Orbán Viktor elmondta, miért fontos a Béketanács + videó

És ha ezt folytatjuk, akkor újabb és újabb háborúk lesznek. Ezért szükség van arra, hogy amit eddig csináltunk, azt hagyjuk abba, és hozzunk létre új intézményeket – fogalmazott Orbán Viktor.
A miniszterelnök hozzátette:
A »csináljunk valami újat, a háború helyett csináljunk békét«, szimbóluma az amerikai elnök, ezért kezdeményezte ő, és ezért támogatjuk mi őt. Ha egy olyan világot akarunk, ahol kevesebb a háború és több a biztonság, akkor az amerikai elnökre van szükségünk és új intézményekre. Ma tettünk egy lépést, lehet, hogy bejön.
Borítókép: A Béketanács megalapítása (Forrás: Facebook)
