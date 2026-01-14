Brüsszel európai hadsereget szervez, ifj. Lomnici Zoltán figyelmeztet a következményekre

A brüsszeli hadseregterv súlyos alkotmányos és szuverenitási aggályokat vet fel

Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég tudományos igazgatója szerint az uniós közös hadsereg brüsszeli terve a hatályos szerződések alapján súlyos alkotmányos és szuverenitási problémákat idéz elő. Mint rámutat,

a jelenlegi uniós jog nem teszi lehetővé a védelempolitika olyan mértékű központosítását, amilyet a most körvonalazódó javaslat sugall.

A szakértő hangsúlyozta, az uniós szabályok egyértelműek: a kül- és biztonságpolitika nem az EU saját hatásköre, hanem a tagállamok közös – és egyhangú – döntésein alapul. Vagyis amikor a szerződések közös politikáról beszélnek, az nem brüsszeli irányítást, hanem kormányok közötti együttműködést jelent.

Ezért szerinte minden olyan brüsszeli törekvés, amely gyorsított döntéshozatalt, kevesebb tagállami beleszólást vagy akár szűk körű katonai irányítást céloz, ellentétes a szerződések logikájával, és nem egyszerű továbbfejlesztés, hanem irányváltás.

Lomnici Zoltán szerint az uniós szerződések világosan kimondják: a közös védelempolitika csak akkor léphet előre, ha minden tagállam egyhangúlag beleegyezik, és csak azokkal a katonai erőkkel lehet számolni, amelyeket az országok maguk adnak az EU-nak. Ez azt jelenti, hogy nincs lehetőség gyorsított vagy szűk körben meghozott katonai döntésekre, hiába sugall ilyet a brüsszeli terv.

Az alkotmányjogász lapunknak kifejtette, a brüsszeli terv még a NATO-szabályokat is sértheti, pedig az uniós szerződések világosan kimondják:

Az EU köteles tiszteletben tartani a tagállamok biztonság- és védelempolitikájának egyedi jellegét, valamint a NATO-keretek elsődlegességét.

A mostani elképzelés ezzel szemben éppen azt eredményezné, hogy a katonai döntések egy része kikerülne a nemzeti alkotmányos ellenőrzés alól.