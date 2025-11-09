A Facebookon közzétett videó leírása szerint Dnyipropetrovszkban egy toborzóiroda több munkatársa az utcán elfogott egy férfit, majd erőszakkal betuszkolta egy furgonba. A leírás alapján az ukrán toborzótisztek fegyverrel voltak felszerelve – számolt be az Origo.
Erőszakos ukrán toborzás: bicikliről rángatták le a futárt + videó
A közösségi médiában olyan felvétel jelent meg, amelyen ukrán toborzótisztek láthatók, amint erővel beültetnek egy férfit egy járműbe Dnyipropetrovszkban.
A felvételen az látható, amint egy lakóház előtt ukrán egyenruhás toborzótisztek egy kerékpáros futárt rángatnak le a bicikliről. Az esetet egy szemtanú rögzítette a lakóház egyik ablakából.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
