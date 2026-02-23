Újabb szomorú videó került fel a közösségi médiába az ukrán kényszersorozásról. A felvételen egy kávézóba ront be egy toborzó és rángat magával egy férfit.

Miközben Ukrajna emberveszteségei egyre súlyosabbak, a kényszersorozás folytatódik (Fotó: Anadolu via AFP)

Egyenruhás emberek pisztollyal fenyegetve kivitték a férfit a kávézóból, és betették egy autóba

– írták a videóhoz.

Hogy hol készült a felvétel, azt nem tudjuk, egy másik videóról viszont tudjuk, hogy Luck városában készült. Ezen az látható, ahogy három vagy négy toborzó próbál betuszkolni egy férfit az autóba. A kényszersorozás újabb áldozata hiába küzd, a túlerő ellen nincs esélye.

Rivne városában egy házból rángatnak ki egy fiatalembert a döbbent járókelők szeme láttára.

Odesszában szintén egy fiatal fiút vittek el Zelenszkij emberrablói. Az egyik toborzó valamiért ott maradt, nem számolt azonban a környékbeliek haragjával.

Egyre több katonai szakértő emeli ki, hogy bár Oroszország veszteségei is súlyosak, Ukrajna létszámhiánya a fronton gyakorlatilag áthidalhatatlannak tűnik. Minden egyes nap, amellyel tovább tart a felőrlő háború, az orosz fél malmára hajtja a vizet, az ukránok pedig egy olyan háború miatt veszítenek el egy teljes nemzedéknyi férfit, amelyben eleve nem volt esélyük.

