A kényszersorozás olyan sebeket ejt, amelyek a háború után is megmaradnak + videók

Van apa, aki maradna a gyerekei mellett, miközben a kényszersorozás árnyéka ott lebeg felette. Van feleség, aki inkább a menekülést sürgeti, mert attól fél, soha többé nem látja viszont a férjét. És vannak nagyszülők, akikre végül minden rámarad: a gyerek, az aggodalom, a bizonytalanság. A toborzók és azok, akiket elhurcolnak, egymás szemében már nem honfitársak, hanem ellenfelek. Ezt hozta magával a háború.

A hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni a sorait

A háború 2022. februári kitörésekor Ukrajnában általános mozgósítást rendeltek el, amelyet azóta többször is meghosszabbítottak. Eredetileg a 27 és 60 év közötti férfiak voltak azok, akiket behívtak, de 2024 áprilisában a korhatárt 25 évre csökkentették. 2025 februárjában az ukrán védelmi minisztérium bejelentette, hogy szerződéses katonai szolgálatra fogadják a 18 és 24 év közötti férfiakat is, vagyis olyanokat, akik még nem érik el a mozgósítás alsó korhatárát. Egy TCK-tiszt a Strananak arról beszélt, hogy hatalmas a létszámhiány, ráadásul az utcán összegyűjtöttek jelentős része alkalmatlan a katonai szolgálatra.

Most tovább tágították a mozgósítás kereteit: a jövőben már a hatvan év feletti férfiak is beléphetnek a hadseregbe.

A döntést Volodimir Zelenszkij új rendelete teszi lehetővé, amely a hadiállapot idejére módosítja a katonai szolgálat szabályait.

Az engedély nélkül távol lévő katonák száma hamarosan elérheti a fronton harcolókét

– erről beszélt a Stanának Roman Kosztenko ukrán parlamenti képviselő, aki parlamenti munkája mellett aktívan részt vesz a harcokban – Mikolajiv és Herszon térségében vezetett felderítő egységeket. A képviselő szerint sokan már a kiképzőközpontokból eltűnnek, az állam pedig nem tesz eleget azért, hogy visszatartsa vagy visszahozza őket.

Úgy fogalmazott, milliók bujkálnak, és ha ez így marad, a dezertőrök idővel olyan tömeget alkothatnak, amely politikai erőként is felléphet.

A kényszersorozás embert embert ellen fordít, teljesen megosztja a társadalmat.

A háború okozta traumák a legrosszabbat hozzák ki még a rendes emberekből is. Egy lány beismerte, hogy a barátja a területi toborzóközpont (TCK) alkalmazottja, és részt vesz a mozgósítási tevékenységekben. Az ukrán nő a közösségi médiában beszélt erről, szavait a Strana idézte.

Embereket visz el. Ez nem helyes, nem vagyok rá büszke. Nincs benne semmi jó. Nem akar embereket mozgósítani, háborúba vinni sem, de vannak parancsok. Ha nem követi ezeket a parancsokat, rosszul járhat. Vannak felettesei, van egy terv

– fogalmazott. A lány bevallotta, hogy senki sem akar a frontra menni.