Béketábor alakul: Magyarország Trump oldalán száll szembe a háborús nyomással

A kezdeményezést eredetileg a gázai tűzszünet felügyeletére és a háború utáni újjáépítés koordinálására hozták létre, időközben azonban egy szélesebb nemzetközi konfliktuskezelő testületté bővült, amelyhez több ország csatlakozott.

A Béketanács célja a stabilitás előmozdítása, a törvényes és megbízható kormányzás helyreállítása, valamint a tartós béke biztosítása a konfliktusok által sújtott vagy fenyegetett térségekben.

A Trump által életre hívott Béketanácshoz várhatóan további számos ország vezetője csatlakozik. A résztvevő államok között szerepel Izrael, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Jordánia, Katar és Egyiptom, valamint NATO-tagként Törökország és Magyarország is. A kezdeményezéshez olyan országok is csatlakoztak, mint Marokkó, Pakisztán, Indonézia, Koszovó, Kazahsztán, Üzbegisztán, Vietnám, Argentína, Örményország, Azerbajdzsán és Belarusszia.

Szakértők szerint a Béketanács már túlnőtt egy regionális kezdeményezésen, és reális esélye van arra, hogy a globális konfliktuskezelés egyik meghatározó fórumává váljon.

A meghívott országok listája is rendkívül széles: szerepel rajta Oroszország, Kína, India, valamint a legnagyobb európai államok – Németország, Franciaország, Nagy-Britannia és Olaszország –, továbbá a Közel-Kelet meghatározó szereplői Törökországtól Izraelen át Szaúd-Arábiáig, Magyarország pedig nem megfigyelőként, hanem alapító tagként vett részt a folyamatban.