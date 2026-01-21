Donald Trumpbékeorosz-ukrán háború

Donald Trump kiosztotta az oroszokat és az ukránokat is

Az amerikai elnök szerint továbbra sem sikerült lezárni az orosz–ukrán háborút, mivel Moszkva és Kijev nem egy időben mutat készséget a megállapodásra. Donald Trump a Fehér Házban elmondta, hogy amikor az egyik fél tárgyalna, a másik visszalép, miközben a háború havonta több tízezer ember életét követeli. Trump figyelmeztetett, a tétlenség ára emberéletekben mérhető, ezért továbbra is véget akar vetni a konfliktusnak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 12:10
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump Forrás: AFP
Donald Trump amerikai elnök január 20-án mondta el, hogy eddig nem tudott pontott tenni az oroszukrán háború végére, mivel egyik fél sem hajlandó következetesen ugyanabban az időben megállapodásra jutni. Az elnök, igyekszik lezárni azt, amit „az utolsó konfliktusnak” nevezett – írja cikkében a The Kyiv Independent.

Donald Trump szerint Ukrajna és Oroszország nem tudott eddig egyidőben megállapodni
Fotó:  AFP

Megpróbálom rendezni Oroszország és Ukrajna ügyét. Amikor Oroszország készen áll – Ukrajna nincs készen. Amikor Ukrajna készen áll – Oroszország nincs készen

 – mondta a Fehér Házban.

 

Trump figyelmeztetett, a tétlenség súlyos emberéletekbe kerül

Átlagosan havonta 25 ezer embert veszítenek. És én megpróbálok véget vetni ennek az ügynek

–fogalmazott az amerikai elnök. A múlt héten Trump azt állította, hogy Oroszország kész megállapodást kötni, miközben azt is kijelentette, hogy Ukrajna kevésbé kész megállapodást kötni. Most Kijev több, az Egyesült Államok által támogatott békejavaslatot is elfogadott, és nyitott volt jelentős engedményekre. Eközben Oroszország nem egyezett bele egyetlen béketervbe sem, és tovább folytatja a közel négy éve indított háborút.

Trump azt is állította, hogy elnöksége alatt már nyolc háborúnak vetett véget, mondván, mindezt azért tette, mert ez könnyen megy neki, és nem a Nobel-békedíj elnyerése érdekében.

Az amerikai elnöknek adták a Nobel-díjat

Korábbi cikkünkben számoltunk be arról az eseményről, hogy a szabadság iránti egyedülálló elkötelezettségének elismeréseként adta át a díjat Maria Corina Machado az amerikai elnöknek. A venezuelai ellenzéki vezető erről maga számolt be, miután Donald Trumppal találkozott.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)

