Újabb megdöbbentő és egyben rendkívül szomorú helyzetet eredményezett a kényszersorozás Ukrajnában. Egy fiatal férfi a sorozók elől menekülve a forgalmas úttestre rohant, és a járművek között próbált átjutni a túloldalra, ám nem járt szerencsével: egy autó elütötte.
Sorozók elől menekült az úttestre egy férfi – sokkoló, ami ezután történt + videó
Sem könyörületet, sem korlátokat nem ismernek az ukrajnai toborzók. Ez pedig végső, kétségbeesett döntésekre kényszeríti a kényszersorozás érintettjeit – ahogyan az egy nemrég nyilvánosságra került, megrendítő felvételen is látható.
Hogy végül mi lett a fiatalember sorsa, sajnos nem ismert.
Szintén Odesszában, a járókelők szeme láttára fogtak el és tuszkoltak be egy kisbuszba egy férfit az emberrablók.
Kijevben is majdnem hasonlóképpen járt egy fiatal, ám az ő esetében a járókelők közbeléptek, így sikerült elmenekülnie.
További Külföld híreink
Harkivban egy férfi egy üzletházba próbált bemenekülni, de a toborzók onnan is magukkal vitték.
A fenti videók csupán néhány esetet mutatnak be a számtalan közül, amelyek napról napra történnek Ukrajna-szerte. Bár a kényszersorozásnak elvileg jogszabályi keretei vannak, Zelenszkij emberrablói ezeket nem tartják magukra nézve kötelezőnek, a rendőrség pedig sokszor nem az áldozatok, hanem a rendfenntartók oldalára áll.
Korábban az Európa Tanács jelentéstevője, Michael O’Flaherty megállapította, hogy rendszerszintű visszaélések tapasztalhatók a kényszersorozással kapcsolatban. A jelentés szerint az előforduló visszaélések között szerepel a fizikai bántalmazás, az erőszakos és indokolatlan letartóztatás, az ügyvédi segítséghez való hozzáférés megtagadása, az elszigetelt fogvatartás, sőt fogyatékkal élő személyek erőszakos mozgósítása is.
További Külföld híreink
A visszaélések számos esetben tragédiához vezetnek. Mint arról beszámoltunk, tavaly nyáron a kárpátaljai magyar Sebestyén Józsefet a toborzók olyan súlyosan bántalmazták, hogy az végül a halálához vezetett, nemrégiben pedig Rebán Zsoltot annak ellenére hurcolták el, hogy szívbetegsége miatt igazolással rendelkezett a katonai szolgálatra való alkalmatlanságáról. Rebán Zsolt a kiképzőközpontban lett rosszul, és ott vesztette életét.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kaja Kallas megszabta az irányt: Fegyverkezés, Ukrajna és globális ambíciók
Kallas a müncheni biztonsági konferencia zárónapján tartott beszédet.
Elemző: Európában ma már fényes nappal meggyilkolhatnak valakit azért, mert a politikai spektrum jobb oldalán áll + videók
Megrázta Franciaországot az antifa támadás.
Budapestre érkezik Marco Rubio amerikai külügyminiszter, fontos tárgyalások következnek
Új szintre léphetnek a magyar–amerikai kapcsolatok.
Szijjártó Péter: Marco Rubio a béke megteremtésének lehetőségéről és a magyar–amerikai kapcsolatokról tárgyal majd Budapesten
Tavaly rekordot döntött a Magyarországra érkező amerikai beruházások mértéke.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kaja Kallas megszabta az irányt: Fegyverkezés, Ukrajna és globális ambíciók
Kallas a müncheni biztonsági konferencia zárónapján tartott beszédet.
Elemző: Európában ma már fényes nappal meggyilkolhatnak valakit azért, mert a politikai spektrum jobb oldalán áll + videók
Megrázta Franciaországot az antifa támadás.
Budapestre érkezik Marco Rubio amerikai külügyminiszter, fontos tárgyalások következnek
Új szintre léphetnek a magyar–amerikai kapcsolatok.
Szijjártó Péter: Marco Rubio a béke megteremtésének lehetőségéről és a magyar–amerikai kapcsolatokról tárgyal majd Budapesten
Tavaly rekordot döntött a Magyarországra érkező amerikai beruházások mértéke.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!