Donald Trump kiosztotta az oroszokat és az ukránokat is

Megpróbálom rendezni Oroszország és Ukrajna ügyét. Amikor Oroszország készen áll – Ukrajna nincs készen. Amikor Ukrajna készen áll – Oroszország nincs készen

– mondta a Fehér Házban.

Trump figyelmeztetett, a tétlenség súlyos emberéletekbe kerül

Átlagosan havonta 25 ezer embert veszítenek. És én megpróbálok véget vetni ennek az ügynek

–fogalmazott az amerikai elnök. A múlt héten Trump azt állította, hogy Oroszország kész megállapodást kötni, miközben azt is kijelentette, hogy Ukrajna kevésbé kész megállapodást kötni. Most Kijev több, az Egyesült Államok által támogatott békejavaslatot is elfogadott, és nyitott volt jelentős engedményekre. Eközben Oroszország nem egyezett bele egyetlen béketervbe sem, és tovább folytatja a közel négy éve indított háborút.