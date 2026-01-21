Zelenszkij megtalálta a legújabb bűnbakot: Klicskót okolja Kijev kegyetlen állapotáért

Vitalij Klicsko kijevi polgármester visszautasította az elnök vádjait, megalapozatlannak és politikai jellegűnek nevezte azokat. Klicsko szerint a központi kormányzat nem szervezett összehangolt fellépést a válság kezelésére.

A Kyiv Independentnek nyilatkozó szakértők szerint a kialakult helyzetért mind a központi, mind a helyi hatóságok felelősséget viselnek. Victoria Voitsitska, a We Build Ukraine elemzőintézet felügyelőbizottságának tagja azt mondta, hogy a város nem volt felkészült, noha több megelőző intézkedést is lehetett volna tenni. Szerinte a szereplők egymást hibáztatják, miközben a lakosság viseli a következményeket.