A kényszersorozás olyan sebeket ejt, amelyek a háború után is megmaradnak + videók

A háború gyökeresen felforgatta az ukrán civilek életét. Magával hozott egy rettegett jelenséget, amit úgy hívunk: kényszersorozás. Az utcai igazoltatások félelmet és bizonytalanságot keltenek az emberekben – családok, barátok, szomszédok fordulnak egymás ellen. A dezertálások és az ehhez kapcsolódó kenőpénzes történetek pedig tovább növelik a feszültséget.

Sebők Barbara
2026. 02. 25. 4:50
A kényszersorozás olyan sebeket ejt, amelyek a háború után is megmaradnak Forrás: AFP
Van apa, aki maradna a gyerekei mellett, miközben a kényszersorozás árnyéka ott lebeg felette. Van feleség, aki inkább a menekülést sürgeti, mert attól fél, soha többé nem látja viszont a férjét. És vannak nagyszülők, akikre végül minden rámarad: a gyerek, az aggodalom, a bizonytalanság. A toborzók és azok, akiket elhurcolnak, egymás szemében már nem honfitársak, hanem ellenfelek. Ezt hozta magával a háború.

Van apa, aki maradna a gyerekei mellett, miközben a kényszersorozás árnyéka ott lebeg felette
Van apa, aki maradna a gyerekei mellett, miközben a kényszersorozás árnyéka ott lebeg felette Fotó: AFP

A hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni a sorait

A háború 2022. februári kitörésekor Ukrajnában általános mozgósítást rendeltek el, amelyet azóta többször is meghosszabbítottak. Eredetileg a 27 és 60 év közötti férfiak voltak azok, akiket behívtak, de 2024 áprilisában a korhatárt 25 évre csökkentették. 2025 februárjában az ukrán védelmi minisztérium bejelentette, hogy szerződéses katonai szolgálatra fogadják a 18 és 24 év közötti férfiakat is, vagyis olyanokat, akik még nem érik el a mozgósítás alsó korhatárát. Egy TCK-tiszt a Strananak arról beszélt, hogy hatalmas a létszámhiány, ráadásul az utcán összegyűjtöttek jelentős része alkalmatlan a katonai szolgálatra. 

Most tovább tágították a mozgósítás kereteit: a jövőben már a hatvan év feletti férfiak is beléphetnek a hadseregbe.

A döntést Volodimir Zelenszkij új rendelete teszi lehetővé, amely a hadiállapot idejére módosítja a katonai szolgálat szabályait.

Az engedély nélkül távol lévő katonák száma hamarosan elérheti a fronton harcolókét

– erről beszélt a Stanának Roman Kosztenko ukrán parlamenti képviselő, aki parlamenti munkája mellett aktívan részt vesz a harcokban – Mikolajiv és Herszon térségében vezetett felderítő egységeket. A képviselő szerint sokan már a kiképzőközpontokból eltűnnek, az állam pedig nem tesz eleget azért, hogy visszatartsa vagy visszahozza őket. 

Úgy fogalmazott, milliók bujkálnak, és ha ez így marad, a dezertőrök idővel olyan tömeget alkothatnak, amely politikai erőként is felléphet.

A kényszersorozás embert embert ellen fordít, teljesen megosztja a társadalmat. 

A háború okozta traumák a legrosszabbat hozzák ki még a rendes emberekből is. Egy lány beismerte, hogy a barátja a területi toborzóközpont (TCK) alkalmazottja, és részt vesz a mozgósítási tevékenységekben. Az ukrán nő a közösségi médiában beszélt erről, szavait a Strana idézte.

Embereket visz el. Ez nem helyes, nem vagyok rá büszke. Nincs benne semmi jó. Nem akar embereket mozgósítani, háborúba vinni sem, de vannak parancsok. Ha nem követi ezeket a parancsokat, rosszul járhat. Vannak felettesei, van egy terv

– fogalmazott. A lány bevallotta, hogy senki sem akar a frontra menni.

Korábban egy 28 éves katonai toborzó arról beszélt, hogy szerinte jobb a TCK-ban szolgálni, mint bujkálni a sorozás elől.  

Van aki úgy gondolja, hogy jobb börtönbe kerülni a katonai szolgálat megkerülése miatt, mint bevonulni.

Olga Resetilova katonai ombudsman a Glavkomnak adott interjújában beszélt erről.

Sokan kifogásolják a toborzóközpontok tevékenységét, a korrupciót és a hatalommal való visszaélést

Egy felmérés szerint az emberek jelentős része úgy véli, az erőszakos toborzás hátterében a demokrácia hiánya áll. A válaszadók 35 százaléka szerint nincs demokrácia az országban, 36 százalék úgy látja, háborús körülmények között ez megfelelő, míg 16 százalék szerint még sok is. 

Sokan kifogásolták a toborzóközpontok tevékenységét, a korrupciót és a hatalommal való visszaélést is – derült ki a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet felméréséből. 

A felmérést január 23. és 29. között telefonos interjúkkal végezték, 1003 válaszadó bevonásával.

A megkérdezettek 42 százaléka úgy véli, hogy a jelenlegi vezetés a háború után nem maradhatna hivatalban, ugyanakkor 48 százalék szerint vannak olyan szakemberek a kormányban, akik megérdemlik, hogy folytassák a munkát.

A területi toborzóközpontok munkatársai és a rendőrség váltak Nyugat-Ukrajna lakosságának „fő ellenségeivé”.

A nyugat-ukrajnai városokban egyre többen már nem az orosz hadsereget, hanem a mozgósítást végrehajtó hatóságokat tekintik ellenségnek – erről beszélt a Deutsche Welle riportjában – melyet a Pravda szemlézett – egy toborzó. A férfi szerint a rokonok nyíltan ellenségként kezelik őket, és olyan mértékű a félelem, hogy egyesek akár rájuk is támadnak. 

A riportban egy újságíró járőrözésre is elkísérte a toborzókat: amikor egy helyi lakos meglátta a járművüket, azonnal menekülőre fogta, de a sajtó jelenléte miatt nem indult utána senki.

@pravonazahist7 Военкомы стали "главными врагами" для населения Западной Украины. Об этом заявил журналистам DW представитель львовского ТЦК. "Сейчас на Западной Украине, в городах, где тишина (нет боевых действий - Ред.) для них главный враг ТЦК и полиция. И это так обидно слышать", - сказал военком. Он сообщил, что его лично называли врагом родственники мобилизованных. Он также прокомментировал случаи нападений на военкомов. "Люди настолько боятся мобилизации, что готовы убить сотрудника ТЦК", - сказал военный. Журналистка DW также отправилась на патрулирование с военкомами. Во время проверки, завидев машину ТЦК, один парень бросился бежать. Его не стали догонять из-за присутствия журналистов, говорится в сюжете. #бусифікація #свавілля #тцк @kariaka1912 ♬ оригинальный звук - PravoNaZahist

Egyre nagyobb a civil ellenállás

Odesszában feldühödött helyiek rátámadtak egy, a toborzóközpont munkatársait szállító buszra, és betörték az ablakait, miközben a járműben ülő mozgósított embereket próbálták kiszabadítani – számolt be róla a helyi sajtó. Az interneten terjedő videón az látszik, hogy 

a kisbusz körül tömeg gyűlt össze, gumikkal és botokkal ütik a járművet. Egy ponton egy férfi betöri az egyik ablakot.

A kényszersorozásról egyre brutálisabb beszámolók keringenek

Újabb és újabb felvételek mutatják, hogyan hurcolnak el embereket közterületekről. Odesszában egy férfit a területi toborzóközpont emberei fogtak el és brutálisan bántalmaztak – írta a Strana a család beszámolója alapján. 

A hozzátartozók szerint paprikaspray-t fújtak rá, megverték, majd a központban is folytatták az erőszakot, végül súlyos sérülésekkel kórházba került. 

A TCK ezzel szemben mindent tagad: állításuk szerint a férfi agresszívan viselkedett, saját magának okozott fejsérülést, ezért kellett ellátni és később elkülöníteni. A Dnyipró városában rögzített felvétel is nagy visszhangot váltott ki. A videón az látszik, hogy egy férfit két egyenruhás kivezet egy üzletből, miközben a többi civil döbbenten figyeli, mi történik. A fiatalember láthatóan próbál ellenállni. Néhány lépés után megbotlik és a földre esik, de a férfiak nem engedik el. 

A lábánál fogva húzzák tovább, majd így emelik be a közelben várakozó kisbuszba. 

Egy másik videó Zelenszkij szülővárosából került elő, itt egy játszótérről rángattak el egy férfit az emberrablók. A videóhoz ironikus hangnemben azt írták:

Itt a következő „önkéntes”, akit kézen fogva vezetnek a TCK buszhoz.

A háború árnyékában a korrupció a legváratlanabb helyeken is felüti a fejét, és már arra is volt példa, hogy katonák fegyvereket adtak el civileknek. Ennek tragikus következménye lett a Bucsai járásban történt kettős gyilkosság. 

A rendőrség tájékoztatása szerint a katona korábban ezer dollárért adott el neki egy fegyvert, ám később további pénzt követelt. 

A nézeteltérés dulakodássá fajult, a vevő pedig a fegyverrel végzett az áldozatokkal, majd a házba zárkózott. A kiérkező rendőrök végül elfogták, írja a Strana.

Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója lapunknak korábban arról beszélt, hogy az átlagemberek pénze az alapvető szükségletek mellett sokszor arra megy el, hogy lefizessék a toborzótiszteket, hogy ne hurcolják el őket. Súlyos visszaélésekre derült fény: lapunk korábban beszámolt róla, hogy egy szervezett hálózat akár negyvenezer dollárért csempészett ki katonákat a frontról, a fizetséget pedig kriptovalutában szedte be. A letartóztatást a rendőrség is megerősítette.

A Censor beszámolója alapján az egyik csoportot a Dnyipropetrovszki régióban leplezték le. Mielőtt elhagyták szolgálati helyüket vagy a bázisukat, az érintett katonák kapcsolatba léptek a szervezővel, aki megadta a találkozási pontot. Miután engedély nélkül kiléptek a katonai egységeikből, a kijelölt helyszínre mentek, ahonnan a választott célállomásra szállították őket. A Strana értesülései szerint 

a hatóságok nemcsak a szervezőkre csaptak le: két olyan katonát is őrizetbe vettek, akik igénybe vették a szolgáltatást.

A házkutatások során a rendvédelmi szervek készpénzt, több mint két tucat mobiltelefont, bankkártyákat és járműveket foglaltak le. Emellett katonák adatait tartalmazó listák, fényképek és behívólevelek is előkerültek.

A háború legnagyobb vesztesei a családok

Az orosz fél szerint Kijev egyre keményebb eszközökhöz nyúl. A vádak alapján már a szülőket is megfélemlítik, hogy beleegyezzenek gyermekeik kényszerű elszállításába a harci övezetekből. Az ügyben az orosz gyermekjogi biztos szólalt meg, aki súlyos következményekről beszélt. Marija Lvova-Belova a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva azt állította: 

a kijevi hatóságok fenyegetésekkel próbálják rábírni a családokat arra, hogy adják át gyermekeiket evakuálásra. 

Szavai szerint ahelyett, hogy egyeztetnének a szülőkkel, inkább nyomást gyakorolnak rájuk – írta a Lenta

A kényszersorozásnak magyar áldozatai is vannak

A kényszersorozásnak magyar áldozatai is vannak. Tavaly a kárpátaljai Sebestyén József szenvedett olyan súlyos sérüléseket a toborzás, majd a kiképzés során, hogy néhány nap után belehalt a brutális bánásmód következményeibe. Nemrégiben pedig a beregszászi járásól elhurcolt kárpátaljai magyar férfi lett az áldozata az ukrajnai kényszersorozásnak. 

Rebán Zsoltot az utcáról kényszerrel vitték el a toborzók, annak ellenére, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra. 

A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt. Orbán Viktor miniszterelnök a történtek kapcsán bejelentette, hogy a magyar kormány döntött: haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik kényszersorozásban vesznek részt

Borítókép: Egy lány sír, miközben átöleli barátját, az ukrán hadsereg „Azov” zászlóaljának új önkéntesét (Fotó: AFP)

