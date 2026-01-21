Donald Trump amerikai elnök január 20-án mondta el, hogy eddig nem tudott pontott tenni az orosz–ukrán háború végére, mivel egyik fél sem hajlandó következetesen ugyanabban az időben megállapodásra jutni. Az elnök, igyekszik lezárni azt, amit „az utolsó konfliktusnak” nevezett – írja cikkében a The Kyiv Independent.
Donald Trump kiosztotta az oroszokat és az ukránokat is
Az amerikai elnök szerint továbbra sem sikerült lezárni az orosz–ukrán háborút, mivel Moszkva és Kijev nem egy időben mutat készséget a megállapodásra. Donald Trump a Fehér Házban elmondta, hogy amikor az egyik fél tárgyalna, a másik visszalép, miközben a háború havonta több tízezer ember életét követeli. Trump figyelmeztetett, a tétlenség ára emberéletekben mérhető, ezért továbbra is véget akar vetni a konfliktusnak.
Megpróbálom rendezni Oroszország és Ukrajna ügyét. Amikor Oroszország készen áll – Ukrajna nincs készen. Amikor Ukrajna készen áll – Oroszország nincs készen
– mondta a Fehér Házban.
Trump figyelmeztetett, a tétlenség súlyos emberéletekbe kerül
Átlagosan havonta 25 ezer embert veszítenek. És én megpróbálok véget vetni ennek az ügynek
–fogalmazott az amerikai elnök. A múlt héten Trump azt állította, hogy Oroszország kész megállapodást kötni, miközben azt is kijelentette, hogy Ukrajna kevésbé kész megállapodást kötni. Most Kijev több, az Egyesült Államok által támogatott békejavaslatot is elfogadott, és nyitott volt jelentős engedményekre. Eközben Oroszország nem egyezett bele egyetlen béketervbe sem, és tovább folytatja a közel négy éve indított háborút.
Trump azt is állította, hogy elnöksége alatt már nyolc háborúnak vetett véget, mondván, mindezt azért tette, mert ez könnyen megy neki, és nem a Nobel-békedíj elnyerése érdekében.
További Külföld híreink
Az amerikai elnöknek adták a Nobel-díjat
Korábbi cikkünkben számoltunk be arról az eseményről, hogy a szabadság iránti egyedülálló elkötelezettségének elismeréseként adta át a díjat Maria Corina Machado az amerikai elnöknek. A venezuelai ellenzéki vezető erről maga számolt be, miután Donald Trumppal találkozott.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor Donald Trump meghívására Davosba utazik
A miniszterelnök közölte: megalakítják a Béketanácsot.
Kiszelly Zoltán: Európa tudatosan eszkalál, és nem hajlandó elfogadni Trump békepárti álláspontját
Grönland árnyékában robban a transzatlanti válság – Trump Davosban üzen Európának.
Ma eldőlhet a Mercosur-megállapodás sorsa
Az Európai Parlament képviselői ma szavaznak a megegyezés jogi úton megtámadásáról.
A német bíróságon kimondták az igazságot az Északi Áramlat ügyében
A német bíróság döntése szerint az Északi Áramlat felrobbantása állami szintű szabotázs volt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor Donald Trump meghívására Davosba utazik
A miniszterelnök közölte: megalakítják a Béketanácsot.
Kiszelly Zoltán: Európa tudatosan eszkalál, és nem hajlandó elfogadni Trump békepárti álláspontját
Grönland árnyékában robban a transzatlanti válság – Trump Davosban üzen Európának.
Ma eldőlhet a Mercosur-megállapodás sorsa
Az Európai Parlament képviselői ma szavaznak a megegyezés jogi úton megtámadásáról.
A német bíróságon kimondták az igazságot az Északi Áramlat ügyében
A német bíróság döntése szerint az Északi Áramlat felrobbantása állami szintű szabotázs volt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!