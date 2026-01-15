Az Európai Néppárt nem a béke, hanem a háború pártja

Weber folyamatosan hangsúlyozta azt is, hogy az Európai Uniónak készen kell állnia akár katonai fellépésre is Oroszországgal szemben.

Ezzel párhuzamosan jelent meg újra és újra a kötelező sorkatonaság európai bevezetésének terve is. Weber a hadkötelezettség visszaállítását nemcsak Németországban, hanem uniós szinten is szorgalmazta, arra hivatkozva, hogy

Európának elrettentő erőt kell építenie.

A néppárti politikus gyakran beszélt az EU védelmi kiadásainak növeléséről, és többször kijelentette, hogy a tagállamoknak meg kell erősíteniük katonai felkészültségüket.

Mindeközben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentben kijelentette: Európa „harcban áll”, és ha Ukrajna nem a saját feltételei szerint köt békét, további orosz támadások várhatók. Nyilatkozatában egyértelműen a katonai támogatás növelését sürgette.