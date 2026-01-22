Davosban új nemzetközi kezdeményezést indított el az amerikai elnök: megalakult a Béketanács , Magyarország is az alapító országok között van – számolt be Orbán Viktor Facebook-oldalán.
Orbán Viktor: Magyarországnak békére van szüksége
Új nemzetközi kezdeményezés indult útjára Davosban: az Egyesült Államok elnöke megalapította a Béketanácsot, és Magyarország is az alapító országok közé tartozik. Orbán Viktor szerint Magyarországnak békére van szüksége a fejlődéshez, ezért minden olyan kezdeményezést támogat, amely megelőzi és megfékezi a háborúkat.
Ma Davosban az amerikai elnök egy új kezdeményezést indított útjára. Béketanácsnak hívják. Magyarország ott van az alapító országok között, mert Magyarországnak békére van szüksége, hogy fejlődni tudjon
– írta a magyar miniszterelnök bejegyzésében.
A háború mindent veszélyeztet, amit az elmúlt másfél évtizedben felépítettünk. A háború inflációt, szankciókat, magas energiaárakat és a nemzetgazdaságok hanyatlását hozza magával
– tette hozzá, majd így zárta:
Magyarország azonban nem vissza, hanem előre akar lépni. Ezért támogatunk és részvételünkkel erősítünk minden nemzetközi kezdeményezést, amely megelőzi és megfékezi a háborúkat, és garantálja a nemzetek és a családok biztonságát és nyugalmát. Ezen dolgozunk ma Davosban és este Brüsszelben.
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
