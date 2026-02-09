A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter újságírói kérdésre válaszolva elmondta, nemrégiben érkezett a hír, hogy egy ungvári járásból származó, alig több mint 40 éves magyar fiatalember halt meg, akit három gyerek várt volna otthon. „Természetesen – ahogy azt ilyenkor szoktuk – az áldozat családjával azonnal felvesszük a kapcsolatot, és a család számára a támogatást, a segítséget megadjuk. Hogy az pontosan miből áll, ezt azért hadd ne mondjam el, mert nem szeretném, hogyha az ukrán hatóságok megakadályoznák az ilyen típusú támogatásokat” – tette hozzá.

Újabb magyar áldozat – Szijjártó Péter szerint Európa nem nézhet félre Fotó: AFP

Majd érintette annak az Ukrajnában letartóztatott magyar férfinak az ügyét is, akit a napokban vettek őrizetbe, amiért öt embernek próbált segíteni átmenekülni Magyarországra.

Minden normális embernek elege van már a háborúból. Ez igaz Magyarországra, igaz Európa minden országára és igaz Ukrajnára is. Az ukrán embereknek is elegük van a háborúból. Az ukrán férfiak, apák, nagyapák, fiúk, unokák nem akarnak, jelentős részük nem akar meghalni a fronton

– húzta alá. „Ezért sokan próbálnak átmenekülni Magyarországra. És természetesen az ukrán határőrök minden eszközt bevetnek azért, hogy megakadályozzák, hogy ezek a menekülők átérjenek Magyarországra. És amikor azt mondom, hogy minden eszközt bevetnek, akkor azt értsék szó szerint” – folytatta.

Ezt a magyar állampolgárt, aki segíteni akart öt ukrán férfinak, hogy megússzák a frontra való kiküldést, s ezáltal a biztos halált, ezt a magyar férfit elfogták az ukrán hatóságok

– fűzte hozzá. Valamint megerősítette, hogy a letartóztatott férfinak konzuli védelmet biztosítanak, és mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy minél hamarabb hazatérhessen.