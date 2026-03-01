A nagy tejberizs titok! Így lesz gyerekkorunk kedvenc étele újra mesés

A tejberizs nemcsak finom, hanem könnyen elkészíthető desszert is, ami sokunknak a gyerekkorát idézi. A tejberizs úgy jó, ha igazán krémes! A tejberizs talán az egyik legnosztalgikusabb édesség, ami a gyerekkorunkat idézi. Ez az egyszerű desszert nemcsak finom, hanem könnyen el is készíthető. A titok a jó rizs kiválasztásában, a türelmes főzésben és a helyes arányokban van. Néhány alapszabály betartásával bárki meg tudja csinálni úgy, hogy igazán selymesen krémes legyen - olvasható a Mindmegette cikkében.

Milyen rizst válasszunk?

A tejberizs készítése első pillantásra egyszerűnek tűnik: rizs, tej, cukor. Mégis sokan küszködnek vele, hogy ne legyen se túl híg, se túl sűrű, hanem éppen kellően krémes. A siker kulcsa a jó technikában és a türelemben rejlik.

Először is válasszuk ki a megfelelő rizst. A legjobb a kerek szemű rizs, például a desszertrizs vagy az arborio rizs. Ezekben több keményítő van, ami segít elérni azt a krémes állagot, amire vágyunk. A hosszú szemű rizs vagy a zacskós rizs erre kevésbé jó.

Kezdő lépések

A rizst nem kell előtte megmosni, hiszen pont a keményítőre van szükségünk a krémes állaghoz. Egy lábasban először főzzük puhára kevés vízben, körülbelül 10 percig. Ez segít, hogy a szemek egyenletesen átfőjenek.

Utána jöhet a tej. Figyeljünk az arányokra! 1 rész rizshez körülbelül 4-5 rész tej kell. A tejet fokozatosan adjuk hozzá, ne öntsük bele egyszerre az összeset. Közepes lángon folyamatosan kevergessük.

Folyamatos kevergetés

Ahogy a rizs felszívja a tejet, adjunk hozzá még. Ne hagyjuk abba a kevergetést, különben pillanatok alatt odaég vagy becsomósodik. Lassan, egyenletesen kevergessük, hogy a rizsszemek szépen szétválva főjenek, és a keményítő egyenletesen oldódjon ki bele. Elsőre fárasztónak tűnhet, de megéri!

