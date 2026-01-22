Zelenszkij Davosban tárgyal Trump elnökkel

Az ukrán elnök szóvivője, Szerhij Nyikiforov közölte, hogy a Trumppal tervezett találkozó közép-európai idő szerint 13 órakor kezdődik. Ez lesz az idei első személyes egyeztetés a két vezető között, mióta megbeszélést folytattak Trump mar-a-lagói rezidenciáján.

Donald Trump kiosztotta az oroszokat és az ukránokat is

Korábban beszámoltunk róla, hogy az amerikai elnök szerint továbbra sem sikerült lezárni az orosz–ukrán háborút, mivel Moszkva és Kijev nem egy időben mutat készséget a megállapodásra. Donald Trump a Fehér Házban elmondta, hogy amikor az egyik fél tárgyalna, a másik visszalép, miközben a háború havonta több tízezer ember életét követeli. Trump figyelmeztetett, a tétlenség ára emberéletekben mérhető, ezért továbbra is véget akar vetni a konfliktusnak.