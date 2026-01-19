Milliós nagyságrendű uniós közpénzek mentek el muszlim hajkutatásra

A projekt több tudományterület módszereit egyesíti: a kutatók terepmunkát végeznek, digitális etnográfiai eszközöket alkalmaznak, valamint szövegelemzéssel vizsgálják a témához kapcsolódó narratívákat. Az egyetem közlése szerint a kutatás célja tudományos tanulmányok készítése, továbbá egy online kiállítás létrehozása, amely a vizsgálat eredményeit mutatja be – írja a Brussels Signal.

Silvia Sardone nyilatkozataiban kifogásolta, hogy a projekt közpénzből részesült támogatásban.

Álláspontja szerint az ilyen jellegű kutatások nem állnak összhangban az európai polgárok mindennapi problémáival, és azt jelzik, hogy az uniós döntéshozók prioritásai eltávolodtak a választók elvárásaitól.