kényszersorozáskatonai toborzásTCKorosz-ukrán háború

A kényszersorozás a hajléktalanokat is elérte + videó

Ukrajna létszámgondokkal küzd a hadseregben. A kényszersorozás jelensége immár a hétköznapok részévé vált, a felvételek pedig rávilágítanak arra, milyen szélsőséges módszerekkel próbálják feltölteni soraikat. Dnyipróban a toborzóközpont (TCK) munkatársai már attól sem riadtak vissza, hogy hajléktalan emberekre csapjanak le.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 11:27
Ukrajnában továbbra sem szűnik a civilek elleni erőszak, és a kényszersorozások sem hagytak alább Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Origo számolt be arról, hogy nemrég újabb videó látott napvilágot, amelyen a hatóságok hajléktalan embereket vettek célba. Ők rendkívül kiszolgáltatott helyzetben vannak, hisz nincs stabil lakóhelyük, és kevés eszközük van arra, hogy ellenálljanak. A kijevi hatóságok kényszersorozási gyakorlatát egyre többen bírálják.

A kényszersorozás a lakosság körében egyre nagyobb félelmet és bizalmatlanságot kelt
A kényszersorozás a lakosság körében egyre nagyobb félelmet és bizalmatlanságot kelt. Fotó: AFP

A felvételhez azt írták, hogy

Dnyipróban a TCK csomagolta a hajléktalanokat.

Az ukrán köznyelvben használt „csomagolták” szó azt jelenti, hogy az érintetteket nem önkéntes alapon vitték el, hanem kényszerrel, jellemzően közterületekről, utcákról.

Korábban megrázó videót osztott meg Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője is az ukrajnai kényszersorozásról. A felvételen brutális utcai erőszak látható: civileket rángatnak el a toborzók fényes nappal, az ünnepek előtt. A videón jól kivehető, amint három, a területi toborzóközponthoz (TCK) tartozó tiszt és egy rendőr csap le kiszemelt áldozatára. Nem igazoltatásról van szó, hanem nyílt, fizikai kényszerről. 

A férfit nem felszólítják, nem kérik, hanem megragadják, majd a lábánál fogva próbálják elhurcolni a lakásától, miközben ő kétségbeesetten ellenáll.

A jelenet drámai fordulatot vesz, amikor két másik civil a férfi segítségére siet. Látják, hogy egy embert erőszakkal akarnak elvinni, és közbelépnek. Heves dulakodás kezdődik, lökdösődés, kiabálás, testi erőfölény demonstrálása. Az egyik férfi videóra veszi az eseményeket, nyilvánvalóan azért, hogy bizonyítéka legyen az erőszakos fellépésről. A válasz újabb agresszió: az egyik TCK-s tiszt rátámad a felvételt készítő férfira, meglöki, és a felvételen úgy tűnik, majdnem lelöki a lépcsőről, mielőtt az elmenekül. A videó legnyugtalanítóbb üzenete az erőszak természetessége: az intézkedők rutinosnak tűnnek, úgy járnak el, mint minden nap.

Ukrajnában egyre több videó és beszámoló kerül napvilágra, amelyek a TCK munkatársainak erőszakos és visszaélésszerű fellépését dokumentálják. A helyiek mind gyakrabban próbálnak ellenállni az önkényes elhurcolásoknak, amelyek sokszor nyílt utcai erőszakba torkollnak. A Strana beszámolója alapján Lvivben egy nő tüzet nyitott az autóra, amelyben rendőrök és a területi toborzóközpont alkalmazottai tartózkodtak. Olyan is volt sajnos, aki inkább a hideg folyóba vetette magát. Zaporizzsja városában a TCK (toborzóközpont) emberei egy újabb férfit próbáltak elvinni a frontra közvetlenül egy buszról.

A videót készítő illető szerint a hatóságok még gázpalack használatát is tervezték, miközben a férfi a tömegközlekedési járművön utazott.

 

Negyvenezer dollárért a határon túl: iparág épült az ukrán katonák kimenekítésére

Szerdán beszámoltunk arról is, hogy súlyos visszaélésekre derült fény Ukrajnában: egy szervezett hálózat akár negyvenezer dollárért csempészett ki katonákat a frontról, a fizetséget pedig kriptovalutában szedte be. 

A kényszersorozás halálos áldozatokat is követel

Miközben az ukrán hatóságok és Brüsszel elitje egyaránt szemet hunynak a túlkapások felett, azok következményei egyre tragikusabbak. Az ukrajnai kényszersorozás nemegyszer halálos áldozatokat is követel, nemrégiben ismét egy kárpátaljai magyar férfi esett a brutalitás áldozatává. 

Reban Zsoltot az utcáról rabolták el a toborzók, annak ellenére, hogy több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították a szolgálatra a meglévő szívproblémái miatt.

Orbán Viktor közölte, hogy a kormányülésen áttekintették az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos fejleményeket, és azonnali kiutasítást rendeltek el a kényszersorozásban részt vevő ukrán állampolgárokkal szemben.

Borítókép: A TCK tisztjei intézkedés közben (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu