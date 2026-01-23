Orbán Viktor: A háború folytatása a legrosszabb stratégia

A miniszterelnök hozzátette:

Ez egy új kezdeményezés. Esélye van a sikerre. Nem tudjuk pontosan, hogyan fog végződni, de a szándék mögötte nagyon jó. A béke elérése a legfontosabb, és az érintett emberek komolyan gondolják. Tehát most jó esélyünk van arra, hogy valami jót és hatékonyat tegyünk. Reméljük, hogy így lesz.

A miniszterelnök Magyarország Béketanácsban betöltött szerepéről, az alapító tagságról is beszélt.

Több mint tíz éve ismerem az elnököt. Mindig is a béke embere volt. Mindig is meg voltam győződve arról, hogy bármi is legyen az európaiak és az amerikaiak közötti konfrontáció és vita tárgya, támogatnunk kell Trump békefenntartó erőfeszítéseit

– fogalmazott Orbán Viktor, kiemelve: amit Brüsszel tesz, az, hogy támogatja Ukrajnát a háború folytatásában, és nem Trump béketörekvéseit támogatja, hiba.

Ha Trump bármilyen békekezdeményezéssel áll elő, én ott leszek

– mondta a miniszterelnök, aki a béketárgyalásokra és a Trump elnök által említett megállapodásra is utalt.