dróntámadásorosz-ukrán háborúolajfinomító

Gyerekek is megsérültek a súlyos támadásban, Oroszország bosszúja fájni fog

Január 21-én éjjel tizenegy ember sérült meg egy támadás során Oroszországban, miközben a Krasznodari határterületen egy olajfinomítót dróntámadás ért, amely tüzet okozott – számoltak be róla a helyi hatóságok és a sajtó.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 9:24
Orosz-ukrán háború Fotó: VYACHESLAV MADIYEVSKYY Forrás: NurPhoto
A terület kormányzója, Murat Kumpilov közlése szerint a Tahtamukaj járásban megrongálódott egy lakóépület, miután dróntevékenységet észleltek a környéken. A történtek következtében 11 ember megsérült, köztük két gyermek – számolt be az Origo.

Január 21-én dróntámadás következtében 21 ember megsérült, Oroszország válaszolni fog (Fotó: AFP)
Január 21-én dróntámadás következtében 21 ember megsérült, Oroszország válaszolni fog. Fotó: AFP

A kormányzó tájékoztatása szerint a támadás következtében Novaja Adigeja településen tűz ütött ki egy lakóépületben, valamint a közeli parkolóban is, ezért a hatóságok haladéktalanul vészhelyzeti intézkedéseket léptettek életbe

 – írja a The Kyiv Independent.

Az orosz hírügynökségek, a TASZSZ és a RIA Novosztyi szerint a tüzet egy ukrán drón okozta, amely egy lakóépületet talált el. Az esettel kapcsolatban ukrán hivatalos források nem adtak ki nyilatkozatot.

A szomszédos Krasznodari határterületen az éjszaka folyamán drónok támadták meg az Afipszkiji olajfinomító létesítményét, amelynek következtében tűz keletkezett – számoltak be róla orosz médiumok és helyi hatóságok.

A regionális vezetés közlése szerint drónok roncsai hullottak az üzem területére, ezek idézték elő a tüzet. Személyi sérülés nem történt, és a kritikus infrastruktúra sem sérült meg, a lángokat rövid időn belül eloltották.

Az Afipszkiji finomító – amely Dél-Oroszország egyik legnagyobb ilyen létesítménye – korábban is több alkalommal vált dróntámadások célpontjává, legutóbb tavaly szeptemberben és novemberben, amikor szintén tüzek keletkeztek.

Noha Ukrajna egyik esettel kapcsolatban sem adott ki hivatalos közleményt, Kijev rendszeresen hajt végre támadásokat orosz katonai és ipari létesítmények ellen.

 

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

