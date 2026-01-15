Trumpnak adta a Nobel-díjat Venezuela ellenzéki vezetője

Maria Corina Machado, Venezuela ellenzéki vezetője az amerikai Capitolium előtt újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy átadta Donald Trumpnak a Nobel-békedíjat – írja a Sky News.

„A szabadságunk iránti egyedülálló elkötelezettségének elismeréseként” adta át a díjat Maria Corina Machado Donald Trumpnak

Fotó: AFP

A lap tudósítójának nyilatkozva Maria Corina Machado azt mondta:

Ezt „a szabadságunk iránti egyedülálló elkötelezettségének elismeréseként” tette.

A Sky News ugyanakkor megjegyzi, hogy nem világos, hogy Trump átvette-e az érmet.

Emlékeztetnek, Machado 2025-ben elnyerte a Nobel-békedíjat Nicolás Maduro elnyomó rezsimje elleni venezuelai kampányáért. Az Egyesült Államok január elején egy katonai akció során őrizetbe vette Madurót, hogy kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt bíróság elé állítsa az Egyesült Államokban.

