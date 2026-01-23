A területi kérdések, különösen a Donbász sorsa kulcskérdés; erről Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok küldöttségei január 23-án Abu-Dzabiban egyeztetnek – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újságírókkal.
Már megindult az Egyesült Államok küldöttsége, Putyin kiadta az utasítást
A Donbász jövője kerül a középpontba azon a háromoldalú tárgyaláson, amelyet január 23-án Abu-Dzabiban tartanak Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével.
A Donbász kérdése kulcsfontosságú. A három fél ma és holnap Abu-Dzabiban tárgyal róla, ahogyan az előzetesen várható volt
– közölte Zelenszkij.
Az elnök hozzátette, hogy Rusztem Umerov, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára a tárgyalások minden szakaszáról tájékoztatni fogja – írja az Origo.
Egyeztetés Abu-Dzabiban
Január 23-án kerül sor Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország első háromoldalú találkozójára Abu-Dzabiban – írja az RBC-Ukraine. Ezt megelőzően január 22-én a Kremlben egyeztetett Steve Witkoff és Jared Kushner, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottjai, valamint Vlagyimir Putyin orosz elnök. A találkozón Jurij Usakov és Kirill Dmitrijev is részt vett, a megbeszélés mintegy három és fél órán át tartott.
A találkozót követően Oroszország megerősítette, hogy létrejön egy, a biztonsági kérdésekkel foglalkozó háromoldalú munkacsoport Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével. Korábbi sajtóértesülések szerint a területi kérdés központi témája lesz az Abu-Dzabiban tartandó háromoldalú egyeztetéseknek.
A hírek szerint Steve Witkoff és Jared Kushner már elindult Abu-Dzabiba, hogy részt vegyen a tárgyalásokon. Egy ukrán tisztviselő közlése alapján Dan Driscoll, az Egyesült Államok hadseregért felelős államtitkára is csatlakozik hozzájuk.
Az ukrán delegáció tagjai: Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Kirilo Budanov, az Elnöki Hivatal vezetője és helyettese, Szerhij Kiszlicja, valamint Andrij Hnatov, az Ukrán Fegyveres Erők vezérkari főnöke.
Az orosz küldöttség Vlagyimir Putyintól kapta az utasításokat az Egyesült Államokkal és Ukrajnával az Egyesült Arab Emírségekben folytatott tárgyalásokon – jelentette Dmitrij Peszkov, elnöki sajtótitkár.
Tegnap este kapták az utasításokat az államfőtől
– mondta. Peszkov megismételte, hogy az ukrán fegyveres erőknek ki kell vonulniuk a Donbászból.
Borítókép: Steve Witkoff és Jared Kushner (Fotó: AFP)
Orbán Viktor a legbefolyásosabb vezetők között
Míg Magyarország a békét építi, Brüsszel rombolná azt..
Hidvéghi Balázs: Amíg nemzeti kormány van, a magyarok pénze nem megy az ukrán háborúba
A Tisza meg a DK behozná az ukránokat az EU-ba.
Szijjártó Péter: A béke hozhat olyan körülményeket, amikor fejlődhetünk
Mintegy 40 milliárd forintos beruházás indul Magyarországon.
Zelenszkij a Tisza és a DK segítségével juttatná be Ukrajnát az EU-ba
Kormányváltást akarnak az ukránok.
Orbán Viktor a legbefolyásosabb vezetők között
Míg Magyarország a békét építi, Brüsszel rombolná azt..
Hidvéghi Balázs: Amíg nemzeti kormány van, a magyarok pénze nem megy az ukrán háborúba
A Tisza meg a DK behozná az ukránokat az EU-ba.
Szijjártó Péter: A béke hozhat olyan körülményeket, amikor fejlődhetünk
Mintegy 40 milliárd forintos beruházás indul Magyarországon.
Zelenszkij a Tisza és a DK segítségével juttatná be Ukrajnát az EU-ba
Kormányváltást akarnak az ukránok.
