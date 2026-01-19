Európai Unióközpénzmuszlimprojekt

Milliós nagyságrendű uniós közpénzek mentek el muszlim hajkutatásra

Vita bontakozott ki az Európai Unió egyik kutatási támogatása miatt, miután Silvia Sardone, az olasz jobboldali Liga párt európai parlamenti képviselője bírálta az uniós pénzek felhasználását. A politikus egy 1,6 millió eurós kutatási projektet nevezett meg, amely a muszlim nők hajával, identitásával és szépségfelfogásával foglalkozik.

2026. 01. 19. 7:05
Muszlim nők Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL Forrás: NurPhoto
A Ghent Egyetem tájékoztatása szerint a HAIR nevű kutatás azt vizsgálja, miként viszonyulnak a muszlim nők saját testükhöz, megjelenésükhöz és identitásukhoz a változó társadalmi és vallási elvárások közepette. A projekt egyik fő jellemzője, hogy nem a fejkendőt, hanem a nők haját állítja a vizsgálat középpontjába, az identitás és a szépség egyik lehetséges kifejezési formájaként. A kutatás Egyiptomra, Libanonra és az Egyesült Arab Emírségekre összpontosít – számolt be az Origo.

Az Európai Unió 1,6 millió eurót fordított a muszlim nők hajával foglalkozó kutatásra (Fotó: AFP/HUSSEIN FALEH)
A projekt több tudományterület módszereit egyesíti: a kutatók terepmunkát végeznek, digitális etnográfiai eszközöket alkalmaznak, valamint szövegelemzéssel vizsgálják a témához kapcsolódó narratívákat. Az egyetem közlése szerint a kutatás célja tudományos tanulmányok készítése, továbbá egy online kiállítás létrehozása, amely a vizsgálat eredményeit mutatja be – írja a Brussels Signal.

Silvia Sardone nyilatkozataiban kifogásolta, hogy a projekt közpénzből részesült támogatásban.

Álláspontja szerint az ilyen jellegű kutatások nem állnak összhangban az európai polgárok mindennapi problémáival, és azt jelzik, hogy az uniós döntéshozók prioritásai eltávolodtak a választók elvárásaitól.

A képviselő a támogatást ideológiai indíttatásúnak nevezte, és bírálta azt is, hogy véleménye szerint az Európai Unió aránytalanul sok forrást fordít hasonló témájú kutatások finanszírozására.

Sardone arra is emlékeztetett, hogy korábban már több, általa vitatottnak tartott támogatásra felhívta a figyelmet. Elmondása szerint az Európai Unió az elmúlt időszakban összesen 17 millió eurót költött olyan kutatásokra, amelyek az iszlámmal, a saría joggal, a Koránnal, illetve az európai muszlim közösségekkel foglalkoznak.

Emellett további, több mint hárommillió euró összegű támogatást is megemlített olyan projektek kapcsán, amelyek az iszlámellenes gyűlölet és a diszkrimináció kérdését vizsgálják.

A szóban forgó, 1,6 millió eurós projekt az Európai Kutatási Tanács vagy más, hasonló, versenyalapú uniós finanszírozási program keretében valósul meg. 

Az ilyen támogatásokat elvileg független szakértők értékelése alapján ítélik oda, elsősorban tudományos kiválóság, módszertani megalapozottság és várható társadalmi hatás figyelembevételével, nem pedig politikai döntések nyomán.

Borítókép: Muszlim nők (Fotó: AFP)

