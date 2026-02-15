kényszersorozáskínzásorosz-ukrán háború

Sorozók elől menekült az úttestre egy férfi – sokkoló, ami ezután történt + videó

Sem könyörületet, sem korlátokat nem ismernek az ukrajnai toborzók. Ez pedig végső, kétségbeesett döntésekre kényszeríti a kényszersorozás érintettjeit – ahogyan az egy nemrég nyilvánosságra került, megrendítő felvételen is látható.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 13:45
Voldimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb megdöbbentő és egyben rendkívül szomorú helyzetet eredményezett a kényszersorozás Ukrajnában. Egy fiatal férfi a sorozók elől menekülve a forgalmas úttestre rohant, és a járművek között próbált átjutni a túloldalra, ám nem járt szerencsével: egy autó elütötte. 

Sorozók elől menekült az úttestre egy férfi (Forrás: Telegram)
Sorozók elől menekült az úttestre egy férfi (Forrás: Telegram)

Hogy végül mi lett a fiatalember sorsa, sajnos nem ismert.

Szintén Odesszában, a járókelők szeme láttára fogtak el és tuszkoltak be egy kisbuszba egy férfit az emberrablók.

Kijevben is majdnem hasonlóképpen járt egy fiatal, ám az ő esetében a járókelők közbeléptek, így sikerült elmenekülnie.

Harkivban egy férfi egy üzletházba próbált bemenekülni, de a toborzók onnan is magukkal vitték.

A fenti videók csupán néhány esetet mutatnak be a számtalan közül, amelyek napról napra történnek Ukrajna-szerte. Bár a kényszersorozásnak elvileg jogszabályi keretei vannak, Zelenszkij emberrablói ezeket nem tartják magukra nézve kötelezőnek, a rendőrség pedig sokszor nem az áldozatok, hanem a rendfenntartók oldalára áll.

Korábban az Európa Tanács jelentéstevője, Michael O’Flaherty megállapította, hogy rendszerszintű visszaélések tapasztalhatók a kényszersorozással kapcsolatban. A jelentés szerint az előforduló visszaélések között szerepel a fizikai bántalmazás, az erőszakos és indokolatlan letartóztatás, az ügyvédi segítséghez való hozzáférés megtagadása, az elszigetelt fogvatartás, sőt fogyatékkal élő személyek erőszakos mozgósítása is.

A visszaélések számos esetben tragédiához vezetnek. Mint arról beszámoltunk, tavaly nyáron a kárpátaljai magyar Sebestyén Józsefet a toborzók olyan súlyosan bántalmazták, hogy az végül a halálához vezetett, nemrégiben pedig Rebán Zsoltot annak ellenére hurcolták el, hogy szívbetegsége miatt igazolással rendelkezett a katonai szolgálatra való alkalmatlanságáról. Rebán Zsolt a kiképzőközpontban lett rosszul, és ott vesztette életét.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Megdöbbentő vallomás: így szenvednek az ukránok az elhúzódó háború miatt + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgyűjtőhely

444

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu