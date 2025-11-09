Erőszakos ukrán toborzás: bicikliről rángatták le a futárt + videó

A Facebookon közzétett videó leírása szerint Dnyipropetrovszkban egy toborzóiroda több munkatársa az utcán elfogott egy férfit, majd erőszakkal betuszkolta egy furgonba. A leírás alapján az ukrán toborzótisztek fegyverrel voltak felszerelve – számolt be az Origo.

Futárt hurcolnak el az ukrán kényszersorozók Dnyipropetrovszk utcjáról. Forrás: Facebook