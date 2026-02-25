Újabb halálos áldozatot követelt a kényszersorozási őrület Ukrajnában. A TCK tisztjei Krivij Rihben két ukrán férfit próbáltak engedelmességre bírni, és elhurcolni a frontvonalra. A nyilvánosságra került felvételen is látható civilek ellenálltak a katonai kényszerítésnek.

Az ukrán kényszersorozók már civileket ölnek. Fotó: AFP

Egy helyi lakos örökítette meg a felkavaró képsorokat, ahol a végrehajtók a földön rángatják végig a két férfit, akiken egy nő kétségbeesetten kiabálva próbál segíteni. A dulakodás folytatódik, miközben a sértetteket egy gépjárműbe próbálják betuszkolni. Ezt követően az egyik személy a földre zuhan, és a teste mozdulatlan marad.

A nő reakciójából ítélve valami szörnyű dolog történhetett. A felkavaró események során a megtört hölgy a testével próbálja útját állni a toborzók gépjárművének, de elrángatják az útból, és elhajtanak, magára hagyva a földön fekvő férfit. A helyiek elmondása szerint konfliktus alakult ki a két férfi (apa és fia) és Zelenszkij emberrablói között. Késsel álltak ellen a kényszerítésnek, ekkor a toborzók az egyiküket lelőtték.

Borítókép: Katonák egy holttestet cipelnek (Fotó: AFP)