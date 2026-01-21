Itt a fordulat: Trump különmegbízottja Putyinnal tárgyal Moszkvában

Witkoff a CNBC-nek nyilatkozva hangsúlyozta:

Nos, nézze, csütörtökön el kell mennünk, hogy találkozzunk Putyinnal. De a találkozót az oroszok kérik. Szerintem ez önmagában is jelentős jelzés részükről.

A Kreml múlt héten jelezte, hogy kész fogadni Witkoffot és Jared Kushnert Moszkvában az ukrajnai béketárgyalások keretében, bár pontos időpontot még nem jelöltek ki.

Trump a Béketanácsba is meghívta Putyint

Arra a kérdésre, hogy Putyin csatlakozik-e Trump által felállított Béketanácshoz, Witkoff úgy válaszolt:

Szerintem igen

– hozzátéve, hogy az orosz elnöknek meghívást küldtek a részvételre.

Rusztem Umerov, Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkára. Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova

Közben Ukrajna vezető tárgyalója, Rusztem Umerov jelezte, hogy az Egyesült Államokkal folytatott megbeszélések a majdnem négy éve tartó háború rendezéséről tovább folytatódnak a héten a svájci Davosban zajló Világgazdasági Fórumon. Rusztem Umerov korábban arról tájékoztatott, hogy a tárgyalások következő fordulójában csapatszinten fognak együtt dolgozni az amerikai küldöttség tagjaival.