Davos után Brüsszel – így telt Orbán Viktor napja az EU-csúcs előtt + videó

Sűrű napja van Orbán Viktornak. A miniszterelnök programjáról tettek közzé egy videót a közösségi médiában. A tiktokos lány Facebook-oldalán mutatta be, hogy telt a minszterelnök napja, mielőtt Brüsszelbe indult az EU-csúcsra.

Sűrű napja volt Orbán Viktornak

Forrás: Facebook

Háromórás autóút után érkezett meg Davosba a miniszterelnök, ahol először a békepárti országok vezetőivel tárgyalt, majd Donald Trump beszéde után aláírták a Béketanács alapító dokumentumát. A rendezvény végén még egy gyors egyeztetés is belefért Alekszandar Vucsics szerb elnökkel. Mindezek után arra a kérdésre, hogy „felszívta-e magát” az esti brüsszeli EU-csúcsra, Orbán Viktor úgy válaszolt:

Még kell egy kicsit azért fekvőtámaszozni.

Borítókép: A Béketanács megalapítása (Forrás: Facebook)