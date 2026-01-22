Rendkívüli

Halállal fenyegeti Orbán Viktort és kormányváltást akar Magyarországon az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka

BéketanácsOrbán Viktorháború

Orbán Viktor elmondta, miért fontos a Béketanács + videó

Davosban válaszolt a magyar miniszterelnök arra a kérdésre, hogy miért fontos a Béketanács. Orbán Viktor kijelenetette, azért, hogy ne legyen háború, és kifejtette, hogy a létező nemzetközi intézmények csődöt mondtak, ezért van a világban ennyi veszélyes helyzet, és ezért vannak háborús régiók.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 18:12
A Béketanács megalapítása Forrás: Facebook
És ha ezt folytatjuk, akkor újabb és újabb háborúk lesznek. Ezért szükség van arra, hogy amit eddig csináltunk, azt hagyjuk abba, és hozzunk létre új intézményeket – fogalmazott Orbán Viktor. 

A miniszterelnök hozzátette:

A »csináljunk valami újat, a háború helyett csináljunk békét«, szimbóluma az amerikai elnök, ezért kezdeményezte ő, és ezért támogatjuk mi őt. Ha egy olyan világot akarunk, ahol kevesebb a háború és több a biztonság, akkor az amerikai elnökre van szükségünk és új intézményekre. Ma tettünk egy lépést, lehet, hogy bejön.

Borítókép: A Béketanács megalapítása (Forrás: Facebook)

