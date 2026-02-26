A felvételen a Luck–Kovel autóút látszik, amelyen egy fekete furgon halad. A jármű váratlanul félreáll és hirtelen megáll. Néhány pillanattal később egy civil ruhát viselő férfi pattan ki belőle, majd az úttesten átrohanva menekülni kezd – számolt be az Origo.
Zelenszkij emberrablói elszabadultak – drámai videó
A hadiállapot bevezetése óta a mozgósítás az ukrajnai hétköznapok részévé vált. A TCK munkatársai országszerte tartanak ellenőrzéseket: munkahelyeken, tömegközlekedési eszközökön, piacokon és az utcán is. Számos felvétel került már nyilvánosságra, amelyek készítői kényszerítésről vagy civilekkel szembeni erőszakról számoltak be. Most a Telegramon jelent meg egy újabb videó, amelyen Zelenszkij emberrablói kegyetlenül üldözik áldozatukat.
A videón ezt követően egy egyenruhás férfi is kiszáll a járműből, majd futva ered a menekülő civil nyomába.
Miközben a fronton egyre érezhetőbb a létszámhiány, a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán vezetés a mozgósítás felgyorsítására törekszik.
A közösségi médiában szinte naponta bukkannak fel olyan felvételek, amelyek leírása szerint toborzók civileket állítanak meg, majd erőszakkal viszik el őket az utcáról. A fagyos, sötét téli időszakot átélő Kijevben például egy videón az látható, hogy egy férfit a hóba löknek, mielőtt betessékelik az érkező járműbe.
Egy másik ukrajnai eset tragédiával végződött: egy fiatal férfi a sorozók elől a forgalomba futott, és a járművek között próbált átkelni az út túloldalára. A felvételek szerint egy autó elütötte.
Odesszában egy TCK-munkatárs ököllel esett neki egy fiatal férfinak; végül a többi toborzótiszt lépett közbe.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
