Már megindult az Egyesült Államok küldöttsége, Putyin kiadta az utasítást

A Donbász kérdése kulcsfontosságú. A három fél ma és holnap Abu-Dzabiban tárgyal róla, ahogyan az előzetesen várható volt

– közölte Zelenszkij.

Az elnök hozzátette, hogy Rusztem Umerov, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára a tárgyalások minden szakaszáról tájékoztatni fogja – írja az Origo.

Egyeztetés Abu-Dzabiban

Január 23-án kerül sor Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország első háromoldalú találkozójára Abu-Dzabiban – írja az RBC-Ukraine. Ezt megelőzően január 22-én a Kremlben egyeztetett Steve Witkoff és Jared Kushner, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottjai, valamint Vlagyimir Putyin orosz elnök. A találkozón Jurij Usakov és Kirill Dmitrijev is részt vett, a megbeszélés mintegy három és fél órán át tartott.