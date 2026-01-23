Brüsszel önti a pénzt a háborúba, zavart okoz neki a Béketanács + videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Davosba utazott, ahol Donald Trump amerikai elnökkel megalapították a Béketanácsot. A kormányfő ezután Davosból Brüsszelbe ment a rendkívüli uniós csúcstalálkozásra, amelynek végén sajtótájékoztatót tartott.

Az EU-csúcs után Orbán Viktor a sajtónak nyilatkozva többek között arról beszélt, hogy a csúcstalálkozón kaptak egy dokumentumot, amely arról szól, hogy befogadták az ukránok 800 milliárd dolláros igényét.

Ezt nem tudom, hogy eredmény-e, de mindenképpen atombomba jellegű mellbe rúgás volt. Azt hittük eddig, hogy az ukránoknak van egy ilyen igényük, az Unió meg majd próbál esetleg valamit lágyítani rajta, de nem. Úgy, ahogy jött Ukrajnából az igény, befogadták az egészet

– fogalmazott a miniszterelnök. A kormányfő ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a fő napirendi pont lényegében a Béketanács volt.

A fő napirendi pont lényegében a Béketanács volt. Itt az okoz zavart, hogy hogy viszonyuljanak egy olyan új testülethez, ami bevallottan azért jött létre, mert a régiek már nem működnek, viszont baj van a világban és valakinek békét kellene teremteni és ezzel a céllal létrejön egy új szervezet, amiben valakit meghívtak, valakit nem. Az egész unió most nem tudja, hogy melyik lábára álljon. Ketten voltunk csak, akik tudtuk, a bolgárok meg mi, akik azt mondtuk, hogy ez egy jó cél. Valóban, a régi szervezetek nem működnek, akkor próbáljunk meg valami újat.

Hozzátette:

Az amerikaiak vállalják, hogy vezetik. A krízistérségekből származó országok Szaúd-Arábiától Katarig, Törökország, Azerbajdzsán - eljöttek ezek az országok, ketten vagyunk európaiak, de próbáljuk meg. Senki sem tudja garantálni, hogy ez sikeres lesz. Tehát az amerikaiak nagy lendülettel belevágtak és úgy érezzük, hogy ebből kijöhet valami. Mindenképpen több esélye van ennek a szervezetnek a sikerre és a békére, mint a régieknek, amelyek kudarcot vallottak. És ehhez a helyzethez való viszonyok hoznak egy problémát. Ők ezzel voltak igazából elfoglalva, hogy csatlakozzanak vagy nehézsítenek. Nem a mi gondunk, az ő gondjuk. Mi rendben vagyunk, mert tudjuk, hogy mit akarunk.

A kormányfő újságírói kérdésre válaszolva reagált arra a hírre is, hogy Amerika, Oroszország és Ukrajna között lehetséges, hogy létrejön egy találkozó.

Mi is dolgozunk rajta. Előbb-utóbb lesz békecsúcs Budapesten. Nem tudjuk még, hogy pontosan mikor és hogy milyen szereplőkkel, de ez nem került el a napirendről. Ez ott van az amerikaiaknak a jegyzetei között és ott van a mi munkafüzetünkben is, azt gondolom, hogy előbb-utóbb lesz békecsúcs Magyarországon. Hogy kettő vagy hármas kompozícióban, azt nem tudjuk.

Grönland kapcsán a miniszterelnök elmondta:

Greenland, vagy ahogy az amerikai elnök mondta keresetlenül "egy darab jég" dolga elég gyorsan nyugvó pontra jutott, megállapodtak abban, hogy vámok nem lesznek, katonai beavatkozás nem lesz, és mindenki a konfliktus csökkentésében érdekelt, tehát a tüzet oldani próbálják, nem pedig hevíteni. Ezért most nem volt már olyan forró az ügy, mint amikor összehívták ezt a megbeszélést, de volt, aki nagyon határozottan azon az állásponton volt, hogy Amerikával mindenáron együtt kell működni, meg kell találni a közös hangot és voltak, akik azt mondták, hogy ha ez egyszer megtörtént, megtörtént holnap is, meg holnapután is, arra meg fel kell készülni. Tehát nagyon izgalmasan sokszínű volt a vita, hasznos volt egyébként.

Orbán Viktor hozzátette: „Mi mindig is azt gondoltuk, hogy ez nem európai, hanem NATO kérdés. ”