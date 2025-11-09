kényszersorozásDnyipropetrovszkorosz-ukrán háború

Erőszakos ukrán toborzás: bicikliről rángatták le a futárt + videó

A közösségi médiában olyan felvétel jelent meg, amelyen ukrán toborzótisztek láthatók, amint erővel beültetnek egy férfit egy járműbe Dnyipropetrovszkban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 9:58
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
A Facebookon közzétett videó leírása szerint Dnyipropetrovszkban egy toborzóiroda több munkatársa az utcán elfogott egy férfit, majd erőszakkal betuszkolta egy furgonba. A leírás alapján az ukrán toborzótisztek fegyverrel voltak felszerelve – számolt be az Origo.

Futárt hurcolnak el az ukrán kényszersorozók Dnyipropetrovszk utcjáról (Forrás: Facebook)
Futárt hurcolnak el az ukrán kényszersorozók Dnyipropetrovszk utcjáról. Forrás: Facebook

A felvételen az látható, amint egy lakóház előtt ukrán egyenruhás toborzótisztek egy kerékpáros futárt rángatnak le a bicikliről. Az esetet egy szemtanú rögzítette a lakóház egyik ablakából.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

