Fontos ukrán bejelentés érkezett a béketárgyalásokról, sorsdöntő napok következnek

Megállapodtunk abban, hogy a davosi konzultációk következő szakaszában csapatszinten folytatjuk a munkát

– írta.

A megállapodás részleteinek kidolgozását célzó legutóbbi találkozón a két fél „mélyrehatóan megvitatta” a két kérdést, „a gyakorlati mechanizmusokra, valamint azok végrehajtására és alkalmazására összpontosítva” – tette hozzá.

Kiemelte: delegációja beszámolt az orosz támadásokról, amelyek a múlt héten súlyosan károsították Ukrajna energia-infrastruktúráját, és több száz lakóépületet hagytak fűtés és áram nélkül.

Kijev tárgyalóküldöttsége, amelynek tagjai között volt Kirilo Budanov, Volodimir Zelenszkij elnök kabinetfőnöke, valamint David Arahamija, az ukrán kormánypárt (Nép Szolgája) frakcióvezetője is, tisztázást kér Washingtontól az orosz állásponttal kapcsolatban az Egyesült Államok által támogatott, a háború befejezésére irányuló diplomáciai erőfeszítésekkel kapcsolatban.