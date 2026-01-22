Rendkívüli

Volodimir ZelesznkijDonald TrumptalálkozóDavos

Zelenszkij Davosban tárgyal Trump elnökkel

Az ukrán elnök január 22-én Davosba érkezett a Világgazdasági Fórumra, ahol tárgyal az Egyesült Államok elnökével. A Zelenszkij–Trump-találkozóra akkor kerül sor, amikor az amerikai különmegbízott Steve Witkoff egyeztetésekre készül az orosz államfővel. Az amerikai elnök korábban elégedetlenségét fejezte ki a háborúban álló felek béke iránti hajlandóságával kapcsolatban. A megbeszélések középpontjában az Egyesült Államok által támogatott békekeret áll.

Volodimir Zelenszkij és Donald Trump
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök január 22-én érkezett Davosba, hogy részt vegyen a Világgazdasági Fórumon, ahol a tervek szerint találkozik az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal, miközben az Egyesült Államok különmegbízottja, Steve Witkoff külön tárgyalásokra készül az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal – számolt be az eseményről a The Kyiv Independent.

Zelenszkij a Világgazdasági Fórumon keresi Trump társaságát
Zelenszkij a Világgazdasági Fórumon keresi Trump társaságát Fotó: AFP

Az ukrán elnök szóvivője, Szerhij Nyikiforov közölte, hogy a Trumppal tervezett találkozó közép-európai idő szerint 13 órakor kezdődik. Ez lesz az idei első személyes egyeztetés a két vezető között, mióta megbeszélést folytattak Trump mar-a-lagói rezidenciáján.

Donald Trump kiosztotta az oroszokat és az ukránokat is

Korábban beszámoltunk róla, hogy az amerikai elnök szerint továbbra sem sikerült lezárni az orosz–ukrán háborút, mivel Moszkva és Kijev nem egy időben mutat készséget a megállapodásra. Donald Trump a Fehér Házban elmondta, hogy amikor az egyik fél tárgyalna, a másik visszalép, miközben a háború havonta több tízezer ember életét követeli. Trump figyelmeztetett, a tétlenség ára emberéletekben mérhető, ezért továbbra is véget akar vetni a konfliktusnak.

Trump egyértelművé tette, hogy több erőfeszítést vár az ukránoktól és az oroszoktól is
Trump egyértelművé tette, hogy több erőfeszítést vár az ukránoktól és az oroszoktól is Fotó: AFP

A decemberi, mar-a-lagói találkozót követően Zelenszkij elmondta, hogy a vezetők áttekintették „a békekeret valamennyi aspektusát”, hozzátéve, hogy már jelentős előrelépés történt.

Az ukrán elnök elmondása szerint a húszpontos terv „körülbelül 90 százalékban elfogadott”, míg a kétoldalú amerikai–ukrán biztonsági garanciák „teljes mértékben elfogadásra kerültek”, és egy szélesebb amerikai–európai–ukrán biztonsági megállapodás is közel áll a lezáráshoz.

Witkoff január 22-én, a Világgazdasági Fórumon elmondta, hogy a békekeretben már csak egy kulcskérdés maradt rendezetlen, ami feltehetően Ukrajna Donbaszból való kivonulása.

„Ennek a kérdésnek több változatát is megvitattuk, ami számomra azt jelzi, hogy megoldható” – mondta. December óta ukrán és amerikai tárgyalók rendszeres egyeztetéseket folytattak a diplomáciai erőfeszítések alapját képező három fő dokumentumról: a keretmegállapodásról, a biztonsági garanciákról és az újjáépítési tervről. 

A hét elején Witkoff Davosban, a Világgazdasági Fórum alkalmával találkozott Oroszország vezető tárgyalójával, Kirill Dmitrijevvel is, hogy megvitassák a Washington által támogatott tervet.

Mindkét fél konstruktívnak nevezte a kétórás megbeszélést, amelyet további egyeztetések követtek: az ukrán tisztviselők a hétvégén az Egyesült Államokban tárgyaltak Witkoff-fal és más amerikai tárgyalókkal.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)

