Itt a fordulat: Trump különmegbízottja Putyinnal tárgyal Moszkvában

Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff bejelentette, hogy csütörtökön Moszkvába utazik, ahol az elnök vejével, Jared Kushnerrel együtt találkozik majd Oroszország elnökével, Vlagyimir Putyinnal, jelentette a Reuters.
Witkoff a CNBC-nek nyilatkozva hangsúlyozta:
Nos, nézze, csütörtökön el kell mennünk, hogy találkozzunk Putyinnal. De a találkozót az oroszok kérik. Szerintem ez önmagában is jelentős jelzés részükről.
A Kreml múlt héten jelezte, hogy kész fogadni Witkoffot és Jared Kushnert Moszkvában az ukrajnai béketárgyalások keretében, bár pontos időpontot még nem jelöltek ki.
Trump a Béketanácsba is meghívta Putyint
Arra a kérdésre, hogy Putyin csatlakozik-e Trump által felállított Béketanácshoz, Witkoff úgy válaszolt:
Szerintem igen
– hozzátéve, hogy az orosz elnöknek meghívást küldtek a részvételre.
Közben Ukrajna vezető tárgyalója, Rusztem Umerov jelezte, hogy az Egyesült Államokkal folytatott megbeszélések a majdnem négy éve tartó háború rendezéséről tovább folytatódnak a héten a svájci Davosban zajló Világgazdasági Fórumon. Rusztem Umerov korábban arról tájékoztatott, hogy a tárgyalások következő fordulójában csapatszinten fognak együtt dolgozni az amerikai küldöttség tagjaival.
További Külföld híreink
Borítókép: Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja (Fotó: AFP/Ludovic Marin)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brüsszel Davosban is Ukrajna mögé állt
90 milliárd eurós hadikölcsön és az orosz vagyon kérdése a fókuszban.
Mozgósítás bármi áron: így zajlik a kényszersorozás Ukrajnában + videó
Újabb megrázó felvétel járja be az internetet.
Dömötör Csaba: Fontos időközi győzelem a gazdáknak
Az Európai Parlament a bíróság elé viszi a Mercosur-megállapodást.
Von der Leyen: Ukrajna a kulcs Európa biztonságához
Az Európai Unió továbbra is Ukrajnára összpontosít.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Brüsszel Davosban is Ukrajna mögé állt
90 milliárd eurós hadikölcsön és az orosz vagyon kérdése a fókuszban.
Mozgósítás bármi áron: így zajlik a kényszersorozás Ukrajnában + videó
Újabb megrázó felvétel járja be az internetet.
Dömötör Csaba: Fontos időközi győzelem a gazdáknak
Az Európai Parlament a bíróság elé viszi a Mercosur-megállapodást.
Von der Leyen: Ukrajna a kulcs Európa biztonságához
Az Európai Unió továbbra is Ukrajnára összpontosít.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!