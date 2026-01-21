Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilvánosan bírálta a főváros vezetését. A kijevi helyzetet „különösen nehéznek” nevezte, és kijelentette, hogy a város felkészültsége elmaradt más ukrán városokétól, köztük Harkivétól is, amely – a súlyos bombázások ellenére – szerinte hatékonyabban kezelte az orosz támadások következményeit. Zelenszkij január 14-én úgy fogalmazott, hogy Kijevben túl kevés intézkedés történt, és az elmúlt napokban sem látott elegendő erőfeszítést a helyzet kezelésére – írja az Origo.
Zelenszkij megtalálta a legújabb bűnbakot: Klicskót okolja Kijev kegyetlen állapotáért
Ukrajna fővárosa, a több mint hárommillió lakosú Kijev az elmúlt években több alkalommal is nehézségekkel küzdött a téli felkészülés során. A helyzet a január 9-i orosz támadást követően tovább súlyosbodott, az elmúlt évek egyik leghidegebb időszakában ugyanis sok lakás maradt fűtés, meleg víz és elektromos áram nélkül. Az energiaválság közepette Volodimir Zelenszkij elnök nyilvánosan bírálta a főváros vezetését, és Vitalij Klicskót, Kijev polgármesterét tette felelőssé a város felkészületlenségéért, ami tovább élezte a kettőjük közötti politikai feszültséget. A konfliktus közepette azonban felmerülhet a gyanú, hogy Zelenszkij akár kihasználhatja az energiaválságot és egy újabb ellenfelével számolhat le.
Vitalij Klicsko kijevi polgármester visszautasította az elnök vádjait, megalapozatlannak és politikai jellegűnek nevezte azokat. Klicsko szerint a központi kormányzat nem szervezett összehangolt fellépést a válság kezelésére.
A Kyiv Independentnek nyilatkozó szakértők szerint a kialakult helyzetért mind a központi, mind a helyi hatóságok felelősséget viselnek. Victoria Voitsitska, a We Build Ukraine elemzőintézet felügyelőbizottságának tagja azt mondta, hogy a város nem volt felkészült, noha több megelőző intézkedést is lehetett volna tenni. Szerinte a szereplők egymást hibáztatják, miközben a lakosság viseli a következményeket.
Zelenszkij és Klicsko között 2019 óta nyílt politikai konfliktus áll fenn.
Megfigyelők szerint a nyilvános szóváltások a főváros irányításáért és pénzügyei feletti befolyásért folytatott küzdelem részei. A helyzetet bonyolítja Kijev különleges jogállása: a polgármestert közvetlenül választják, ugyanakkor hagyományosan ő vezeti a Kijevi Városi Állami Közigazgatást is. A háború idején Zelenszkij külön katonai közigazgatást hozott létre a fővárosban, amelynek vezetőjét ő nevezte ki. A hatáskörök megosztása nem egyértelmű, ami akadályozza a város irányítását.
Zelenszkij szerint Kijev vezetése értékes időt vesztett, ezért a kormányt bízta meg az energiaválság következményeinek kezelésével. Szakértők ugyanakkor rámutattak arra, hogy Oroszország 2022 óta folyamatosan támadja Ukrajna energia-infrastruktúráját, ezért az országos felkészülés a központi kormányzat felelőssége is.
Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes közlése szerint a kijevi hatóságok nem telepítettek megfelelő tartalék energiaellátó rendszereket, a kritikus infrastruktúra nem rendelkezett elegendő biztonsági energiaforrással, és nem történt megfelelő lakossági tájékoztatás az áramszünetek kezeléséről. Kijev Ukrajna legnagyobb helyi költségvetésével rendelkezik, ugyanakkor szakértők szerint a források felhasználása vitatott.
Borítókép: Vitalij Klicsko (Fotó: AFP)
