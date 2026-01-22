Halállal fenyegeti Orbán Viktort és kormányváltást akar Magyarországon az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka

Halálosan megfenyegette Orbán Viktort és Robert Ficót az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka, Dmitro Jaros – vette észre az Ellenpont.
Dmitro Jaros decemberi bejegyzésének pontos fordítása következő:
Történelmi visszatekintés: Horthy Miklós és Szálasi Ferenc Magyarországa, valamint Jozef Tiso Szlovákiája a nemzetiszocialista Németország szövetségesei voltak Hitler vezetése alatt a második világháborúban. Háborús bűnöket követtek el, és bűnrészesek voltak az ukrán nép elleni népirtásban. Mindannyian nagyon rosszul végezték: a pokolban.
Jelenkor: Orbán Viktor Magyarországa és Robert Fico Szlovákiája a birodalmi törekvésű Orosz Föderáció szövetségesei, Putyin »kisinasai« az Ukrajna elleni hódító háborúban…
Ezek a figurák szintén bűnrészesei az inváziónak, a megszállásnak és az ukrán nép elleni népirtásnak (természetesen nem csak ők)…
A történelem ismétli önmagát: eljön az idő, amikor Putyin, Orbán és Fico becstelenül fognak megdögleni, akár az elődjeik; bűnös lelkük pedig az ördög serpenyőiben fog sülni a pokolban.
Ukrajna pedig örökké élni fog! Dicsőség a nemzetnek! Halál az ellenségre!
Azon nem csodálkozunk, ha egy ukrán soviniszta halállal fenyegeti az orosz elnököt – ez a szovjet múlt okán akár belügy is lehetne. Az azonban, hogy két NATO- és EU-tagállam szuverén vezetőjének, a magyar és a szlovák miniszterelnöknek üzeni azt, hogy „meg fognak dögleni”, már felvet kérdéseket. Nem beszélve arról, hogy Jaros bejegyzését több tucat ukrán háborús és katonai közösségi, közszereplői és állami oldal is átvette, illetve továbbposztolta – írja az Ellenpont.
Jaros kormányváltást szeretett volna Magyarországon
Jaros nem első alkalommal fenyegeti Orbánt vagy Magyarországot. 2024 márciusában már volt hasonló bejegyzése, ahol a magyar ellenzéknek szurkolt. Jaros akkori Orbán-ellenes bejegyzése így szólt:
Nagyon jó lenne, ha ezt a mocsok bandát (Orbán és társai) a magyarok végre elmozdítanák a hatalomból, és egy Moszkvától független kormányt választanának… Talán akkor az ukrán és a magyar nép közös nyelvet találna
– írta az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka.
