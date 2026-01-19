Háborúra készül Brüsszel, a békés megoldás a múlté

Az Európai Unió történetében a valaha volt legjelentősebb pálfordulás figyelhető meg. A korábban diplomáciára és békés megoldások keresésére épülő megközelítést a háborús felkészülés logikája váltotta fel. Brüsszel 2030-ra tűzte ki uniós célnak a teljes katonai készenlét elérését, és ehhez igazodva több állam – köztük Németország, Franciaország, Ausztria és az Egyesült Királyság – a fegyveres erők létszámának bővítésén dolgozik – írja az Origo a The European Conservative cikkére hivatkozva.

A brüsszeli háborús tervek egyetlen akadálya a magyar nemzeti kormány, amely képes és hajlandó is nemet mondani

Fotó: FREDERICK FLORIN/AFP

Brüsszeltől Berlinig háborús üzemmódba kapcsoltak a kormányok

Az Európai Bizottság kollektív katonai készenlétre vonatkozó felhívása aggasztó folyamatokat indított be a kontinensen. Az európai békepárti politikát felváltotta az elrettentés politikája: a katonai infrastruktúra és a katonaság létszámának bővítése.