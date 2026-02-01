Zelenszkij emberei senkit nem kímélnek, folytatódnak a brutális emberrablások Ukrajnában

Gyászol a kárpátaljai magyar közösség, miután újabb tagját veszítette el teljesen értelmetlenül az ukrajnai kényszersorozás brutalitása miatt. Mint arról beszámoltunk, Reban Zsoltot annak ellenére hurcolták el az utcáról, hogy szívproblémái miatt több alkalommal is katonai szolgálatra alkalmatlannak nyilvánították.

Az ukrán hatóságok és Brüsszel elitje egyaránt szemet hunynak a kényszersorozás brutalitása felett (Fotó: AFP)

Családja szerint azonban ezt hiába próbálták tudatni a hatóságokkal, azok gyakorlatilag meg sem hallgatták őket.

Reban Zsoltot a nyugat-ukrajnai Lemberg (Lviv) közelében található Javoriv katonai központba vitték, ahonnan január 16-án még haza tudott telefonálni a családjának, de két nappal később már az a hír érkezett róla, hogy a kiképzés során rosszul lett és meghalt.

Ukrajnában folyamatos a kényszersorozás, gyakorlatilag nyílt embervadászat zajlik az utcákon

– hívta fel a figyelmet a kárpátaljai magyar férfi halálával kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Itt az ideje véget vetni a háborúnak, a háborút szító brüsszeli politikának, és itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen az ukránok nagyon durva, nyílt embervadászatával, a kényszersorozásokkal szemben – szögezte le a magyar diplomácia vezetője.

Nem Reban Zsolt azonban a kegyetlen ukrajnai kényszersorozás első magyar halálos áldozata. A beregszászi Sebestyén Józsefre tavaly nyáron csaptak le a kijevi rezsim emberrablói. A 45 éves férfit egy kávézó előtt kapták el a toborzók, akik később brutálisan bántalmazták. Testvérének beszámolója szerint Sebestyén Józsefet vasdorongokkal verték meg, a bántalmazás következményeibe később belehalt.

Sír a lelkem most, hogy egy fiatal, egészséges embernek kellett meghalnia értelmetlenül

– írta a megtört nővér.

A család kálváriája a tragédia után is folytatódott. A rendelkezésre álló felvételek ellenére az ukránok mindent tagadtak a halálesettel kapcsolatban, a hatóságok nyomozást sem indítottak az ügy kapcsán. Szijjártó Péter szerint ezzel ezzel elismerték, hogy az ilyen esetek nem egyedi túlkapások, hanem egy államilag jóváhagyott rendszer részei.

Magyar egyetemisták is áldozatul estek a toborzók embertelen bánásmódjának. A fiatalokat az érvényes halasztásuk dacára fogva tartották a beregszászi toborzóközpontban.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem diákjai november 4-én a törvényi előírásoknak megfelelően keresték fel a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságot adatfrissítés céljából. A rutinszerűnek tűnő látogatás azonban rémálommá vált négy hallgató számára, akiket csak több óra elteltével engedtek távozni az intézményből. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) mélységes felháborodását fejezte ki az eset kapcsán.