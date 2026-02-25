Ukrajnaorosz-ukrán háborúerőszaktoborzás

Az ukrán kényszersorozók civileket ölnek

Újabb tragédiába fulladt az ukrán kényszersorozók akciója Krivij Rihben. Beszámolók szerint a TCK tisztjei két férfit próbáltak elhurcolni, a dulakodás során pedig egyiküket lelőtték. A megrázó felvételeken civilek kétségbeesett ellenállása, földön vonszolt férfiak és egy összetört nő látható.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 10:04
Illusztráció: Katonák egy holttestet cipelnek
Illusztráció: Katonák egy holttestet cipelnek Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb halálos áldozatot követelt a kényszersorozási őrület Ukrajnában. A TCK tisztjei Krivij Rihben két ukrán férfit próbáltak engedelmességre bírni, és elhurcolni a frontvonalra. A nyilvánosságra került felvételen is látható civilek ellenálltak a katonai kényszerítésnek.

Az ukrán kényszersorozók már civileket ölnek
Az ukrán kényszersorozók már civileket ölnek. Fotó: AFP

Egy helyi lakos örökítette meg a felkavaró képsorokat, ahol a végrehajtók a földön rángatják végig a két férfit, akiken egy nő kétségbeesetten kiabálva próbál segíteni. A dulakodás folytatódik, miközben a sértetteket egy gépjárműbe próbálják betuszkolni. Ezt követően az egyik személy a földre zuhan, és a teste mozdulatlan marad. 

A nő reakciójából ítélve valami szörnyű dolog történhetett. A felkavaró események során a megtört hölgy a testével próbálja útját állni a toborzók gépjárművének, de elrángatják az útból, és elhajtanak, magára hagyva a földön fekvő férfit. A helyiek elmondása szerint konfliktus alakult ki a két férfi (apa és fia) és Zelenszkij emberrablói között. Késsel álltak ellen a kényszerítésnek, ekkor a toborzók az egyiküket lelőtték.

 

Borítókép: Katonák egy holttestet cipelnek (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmedián

Mire kell vigyáznia a Mediánnak?

Bayer Zsolt avatarja

Február végére a mediánnál húsz százalékra nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben. Aha.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.