Újabb magyar áldozat – Szijjártó Péter szerint Európa nem nézhet félre

Újabb magyar ember halt meg az Ukrajnában zajló háborúban, az áldozat családjával a kormány felveszi a kapcsolatot, és minden lehetséges segítséget megad a számukra. Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte hétfőn Budapesten.

Forrás: MTI2026. 02. 09. 17:13
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter újságírói kérdésre válaszolva elmondta, nemrégiben érkezett a hír, hogy egy ungvári járásból származó, alig több mint 40 éves magyar fiatalember halt meg, akit három gyerek várt volna otthon. „Természetesen – ahogy azt ilyenkor szoktuk – az áldozat családjával azonnal felvesszük a kapcsolatot, és a család számára a támogatást, a segítséget megadjuk. Hogy az pontosan miből áll, ezt azért hadd ne mondjam el, mert nem szeretném, hogyha az ukrán hatóságok megakadályoznák az ilyen típusú támogatásokat” – tette hozzá.

Majd érintette annak az Ukrajnában letartóztatott magyar férfinak az ügyét is, akit a napokban vettek őrizetbe, amiért öt embernek próbált segíteni átmenekülni Magyarországra.

Minden normális embernek elege van már a háborúból. Ez igaz Magyarországra, igaz Európa minden országára és igaz Ukrajnára is. Az ukrán embereknek is elegük van a háborúból. Az ukrán férfiak, apák, nagyapák, fiúk, unokák nem akarnak, jelentős részük nem akar meghalni a fronton

– húzta alá. „Ezért sokan próbálnak átmenekülni Magyarországra. És természetesen az ukrán határőrök minden eszközt bevetnek azért, hogy megakadályozzák, hogy ezek a menekülők átérjenek Magyarországra. És amikor azt mondom, hogy minden eszközt bevetnek, akkor azt értsék szó szerint” – folytatta.

Ezt a magyar állampolgárt, aki segíteni akart öt ukrán férfinak, hogy megússzák a frontra való kiküldést, s ezáltal a biztos halált, ezt a magyar férfit elfogták az ukrán hatóságok

– fűzte hozzá. Valamint megerősítette, hogy a letartóztatott férfinak konzuli védelmet biztosítanak, és mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy minél hamarabb hazatérhessen.

Szijjártó Péter: Ukrajnában „nyílt embervadászat, brutális kényszersorozás” zajlik

„Ezt mindenki láthatja Európában és az egész világon is, ugyanis terjednek azok a videók, amelyek azt mutatják, hogy férfiakat a nyílt utcán a családjuk, a gyerekeik szeme láttára rabolnak el gyakorlatilag, vernek meg és megalázó, emberhez méltatlan módon vágnak be mondjuk kisbuszokba. És aztán viszik el őket, tekintet nélkül arra, hogy éppen milyen egészségi állapotban vannak, vagy mire alkalmasak, vagy mire nem” – hangsúlyozta.

Majd rámutatott, hogy a magyar kormány ezért továbbra is erősen szorgalmazza, hogy az Európai Unió helyezzen szankciós listára mindenkit, akit felelősség terhel a kényszersorozásokért.

„Az erre vonatkozó javaslatunkat megtettük. Az előterjesztés ott van Brüsszel asztalán (…) Mégis szemet hunynak afelett, hogy Ukrajnában brutális kényszersorozás zajlik. Tehát ez a brutális kényszersorozás Ukrajnában Brüsszel asszisztálásával és Brüsszel jóváhagyásával zajlik” – jegyezte meg. A miniszter végül arra is kitért, hogy egyes európai államokban a „háborús fanatikusok” sorkatonaságot vezetnek be, de azoknak, akik békét akarnak, erre nincsen szükségük.

Magyarországon a brüsszeli párt beszél sorkatonaságról, s ezt mi visszautasítjuk. Nem sorkatonaságra, hanem békére van szükség, és mi nem fogjuk odaadni a magyar fiatalokat, hogy elvigyék őket Ukrajnába a frontra. Nem a mi háborúnk, semmi közünk nincs hozzá

– összegzett.

A kényszersorozásnak magyar áldozatai is vannak

Tavaly a kárpátaljai Sebestyén József szenvedett olyan súlyos sérüléseket a toborzás, majd a kiképzés során, hogy néhány nap után belehalt a brutális bánásmód következményeibe. Nemrégiben pedig a beregszászi járásól elhurcolt kárpátaljai magyar férfi lett az áldozata az ukrajnai kényszersorozásnak. Rebán Zsoltot az utcáról kényszerrel vitték el besorozásra, annak ellenére, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra. A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt. 

Orbán Viktor miniszterelnök a történtek kapcsán bejelentette, hogy a magyar kormány döntött: haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik kényszersorozásban vesznek részt

Ukrajnában továbbra sem szűnik a civilek elleni erőszak, és a kényszersorozások sem hagytak alább
A hétvégén arról is beszámoltunk, hogy az ukrán rendőrség őrizetbe vette a TCK három alkalmazottját, akik egy másik sorozásra elhurcolt férfit halálra vertek

Az 55 éves férfi súlyos fejsérüléseket szenvedett, amelyekbe belehalt.

Az előzetes vizsgálati eredmények szerint az áldozat halála fejsérülés miatt következett be – írta a dnepr.info, a dnyiprói rendőrség információira hivatkozva. 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a szombathelyi Haladás Sportkomplexumban 2026. február 7-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

