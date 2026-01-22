Rendkívüli

Halállal fenyegeti Orbán Viktort és kormányváltást akar Magyarországon az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka

ukrajnarobert ficoorbán viktor

Halállal fenyegeti Orbán Viktort és kormányváltást akar Magyarországon az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka

Halálosan megfenyegette Orbán Viktort és Robert Ficót az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka, Dmitro Jaros. A neonáci Jobb Szektor alapítójaként is ismert férfi már évek óta támadja a magyar kormányt, és azt sem tagadja, hogy kormányváltást szeretne Magyarországon. Jaros nem egy elszigetelt őrült, katonai vezetőként közeli kapcsolatban van az ukrán kormányzattal. Az SZBU (a titkosszolgálat) nemrég leváltott vezetőjével, Vaszil Maljukkal pedig szoros barátságban van, rendszeresen összejártak. Tanácsadója volt annak a Valerij Zaluzsnijnak, aki a német bíróság közelmúltbeli határozata alapján utasítást adott az Északi Áramlat felrobbantására, és akit Ruszin-Szendi Romulusz a barátjának nevezett – írja az Ellenpont.

Munkatársunktól
2026. 01. 22. 19:21
Dmitro Jaros, az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka Fotó: NurPhoto via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Halálosan megfenyegette Orbán Viktort és Robert Ficót az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka, Dmitro Jaros – vette észre az Ellenpont.

Jaros a szélsőjobbról került Zelenszkij köreibe, most Orbán Viktort fenyegeti
Jaros a szélsőjobbról került Zelenszkij köreibe, most Orbán Viktort fenyegeti (Fotó: AFP)

Dmitro Jaros decemberi bejegyzésének pontos fordítása következő:

Történelmi visszatekintés: Horthy Miklós és Szálasi Ferenc Magyarországa, valamint Jozef Tiso Szlovákiája a nemzetiszocialista Németország szövetségesei voltak Hitler vezetése alatt a második világháborúban. Háborús bűnöket követtek el, és bűnrészesek voltak az ukrán nép elleni népirtásban. Mindannyian nagyon rosszul végezték: a pokolban.
Jelenkor: Orbán Viktor Magyarországa és Robert Fico Szlovákiája a birodalmi törekvésű Orosz Föderáció szövetségesei, Putyin »kisinasai« az Ukrajna elleni hódító háborúban…
Ezek a figurák szintén bűnrészesei az inváziónak, a megszállásnak és az ukrán nép elleni népirtásnak (természetesen nem csak ők)…

A történelem ismétli önmagát: eljön az idő, amikor Putyin, Orbán és Fico becstelenül fognak megdögleni, akár az elődjeik; bűnös lelkük pedig az ördög serpenyőiben fog sülni a pokolban.

Ukrajna pedig örökké élni fog! Dicsőség a nemzetnek! Halál az ellenségre!

Azon nem csodálkozunk, ha egy ukrán soviniszta halállal fenyegeti az orosz elnököt – ez a szovjet múlt okán akár belügy is lehetne. Az azonban, hogy két NATO- és EU-tagállam szuverén vezetőjének, a magyar és a szlovák miniszterelnöknek üzeni azt, hogy „meg fognak dögleni”, már felvet kérdéseket. Nem beszélve arról, hogy Jaros bejegyzését több tucat ukrán háborús és katonai közösségi, közszereplői és állami oldal is átvette, illetve továbbposztolta – írja az Ellenpont. 

Jaros kormányváltást szeretett volna Magyarországon

Jaros nem első alkalommal fenyegeti Orbánt vagy Magyarországot. 2024 márciusában már volt hasonló bejegyzése, ahol a magyar ellenzéknek szurkolt. Jaros akkori Orbán-ellenes bejegyzése így szólt:

Nagyon jó lenne, ha ezt a mocsok bandát (Orbán és társai) a magyarok végre elmozdítanák a hatalomból, és egy Moszkvától független kormányt választanának… Talán akkor az ukrán és a magyar nép közös nyelvet találna

– írta az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka.

De 2023-ban is fenyegette már a magyarokat. És ebben is előkerül az az ukrán vágyálom, hogy le kell váltani a magyar kormányt, és ha kell, ennek érdekében erőt fognak bevetni. 

Arról, hogyan került Jaros a szélsőjobbról Volodimir Zelenszkij ukrán elnök köreibe, és hogyan fenyegette Magyarországot és Orbán Viktor, bővebben az Ellenpont oldalán olvashatnak.

Borítókép: Dmitro Jaros, az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka (Fotó: NurPhoto via AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmicsoda alakok

Istenem, micsoda alakok ezek…

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.