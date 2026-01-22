Davos után Brüsszel – így telt Orbán Viktor napja az EU-csúcs előtt + videó

Sűrű napja van Orbán Viktornak. A miniszterelnök programjáról tettek közzé egy videót a közösségi médiában. A tiktokos lány Facebook-oldalán mutatta be, hogy telt a minszterelnök napja, mielőtt Brüsszelbe indult az EU-csúcsra.
Háromórás autóút után érkezett meg Davosba a miniszterelnök, ahol először a békepárti országok vezetőivel tárgyalt, majd Donald Trump beszéde után aláírták a Béketanács alapító dokumentumát. A rendezvény végén még egy gyors egyeztetés is belefért Alekszandar Vucsics szerb elnökkel. Mindezek után arra a kérdésre, hogy „felszívta-e magát” az esti brüsszeli EU-csúcsra, Orbán Viktor úgy válaszolt:
Még kell egy kicsit azért fekvőtámaszozni.
Borítókép: A Béketanács megalapítása (Forrás: Facebook)
