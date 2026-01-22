Orbán Viktor elmondta, miért fontos a Béketanács + videó

A »csináljunk valami újat, a háború helyett csináljunk békét«, szimbóluma az amerikai elnök, ezért kezdeményezte ő, és ezért támogatjuk mi őt. Ha egy olyan világot akarunk, ahol kevesebb a háború és több a biztonság, akkor az amerikai elnökre van szükségünk és új intézményekre. Ma tettünk egy lépést, lehet, hogy bejön.