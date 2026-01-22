Rendkívüli

Döntött az EP Von der Leyen sorsáról, a Tisza Brüsszel pártján

Orbán ViktorBéketanácsDavos

Orbán Viktor: Magyarországnak békére van szüksége

Új nemzetközi kezdeményezés indult útjára Davosban: az Egyesült Államok elnöke megalapította a Béketanácsot, és Magyarország is az alapító országok közé tartozik. Orbán Viktor szerint Magyarországnak békére van szüksége a fejlődéshez, ezért minden olyan kezdeményezést támogat, amely megelőzi és megfékezi a háborúkat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 12:29
Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP
Davosban új nemzetközi kezdeményezést indított el az amerikai elnök: megalakult a Béketanács , Magyarország is az alapító országok között van – számolt be Orbán Viktor Facebook-oldalán.

Orbán Viktor: Magyarország alapító tagja az új Béketanácsnak (Fotó: MTI)
Ma Davosban az amerikai elnök egy új kezdeményezést indított útjára. Béketanácsnak hívják. Magyarország ott van az alapító országok között, mert Magyarországnak békére van szüksége, hogy fejlődni tudjon

– írta a magyar miniszterelnök bejegyzésében.

A háború mindent veszélyeztet, amit az elmúlt másfél évtizedben felépítettünk. A háború inflációt, szankciókat, magas energiaárakat és a nemzetgazdaságok hanyatlását hozza magával

– tette hozzá, majd így zárta:

Magyarország azonban nem vissza, hanem előre akar lépni. Ezért támogatunk és részvételünkkel erősítünk minden nemzetközi kezdeményezést, amely megelőzi és megfékezi a háborúkat, és garantálja a nemzetek és a családok biztonságát és nyugalmát. Ezen dolgozunk ma Davosban és este Brüsszelben.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

Google News
Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
