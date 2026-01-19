Fontos ukrán bejelentés érkezett a béketárgyalásokról, sorsdöntő napok következnek

Rendkívüli

Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői a davosi Világgazdasági Fórumon folytatják a háború lezárásáról szóló tárgyalásokat. A korábbi floridai egyeztetéseken a biztonsági garanciák és Ukrajna háború utáni helyreállítása állt a középpontban. Rusztem Umerov tájékoztatott, hogy a tárgyalások következő fordulójában csapatszinten fognak együtt dolgozni az amerikai küldöttség tagjaival.

2026. 01. 19. 10:29
Rusztem Umerov az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára Forrás: AFP
Az orosz–ukrán háború megoldásáról az Egyesült Államok képviselőivel folyó tárgyalásokat a svájci Davosban ezen a héten megnyíló Világgazdasági Fórumon folytatják – jelentette ki az ukrán főtárgyaló, Rusztem Umerov. Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára a Telegramon írt vasárnapi bejegyzésében arról számolt be, hogy a floridai kétnapos tárgyalásokon, amelyeken Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump elnök veje is részt vett, a biztonsági garanciák és Ukrajna háború utáni helyreállítási terve voltak a fő témák. Arról nem tett említést, hogy a találkozón sikerült-e megállapodásra jutni.

Egyesült Államok képviselőivel folyó tárgyalásokat Davosban folytatják – jelentette ki Rusztem Umerov. Fotó: AFP

Megállapodtunk abban, hogy a davosi konzultációk következő szakaszában csapatszinten folytatjuk a munkát

 – írta. 
A megállapodás részleteinek kidolgozását célzó legutóbbi találkozón a két fél „mélyrehatóan megvitatta” a két kérdést, „a gyakorlati mechanizmusokra, valamint azok végrehajtására és alkalmazására összpontosítva” – tette hozzá.

Kiemelte: delegációja beszámolt az orosz támadásokról, amelyek a múlt héten súlyosan károsították Ukrajna energia-infrastruktúráját, és több száz lakóépületet hagytak fűtés és áram nélkül.

Kijev tárgyalóküldöttsége, amelynek tagjai között volt Kirilo Budanov, Volodimir Zelenszkij elnök kabinetfőnöke, valamint David Arahamija, az ukrán kormánypárt (Nép Szolgája) frakcióvezetője is, tisztázást kér Washingtontól az orosz állásponttal kapcsolatban az Egyesült Államok által támogatott, a háború befejezésére irányuló diplomáciai erőfeszítésekkel kapcsolatban.

Zelenszkij vasárnap esti videóüzenetében elmondta, hogy fontos felvázolni az orosz támadások hatásait, mivel azok bizonyítják, hogy Oroszország nem érdekelt a diplomáciában.

Ha az oroszok komolyan érdekeltek lennének a háború befejezésében, akkor a diplomáciára koncentráltak volna

– mondta. 
Szerinte mintegy 58 ezer ember dolgozik a fűtési hálózat helyreállításán, miközben az éjszakai hőmérséklet mínusz 16 Celsius-fokra süllyed. Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes szerint Kijevben harminc lakóházban, amelyek különösen súlyosan érintettek a múlt heti támadásokban, még mindig nincs fűtés. Zelenszkij szerint az ukrán hírszerzés megállapította, hogy Oroszország felderítést végzett a támadások előkészítése érdekében a legfontosabb helyszíneken, beleértve az atomerőművekhez kapcsolódó célpontokat is.

Borítókép: Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára (Fotó: AFP)

