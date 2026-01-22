Zelenszkij és Trump Davosban tárgyal

Zelenszkij mégis elment Davosba

Zelenszkij davosi szereplése korábban bizonytalanná vált: az ukrán elnök január 20-ra tervezett felszólalását a fórumon törölték, miután Oroszország rakétatámadást hajtott végre Ukrajna ellen, többek között Kijevet is célba véve. Az államfő akkor a fővárosban maradt, hogy válságtanácskozásokat folytasson.

Zelenszkij korábban kijelentette: csak abban az esetben hajlandó Davosba utazni és ott tárgyalásokat folytatni, ha azok kézzelfogható eredménnyel szolgálnak Ukrajna számára. Kijev elsődleges prioritásai között az energetikai segítségcsomagok, valamint további légvédelmi rendszerek biztosítása szerepel.

A Zelenszkij–Trump-találkozó, valamint az ezzel párhuzamos orosz–amerikai egyeztetés most új lendületet adhat a béketörekvéseknek.