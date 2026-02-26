Rendkívüli

Ukrajna tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot – kövesse nálunk élőben! + videó

kényszersorozásZelenszkijorosz-ukrán háború

Zelenszkij emberrablói elszabadultak – drámai videó

A hadiállapot bevezetése óta a mozgósítás az ukrajnai hétköznapok részévé vált. A TCK munkatársai országszerte tartanak ellenőrzéseket: munkahelyeken, tömegközlekedési eszközökön, piacokon és az utcán is. Számos felvétel került már nyilvánosságra, amelyek készítői kényszerítésről vagy civilekkel szembeni erőszakról számoltak be. Most a Telegramon jelent meg egy újabb videó, amelyen Zelenszkij emberrablói kegyetlenül üldözik áldozatukat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 10:29
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
A felvételen a Luck–Kovel autóút látszik, amelyen egy fekete furgon halad. A jármű váratlanul félreáll és hirtelen megáll. Néhány pillanattal később egy civil ruhát viselő férfi pattan ki belőle, majd az úttesten átrohanva menekülni kezd – számolt be az Origo.

Zelenszkij emberrablóinak kegyetlenkedései mindent felülmúlnak (Forrás: Telegram)

A videón ezt követően egy egyenruhás férfi is kiszáll a járműből, majd futva ered a menekülő civil nyomába.

Miközben a fronton egyre érezhetőbb a létszámhiány, a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán vezetés a mozgósítás felgyorsítására törekszik.

A közösségi médiában szinte naponta bukkannak fel olyan felvételek, amelyek leírása szerint toborzók civileket állítanak meg, majd erőszakkal viszik el őket az utcáról. A fagyos, sötét téli időszakot átélő Kijevben például egy videón az látható, hogy egy férfit a hóba löknek, mielőtt betessékelik az érkező járműbe.

Egy másik ukrajnai eset tragédiával végződött: egy fiatal férfi a sorozók elől a forgalomba futott, és a járművek között próbált átkelni az út túloldalára. A felvételek szerint egy autó elütötte.

Odesszában egy TCK-munkatárs ököllel esett neki egy fiatal férfinak; végül a többi toborzótiszt lépett közbe.

Kényszersorozás: saját katonáik tartják terrorban az ukránokat + videó

