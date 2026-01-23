UkrajnatárgyalásOroszországEgyesült Államokorosz-ukrán háború

Már megindult az Egyesült Államok küldöttsége, Putyin kiadta az utasítást

A Donbász jövője kerül a középpontba azon a háromoldalú tárgyaláson, amelyet január 23-án Abu-Dzabiban tartanak Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 11:35
Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja és Jared Kushner amerikai üzletember (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A területi kérdések, különösen a Donbász sorsa kulcskérdés; erről Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok küldöttségei január 23-án Abu-Dzabiban egyeztetnek – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újságírókkal.

Zelenszkij: Január 23-án Abu-Dzabiban tárgyal Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok küldöttsége (Fotó: AFP)
Január 23-án Abu-Dzabiban tárgyal Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok küldöttsége. Fotó: AFP

A Donbász kérdése kulcsfontosságú. A három fél ma és holnap Abu-Dzabiban tárgyal róla, ahogyan az előzetesen várható volt

– közölte Zelenszkij.

Az elnök hozzátette, hogy Rusztem Umerov, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára a tárgyalások minden szakaszáról tájékoztatni fogja – írja az Origo.

 

Egyeztetés Abu-Dzabiban

Január 23-án kerül sor Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország első háromoldalú találkozójára Abu-Dzabiban – írja az RBC-Ukraine. Ezt megelőzően január 22-én a Kremlben egyeztetett Steve Witkoff és Jared Kushner, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottjai, valamint Vlagyimir Putyin orosz elnök. A találkozón Jurij Usakov és Kirill Dmitrijev is részt vett, a megbeszélés mintegy három és fél órán át tartott.

A találkozót követően Oroszország megerősítette, hogy létrejön egy, a biztonsági kérdésekkel foglalkozó háromoldalú munkacsoport Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével. Korábbi sajtóértesülések szerint a területi kérdés központi témája lesz az Abu-Dzabiban tartandó háromoldalú egyeztetéseknek.

A hírek szerint Steve Witkoff és Jared Kushner már elindult Abu-Dzabiba, hogy részt vegyen a tárgyalásokon. Egy ukrán tisztviselő közlése alapján Dan Driscoll, az Egyesült Államok hadseregért felelős államtitkára is csatlakozik hozzájuk.

Az ukrán delegáció tagjai: Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Kirilo Budanov, az Elnöki Hivatal vezetője és helyettese, Szerhij Kiszlicja, valamint Andrij Hnatov, az Ukrán Fegyveres Erők vezérkari főnöke.

Az orosz küldöttség Vlagyimir Putyintól kapta az utasításokat az Egyesült Államokkal és Ukrajnával az Egyesült Arab Emírségekben folytatott tárgyalásokon – jelentette Dmitrij Peszkov, elnöki sajtótitkár.

Tegnap este kapták az utasításokat az államfőtől

– mondta. Peszkov megismételte, hogy az ukrán fegyveres erőknek ki kell vonulniuk a Donbászból.

 

Borítókép: Steve Witkoff és Jared Kushner (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Drónpoklot zúdítottak Ukrajnára + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFekete-Győr András

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Fekete-Győr elolvassa?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu