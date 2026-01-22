ZelenszkijsegítségTrumptalálkozóDavos

Zelenszkij és Trump Davosban tárgyal

Megkezdődött Davosban Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök találkozója a Világgazdasági Fórum helyszínén. Az egyeztetés részleteiről egyelőre nem hoztak nyilvánosságra információkat – erről az ukrán államfő szóvivője, Szerhij Nyikiforov tájékoztatott.

Magyar Nemzet
Forrás: Zn.ua2026. 01. 22. 14:33
Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozik a Fehér Ház Ovális Irodájában, Washingtonban, 2025. február 28-án Fotó: Saul Loeb Forrás: AFP
Zelenszkij és Trump davosi találkozójára feszült nemzetközi helyzetben kerül sor: ugyanezen a napon tárgyalásokat folytat Moszkvában Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Witkoff a moszkvai útja előtt úgy nyilatkozott, bízik abban, hogy az orosz elnök hajlandó lesz beleegyezni egy békemegállapodásba, írta a Zn.ua.

Zelenszkij
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2025. december 28-án (Fotó: AFP/Ukrán Elnöki Hivatal)

Zelenszkij mégis elment Davosba

Zelenszkij davosi szereplése korábban bizonytalanná vált: az ukrán elnök január 20-ra tervezett felszólalását a fórumon törölték, miután Oroszország rakétatámadást hajtott végre Ukrajna ellen, többek között Kijevet is célba véve. Az államfő akkor a fővárosban maradt, hogy válságtanácskozásokat folytasson.

Zelenszkij korábban kijelentette: csak abban az esetben hajlandó Davosba utazni és ott tárgyalásokat folytatni, ha azok kézzelfogható eredménnyel szolgálnak Ukrajna számára. Kijev elsődleges prioritásai között az energetikai segítségcsomagok, valamint további légvédelmi rendszerek biztosítása szerepel.

A Zelenszkij–Trump-találkozó, valamint az ezzel párhuzamos orosz–amerikai egyeztetés most új lendületet adhat a béketörekvéseknek.

Borítókép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij találkozik a Fehér Ház Ovális irodájában, Washingtonban, 2025. február 28-án (Fotó: AFP/Saul Loeb)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

