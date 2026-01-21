Gyerekek is megsérültek a súlyos támadásban, Oroszország bosszúja fájni fog

A kormányzó tájékoztatása szerint a támadás következtében Novaja Adigeja településen tűz ütött ki egy lakóépületben, valamint a közeli parkolóban is, ezért a hatóságok haladéktalanul vészhelyzeti intézkedéseket léptettek életbe

– írja a The Kyiv Independent.

Az orosz hírügynökségek, a TASZSZ és a RIA Novosztyi szerint a tüzet egy ukrán drón okozta, amely egy lakóépületet talált el. Az esettel kapcsolatban ukrán hivatalos források nem adtak ki nyilatkozatot.