Szerdán elengedte a hírhedt beregszászi TCK, vagyis toborzóközpont azokat a helyi egyetemista diákokat, akiket korábban adategyeztetés céljából hívott be, majd pedig bezárt az épületébe. Mind a négy diák érvényes halasztással rendelkezett, amit fel is tudtak mutatni a központban. Úgy tudni, hogy mindannyian átmentek korábban a katonaorvosi vizsgálaton is, ami ahhoz kell, hogy érvényes halasztás kaphassanak. Viszont a helyi katonai hatóságok nagyjából 30 órán át tartották bent őket, nem engedtek be hozzájuk ügyvédet, mindössze ételt és innivalót lehetett beküldeni nekik.
Az ukrán karhatalom piti bosszúja: Kijev már diákokat is fogva tart, csak hogy nyomást gyakoroljon Magyarországra
A beregszászi egyetemisták fogvatartása rámutat arra, hogy Kijev már nem válogat az eszközökben, hanem kegyetlen nyomást helyez a kárpátaljai magyarságra is, csak hogy Budapestet – a szerintük helyes – irányba terelje. Nem véletlen az időzítés sem: az amerikai–magyar csúcstalálkozónak üzentek.
A négy diák a rendőrséget is kihívta, hogy azok dokumentálják az emberrablás tényét, ők azonban a protokoll kiállításán kívül semmit nem tettek. A történet sajnos itt nem ért véget, ugyanis jövő hétre újabb behívóparancsot kaptak.
A katonai adategyeztetési eljárás minden ukrán állampolgár számára kötelezettség, de a jogszabályok szerint az egyetemista és főiskolás diákok, akárcsak az őket tanító tanárok, felmentést élveznek a mozgósítás alól. Az ügyről először Ferenc Viktória, a Fidesz–KDNP kárpátaljai európai parlamenti képviselője számolt be közösségi oldalán. A politikus videójában kijelentette, hogy mindez egy EU-ba törekvő országban történt meg.
Elraboltak négy egyetemi diákot az uniós tagságra törekvő Ukrajnában. A Beregszászi Járási Területi Toborzóközpont több mint 24 órája tartja fogva a kárpátaljai magyar közösség négy férfitagját, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem négy diákját, akiket adatfrissítés okán kérettek be, és akiket kényszerű módon akarnak besorozni a hadseregbe. Történik ez annak ellenére, hogy a diákok érvényes halasztással rendelkeznek
– mondta Ferenc Viktória, aki hozzátette: a hatályos ukrán törvények szerint a mobilizáció alól a diákok az oktatás teljes időtartamára felmentéssel rendelkeznek. Majd úgy folytatta, hogy követelik, hogy a toborzóközpont haladéktalanul engedje szabadon a fogva tartott diákokat.
Mindent megteszünk, hogy az eset nyilvánosságot kapjon az uniós színtéren is. Nem hallgathatunk arról, hogy Ukrajnában nap mint nap emberi jogok sérülnek a háborús mozgósítás során. Ukrajna lakossága elfáradt a háborútól, a sorozásokkal kapcsolatos visszaélésektől, embertelen és jogtalan bánásmódtól. Ennek véget kell vetni!
– tette hozzá.
KMKSZ: A hallgatók szabadságának korlátozása jogsértő
Szerdán az ügyben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség is nyilatkozatot adott ki, melyben felháborodásukat fejezték ki az eset kapcsán. Mint fogalmaztak:
A személyi szabadság korlátozását, beleértve az őrizetbe vételt is, kizárólag az ukrán törvények szabályozzák (elsősorban Ukrajna alkotmánya, a büntetőeljárási törvénykönyv és a szabálysértési törvénykönyv). Az adatfrissítés nem olyan cselekmény, amely azonnali, többórás őrizetbe vételt indokolna. Úgy véljük, hogy a hallgatók szabadságának korlátozása jogsértő, ami ellentmond Ukrajna törvényeinek.
Hozzátették: panaszukkal az illetékes ukrán szervekhez fordulnak.
A hatalmas felháborodás, az egyetem és a KMKSZ tiltakozása miatt a hatóságok szerda délután két fiatalt szabadon engedtek, majd este hat óra után a másik kettőt is kiengedték. Darcsi Karolina, a KMKSZ politikai-kommunikációs titkára a helyi sajtónak így kommentálta az esetet:
Négy hallgatót több mint 24 órán át bent tartottak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség végtelenül felháborítónak tartja, illetve jogellenesnek tartja ezt az eljárásrendet, illetve ezt az eljárás módot, és levélben fordult Ukrajna hadügyminiszteréhez, az ungvári katonai adminisztrációhoz, az emberi jogi biztoshoz, amelyben kérjük az eset kivizsgálását, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő. Hisz egy Európai Unióba igyekvő államnak kétszeresen is teljesítenie kell a jogállamiság területén, s a jogállamiság ott kezdődik, ha a saját törvényeinket betartjuk.
Piti kijevi üzenet
Jelenleg tehát mind a négy diák szabadon van, és a törvénytelen fogva tartás is megszűnt. Az ügy viszont nem oldódott meg véglegesen, mivel mindannyian újabb katonai behívót kaptak, és jövő héten ismét be meg kell jelölniük a TCK hadkiegészítői előtt.
A csatát tehát megnyerték, a háborút azonban még nem. Forrásaink szerint a helyi hadkiegészítőben jól tudták, hogy törvénytelenséget követtek el, ezért sokan azt feltételezik, hogy mindez központi utasításra történt. Kijev ugyanis így akart üzenni az amerikai–magyar csúcstalálkozónak. Pitinek tűnő módszer, de az ukránok rutinosak ebben, ha üzenni akarnak Budapestre. A kárpátaljai magyarság viszont évtizedek óta folyamatos nyomásgyakorlásnak van kitéve, mindez 2014 óta vált hagyománnyá.
A helyi TCK nyilatkozatban cáfol
Időközben a beregszászi toborzóközpont is nyilatkozatot adott ki, melyben így fogalmaznak: „A Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatóinak állítólagos jogellenes visszatartásáról szóló információkkal kapcsolatban a következőket közöljük: valóban, az említett oktatási intézmény három hallgatója és egy oktatója önként jelentkezett a beregszászi területi toborzóközpontba és szociális támogató központba, a korábban kapott behívóparancsokkal.
Az adatok frissítése során kiderült, hogy hármuknál nem történt meg a katonai orvosi bizottság vizsgálata. A jogszabály minden katonai kötelezett ukrán állampolgártól megköveteli a katonai nyilvántartási követelmények betartását. A katonai orvosi bizottsági vizsgálat elvégzése és személyes adataik frissítése után az említett ukrán állampolgárok elhagyták a TCK területét. Bármilyen »visszatartásról« szóló információ valótlan és manipulatív. Felhívjuk a média képviselőit és a nyilvánosságot, hogy ne terjesszenek ellenőrizetlen pletykákat és manipulatív információkat. A TCK részéről semmilyen jogellenes lépés nem történt azokkal a személyekkel szemben, akiknek törvényes indoka van a halasztásra.”
Kárpátalján egyre durvábban zajlik a kényszersorozás. Sokakat a munkahelyeikről vagy az utcáról rabolnak el. A napokban egy munkácsi 58 éves matematikatanár vált a TCK áldozatává, aki törvényes felmentéssel rendelkezett.
Ungváron legutóbb kedden videóztak kényszersorozást, amikor egy helyi férfi azt kérte számon a TCK tisztjeitől, hogy azok miért fújták le könnygázzal és miért vannak maszkban, mint a banditák. A mozgósítását azonban ezzel sem tudta elkerülni.
Borítókép: Az ukrán elnök katonák gyűrűjében (Fotó: AFP)
