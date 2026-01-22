Rendkívüli

Halállal fenyegeti Orbán Viktort és kormányváltást akar Magyarországon az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka

Orbán ViktorBéketanácsDavos

Davos után Brüsszel – így telt Orbán Viktor napja az EU-csúcs előtt + videó

A tiktokos lány tett közzé egy úti beszámolót arról, hogyan telt a miniszterelnök napja Davosban. Orbán Viktor még csak ezután indult Brüsszelbe az EU-csúcsra.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 20:34
A Béketanács megalapítása
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sűrű napja van Orbán Viktornak. A miniszterelnök programjáról tettek közzé egy videót a közösségi médiában. A tiktokos lány Facebook-oldalán mutatta be, hogy telt a minszterelnök napja, mielőtt Brüsszelbe indult az EU-csúcsra. 

Sűrű napja volt Orbán Viktornak Forrás: Facebook
Sűrű napja volt Orbán Viktornak
Forrás: Facebook

Háromórás autóút után érkezett meg Davosba a miniszterelnök, ahol először a békepárti országok vezetőivel tárgyalt, majd Donald Trump beszéde után aláírták a Béketanács alapító dokumentumát. A rendezvény végén még egy gyors egyeztetés is belefért Alekszandar Vucsics szerb elnökkel. Mindezek után arra a kérdésre, hogy „felszívta-e magát” az esti brüsszeli EU-csúcsra, Orbán Viktor úgy válaszolt:

Még kell egy kicsit azért fekvőtámaszozni.

Borítókép: A Béketanács megalapítása (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmicsoda alakok

Istenem, micsoda alakok ezek…

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.