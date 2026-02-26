Zelenszkij emberrablói elszabadultak – drámai videó

A videón ezt követően egy egyenruhás férfi is kiszáll a járműből, majd futva ered a menekülő civil nyomába.

Miközben a fronton egyre érezhetőbb a létszámhiány, a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán vezetés a mozgósítás felgyorsítására törekszik.

A közösségi médiában szinte naponta bukkannak fel olyan felvételek, amelyek leírása szerint toborzók civileket állítanak meg, majd erőszakkal viszik el őket az utcáról. A fagyos, sötét téli időszakot átélő Kijevben például egy videón az látható, hogy egy férfit a hóba löknek, mielőtt betessékelik az érkező járműbe.