Itt a fordulat: Trump különmegbízottja Putyinnal tárgyal Moszkvában

Trump megbízottja, Steve Witkoff szerint a találkozót az oroszok kezdeményezték, a béketárgyalások folytatódnak Davosban is. Brüsszel megint a kispadra szorul.

Szabó István
Forrás: Reuters2026. 01. 21. 13:11
Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja Fotó: Ludovic Marin Forrás: AFP
Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff bejelentette, hogy csütörtökön Moszkvába utazik, ahol az elnök vejével, Jared Kushnerrel együtt találkozik majd Oroszország elnökével, Vlagyimir Putyinnal, jelentette a Reuters.

Trump
Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja (balra) sajtótájékoztatót tart Jared Kushner amerikai üzletember társaságában. Fotó: AFP/Ludovic Marin

Witkoff a CNBC-nek nyilatkozva hangsúlyozta:

Nos, nézze, csütörtökön el kell mennünk, hogy találkozzunk Putyinnal. De a találkozót az oroszok kérik. Szerintem ez önmagában is jelentős jelzés részükről.

A Kreml múlt héten jelezte, hogy kész fogadni Witkoffot és Jared Kushnert Moszkvában az ukrajnai béketárgyalások keretében, bár pontos időpontot még nem jelöltek ki.

 

Trump a Béketanácsba is meghívta Putyint

Arra a kérdésre, hogy Putyin csatlakozik-e Trump által felállított Béketanácshoz, Witkoff úgy válaszolt: 

Szerintem igen

– hozzátéve, hogy az orosz elnöknek meghívást küldtek a részvételre.

Ukraine's Secretary of the National Security and Defence Council Rustem Umerov attends a meeting of national security advisors of European countries in Kyiv on January 3, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. Ukraine is hosting security advisers from NATO and European allies for further negotiations on a plan to end the war with Russia. (Photo by Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
Rusztem Umerov, Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkára. Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova

Közben Ukrajna vezető tárgyalója, Rusztem Umerov jelezte, hogy az Egyesült Államokkal folytatott megbeszélések a majdnem négy éve tartó háború rendezéséről tovább folytatódnak a héten a svájci Davosban zajló Világgazdasági Fórumon. Rusztem Umerov korábban arról tájékoztatott, hogy a tárgyalások következő fordulójában csapatszinten fognak együtt dolgozni az amerikai küldöttség tagjaival.

 

Borítókép: Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

