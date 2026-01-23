„Olyan országok vagy kihívások jelennek meg, mint a gázai válság, a palesztin kérdés, az ukrajnai háború, és a nemzetközi rendszer nem képes megfelelően cselekedni. Ezért szerintem Trump elnöknek teljesen igaza van, hogy ha úgy folytatjuk, ahogy eddig tettük, semmi sem fog változni. Tehát ha békét szeretnénk teremteni, területeket konszolidálni és békés együttélést elérni a területek, az emberek, az államok és a nemzetek között, akkor valami újat kell tennünk. Valami újat kell kezdeményeznünk” – hangsúlyozta Orbán Viktor a svájci Die Weltwoche című hetilapnak adott nyilatkozatában.
Orbán Viktor: A háború folytatása a legrosszabb stratégia
A nemzetközi szervezetek korábbi rendszere gyakorlatilag megbénult, ezért fontos a Béketanács – hangsúlyozta Orbán Viktor a davosi Világgazdasági Fórumon adott interjúban. A magyar kormányfő arról is beszélt, hogy amit Brüsszel tesz, az, hogy támogatja Ukrajnát a háború folytatásában, és nem Trump béketörekvéseit támogatja, hiba.
A miniszterelnök hozzátette:
Ez egy új kezdeményezés. Esélye van a sikerre. Nem tudjuk pontosan, hogyan fog végződni, de a szándék mögötte nagyon jó. A béke elérése a legfontosabb, és az érintett emberek komolyan gondolják. Tehát most jó esélyünk van arra, hogy valami jót és hatékonyat tegyünk. Reméljük, hogy így lesz.
A miniszterelnök Magyarország Béketanácsban betöltött szerepéről, az alapító tagságról is beszélt.
Több mint tíz éve ismerem az elnököt. Mindig is a béke embere volt. Mindig is meg voltam győződve arról, hogy bármi is legyen az európaiak és az amerikaiak közötti konfrontáció és vita tárgya, támogatnunk kell Trump békefenntartó erőfeszítéseit
– fogalmazott Orbán Viktor, kiemelve: amit Brüsszel tesz, az, hogy támogatja Ukrajnát a háború folytatásában, és nem Trump béketörekvéseit támogatja, hiba.
Ha Trump bármilyen békekezdeményezéssel áll elő, én ott leszek
– mondta a miniszterelnök, aki a béketárgyalásokra és a Trump elnök által említett megállapodásra is utalt.
„Ha az európaiak nem támogatnák Zelenszkijt és az ukránok elképzelését, hogy folytassák a háborút, és nyerjék meg a csatát a harctéren, akkor most béke lenne. A nehézséget az jelenti, hogy két egymással versengő elképzelés van. Az egyik Trump és néhány más ország, például Magyarország, amelyek a békét támogatják. A másik elképzelés és stratégia az európaiaké és a brüsszelieké, akik azt mondják, hogy szeretnék megnyerni a háborút Oroszország ellen. És senki sem tudja a választ arra, hogy hogyan nyerhet bárki vagy bármilyen széles körű szövetség háborút egy olyan nukleáris fegyverekkel rendelkező szuperhatalom ellen, mint Oroszország. ”
A háború folytatása a legrosszabb stratégia, amit el tudok képzelni. Sajnos Brüsszelben pontosan ez történik
– tette hozzá.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az átalakuló világban a személyes kapcsolatok, a barátok és megállapodások lesznek meghatározók. Hozzátette: nem esztétikai vagy filozófiai kérdés, hogy az ember, mit szeret jobban: a szabályokon vagy a megállapodásokon alapuló világrendet.
A szabályokon alapuló rend megbukott. Nem képes megoldani a nagy kihívásokat különösen a világ nyugati felén. Nincs ok ezt folytatni, valami mást kell tennünk. És csak egy rivális elképzelés van, ez pedig a megállapodásokon alapuló új rend, amelyet Trump hozott létre
– fogalmazott, hozzátéve:
Meg kell találnunk a helyünket ebben az új környezetben. Ez tárgyalásokat, nemzeti érdeket, megállapodásokat és kapcsolatokat jelent. Ne bízz a szabályokban. Ne bízz egyetlen intézményben sem. Egyedül a saját képességeidben bízz, hogy jó megállapodásokat tudjál kötni másokkal.
Amint arról korábban beszámoltunk, Magyarország alapító tagja lett a Béketanácsnak. Az új nemzetközi békekezdeményezést Donald Trump indította el, és Davosban került sor a Béketanács alapokmányának aláírására. Magyarország képviseletében Orbán Viktor miniszterelnök személyesen vett részt az eseményen, akit Trump kemény vezetőként méltatott, mielőtt a magyar kormányfő ellátta kézjegyével az alapító okiratot.
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump Davosban, a Béketanács alapító okiratának aláírásán (Fotó: AFP)
