar miniszterelnök a Sky hírügynökségnek a világban zajló folyamatokról nyilatkozva elmondta, hogy a jelenlegi világrend összeomlóban van, a nagy nemzetközi szervezetek befolyása megszűnik, és valami új születik.
Az új világrend berendezéséhez pedig békére van szükség, Magyarország minden békekötésre irányuló kezdeményezést támogat – jelentette ki a magyar kormányfő. Majd azzal folytatta, hogy előbb vagy utóbb mindenki kénytelen lesz belátni Európában: a régi intézmények alkalmatlanná váltak, újakra van szükség.
Az olasz lapok kiemelik, hogy a magyar miniszterelnök Davosban ismét figyelmeztetett: Európának a háborús pszichózis helyett a békére és a versenyképességre kellene fókuszálnia.
További Külföld híreink
Az Il Corriere della Sera napilapnak nyilatkozva hangsúlyozta: a problémát elsősorban az jelenti, hogy a főbb európai országok azt akarják, folytatódjon a háború Ukrajnában. Brüsszel nem akar békét, legalábbis nem Ukrajnában – szögezte le Orbán Viktor.
A béketörekvés mellett Magyarország
Ahogy korábban már beszámoltunk arról, Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére megalakult a Béketanács, amelyhez Orbán Viktor miniszterelnök már az alapítás pillanatában csatlakozott. Magyarország ezzel ismét egyértelműen a békét sürgető országok táborába állt, szemben a háborút erőltető brüsszeli nyilatkozatokkal és döntésekkel. Egyre világosabb, hogy Trump és Magyarország álláspontja éles ellentétben áll az európai háborúpárti irányvonallal.
Az olasz újságírók afelől érdeklődtek, hogyan lehet, hogy a többi európai vezető távol maradt, míg Magyarország jelen volt az okirat aláírásánál. A magyar kormányfő elmondta, hogy egyeztetett Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel a kérdésről, aki támogatja Olaszország részvételét a Béketanácsban, de kétségek merültek fel, mivel sértheti az ország alkotmányát. Az olasz újságírók azt is megkérdezték a miniszterelnöktől, nem érzi-e azt, hogy országa elszigetelt. Erre Orbán Viktor úgy válaszolt:
Én itt vagyok a Béketanácsban, a többi európai vezető nincs. Akkor ki az elszigetelt?
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a Béketanács alapításának ceremóniáján (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A NATO megerősítené az Északi-sarkvidéket
Erre készülnek!
Elit klub a Béketanács: Magyarország csak nyerhetett a csatlakozással
A Béketanács nem az ENSZ helyett született.
Halott csecsemőt találtak az osztrák–magyar határon, a szemetes mellett
Egy fekete sporttáskában.
Dráma Ukrajnában: Klicsko ismét arra kéri a kijevieket, hogy aki tudja, hagyja el az ukrán fővárost
Hatalmas a baj.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A NATO megerősítené az Északi-sarkvidéket
Erre készülnek!
Elit klub a Béketanács: Magyarország csak nyerhetett a csatlakozással
A Béketanács nem az ENSZ helyett született.
Halott csecsemőt találtak az osztrák–magyar határon, a szemetes mellett
Egy fekete sporttáskában.
Dráma Ukrajnában: Klicsko ismét arra kéri a kijevieket, hogy aki tudja, hagyja el az ukrán fővárost
Hatalmas a baj.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!