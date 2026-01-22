Halállal fenyegeti Orbán Viktort és kormányváltást akar Magyarországon az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka

Történelmi visszatekintés: Horthy Miklós és Szálasi Ferenc Magyarországa, valamint Jozef Tiso Szlovákiája a nemzetiszocialista Németország szövetségesei voltak Hitler vezetése alatt a második világháborúban. Háborús bűnöket követtek el, és bűnrészesek voltak az ukrán nép elleni népirtásban. Mindannyian nagyon rosszul végezték: a pokolban.

Jelenkor: Orbán Viktor Magyarországa és Robert Fico Szlovákiája a birodalmi törekvésű Orosz Föderáció szövetségesei, Putyin »kisinasai« az Ukrajna elleni hódító háborúban…

Ezek a figurák szintén bűnrészesei az inváziónak, a megszállásnak és az ukrán nép elleni népirtásnak (természetesen nem csak ők)…

A történelem ismétli önmagát: eljön az idő, amikor Putyin, Orbán és Fico becstelenül fognak megdögleni, akár az elődjeik; bűnös lelkük pedig az ördög serpenyőiben fog sülni a pokolban.

Ukrajna pedig örökké élni fog! Dicsőség a nemzetnek! Halál az ellenségre!