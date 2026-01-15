Donald TrumpVenezuelaNobel-díj

Trumpnak adta a Nobel-díjat Venezuela ellenzéki vezetője

„A szabadságunk iránti egyedülálló elkötelezettségének elismeréseként” adta át a díjat Maria Corina Machado az amerikai elnöknek. A venezuelai ellenzéki vezető erről maga számolt be, miután Donald Trumppal találkozott.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 22:59
Maria Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Maria Corina Machado, Venezuela ellenzéki vezetője az amerikai Capitolium előtt újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy átadta Donald Trumpnak a Nobel-békedíjat – írja a Sky News. 

(FILES) US President Donald Trump signs executive orders in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on January 20, 2025. One year into his second term, US President Donald Trump is shattering the post-World War II order as never before, leaving a world that may be unrecognizable once he is through. Far from slowing down, Trump has rung in the new year with a slew of aggressive actions that brazenly defy the decades-old order that was championed by the United States. (Photo by Jim WATSON / AFP)
„A szabadságunk iránti egyedülálló elkötelezettségének elismeréseként” adta át a díjat Maria Corina Machado Donald Trumpnak
Fotó: AFP

A lap tudósítójának nyilatkozva Maria Corina Machado azt mondta:

Ezt „a szabadságunk iránti egyedülálló elkötelezettségének elismeréseként” tette.

A Sky News ugyanakkor megjegyzi, hogy nem világos, hogy Trump átvette-e az érmet.

Emlékeztetnek, Machado 2025-ben elnyerte a Nobel-békedíjat Nicolás Maduro elnyomó rezsimje elleni venezuelai kampányáért. Az Egyesült Államok január elején egy katonai akció során őrizetbe vette Madurót, hogy kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt bíróság elé állítsa az Egyesült Államokban.

Borítókép: Maria Corina Machado (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmegadja gábor

Az új világrend

Bayer Zsolt avatarja

Ha ezen a héten semmi mást nem olvasol el, csak ezt a cikket Megadja Gábortól, sokat tettél önmagadért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.