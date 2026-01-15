Az egyik legnagyobb háborús uszító Manfred Weber: az Európai Néppárt vezetője élesen kritizálta az amerikai béketervet is, amely Ukrajnát területi engedményekre és a hadsereg méretének korlátozására kötelezné. Szerinte a kijevi vezetést nem lehet ilyen feltételek elfogadására kényszeríteni. Hozzátette: Ukrajnát katonailag erősíteni kell, nem pedig gyengíteni.
Az Európai Néppárt nem a béke, hanem a háború pártja
Az utóbbi hónapok politikai üzenetei világosan megmutatták az EU álláspontját: többek között az Európai Néppárt – élén Manfred Weberrel – következetesen a háborúpártiként lépett fel. Weber és társai számtalan kijelentést tettek, amelyben az eszkaláció szükségessége mellett érveltek, a kompromisszumos béke lehetőségét pedig rendre elutasították. Azonban lassan változik a helyzet: miközben a brüsszeli vezetés hosszú ideig kizártnak tartotta a tárgyalást Oroszországgal, mostanra már a francia elnök is arról beszél, hogy felvenné a kapcsolatot Vlagyimir Putyinnal.
Weber folyamatosan hangsúlyozta azt is, hogy az Európai Uniónak készen kell állnia akár katonai fellépésre is Oroszországgal szemben.
Ezzel párhuzamosan jelent meg újra és újra a kötelező sorkatonaság európai bevezetésének terve is. Weber a hadkötelezettség visszaállítását nemcsak Németországban, hanem uniós szinten is szorgalmazta, arra hivatkozva, hogy
Európának elrettentő erőt kell építenie.
A néppárti politikus gyakran beszélt az EU védelmi kiadásainak növeléséről, és többször kijelentette, hogy a tagállamoknak meg kell erősíteniük katonai felkészültségüket.
Mindeközben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentben kijelentette: Európa „harcban áll”, és ha Ukrajna nem a saját feltételei szerint köt békét, további orosz támadások várhatók. Nyilatkozatában egyértelműen a katonai támogatás növelését sürgette.
Majd pedig Brüsszel tovább növelte a feszültséget azzal, hogy előkészítette azt a jogi keretet, amely lehetővé tenné Oroszország befagyasztott vagyonának felhasználását Ukrajna 140 milliárd eurós hiteléhez. A tervet Belgium blokkolta, mert tartott a jogi következményektől és Moszkva esetleges peres lépéseitől.
Brüsszel nem áll a béke pártján
A brüsszeli politika egyes esetekben nyilvánosan támogatja a tűzszünetet, azonban a háttérben folyamatosan akadályozza a tárgyalások előrehaladását. A Trump-adminisztráció által kezdeményezett amerikai béketervet az európai vezetők több ponton átdolgozták, módosították vagy törölték, így olyan formában alakították át, hogy az Moszkva számára elfogadhatatlanná váljon.
Legutóbb pedig ismét előtérbe került az európai hadsereg terve: Andrius Kubilius uniós védelmi biztos – Weberhez hasonlóan – egy százezres közös európai hadsereg felállításának szükségességét vetette fel, mondván, a jelenlegi rendszer nem alkalmas a geopolitikai kihívások kezelésére.
Az uniós döntéshozatal szerinte túl lassú, a tagállami hadseregek különállása pedig gyengíti Európa válaszképességét.
A helyzet azonban fokozatosan változik: bár a brüsszeli vezetés elzárkózik az orosz tárgyalások lehetőségétől, a francia elnök legutóbb már arról beszélt, hogy kész lenne kapcsolatba lépni Vlagyimir Putyinnal.
Borítókép: Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
