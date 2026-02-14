Sorozatosan megrázó felvételek kerülnek napvilágra Ukrajnából, ahol a fronton jelentkező súlyos létszámhiányt a hátországban végrehajtott kemény kényszersorozásokkal igyekeznek pótolni. Az egyik, a közösségi médiában terjedő videón az látható, amint Kijevben négy toborzó rángat egy szó szerint az életéért küzdő férfit, akit végül legyűr a túlerő – számolt be az Origo.
Ők azok, akiket a front poklába küldtek Zelenszkij emberrablói + videó
Az ukrán fegyveres erők olyan súlyos létszámhiánnyal néznek szembe, hogy a toborzók gyakorlatilag minden rendelkezésükre álló módszert bevetnek annak érdekében, hogy minél több embert besorozzanak és a frontra vezényeljenek. A kényszersorozás kemény és sokak által kifogásolt gyakorlata miatt a lakosság körében a kétségbeesést egyre inkább a növekvő elégedetlenség és indulat váltja fel.
A szerencsétlen embert betuszkolják egy fehér kisbuszba, és számára a következő állomás feltehetően valamelyik kiképzőközpont, majd a front lesz. „Újabb önkéntes” – írta keserűen a felvétel feltöltője a videó mellé.
Szintén a fővárosban egy másik férfi is hiába próbál szabadulni az őt megragadó emberek szorításából, miközben az arcán jól látható a kétségbeesés.
Az ukrán lakosság elkeseredettsége és indulata egyre erősödik, és előfordul, hogy a toborzókat váratlan helyzet éri, amikor kiszemeltjük nem adja könnyen magát. Egy fiatalember például úgy tudott kiszabadulni, hogy közben gyakorlatilag letépték róla a kabátját. A fiú elmenekült, a toborzók pedig eredmény nélkül távoztak.
Egy másik, Dnyipro városában készült videón az látszik, hogy az akció egyik szemtanúja egy vascsővel ront a toborzókra, és elkergeti őket, talán megmentve annak a fiatalembernek az életét, akit éppen el akartak hurcolni. Mint arról korábban beszámoltunk, a kényszersorozás nemegyszer sérüléssel, sőt akár halállal is végződhet.
Az elmúlt hónapokban több kárpátaljai magyar is az ilyen intézkedések áldozata lett. Sebestyén Józsefet tavaly nyáron egy kávézó előtt fogták el, majd olyan súlyosan bántalmazták, hogy sérülései következtében nem sokkal később meghalt.
A gyermekkora óta szívbetegséggel élő Rebán Zsoltot annak ellenére vitték el, hogy határozatok mondták ki alkalmatlanságát a katonai szolgálatra; ő később a kiképzőközpontban vesztette életét. A magyar kormány mindkét családdal felvette a kapcsolatot, hogy segítséget nyújtson számukra a tragédiát követően. Amíg azonban nem sikerül lezárni a háborút, addig napról napra újabb családok élete vehet tragikus fordulatot.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
