A helyi TCK nyilatkozatban cáfol

Időközben a beregszászi toborzóközpont is nyilatkozatot adott ki, melyben így fogalmaznak: „A Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatóinak állítólagos jogellenes visszatartásáról szóló információkkal kapcsolatban a következőket közöljük: valóban, az említett oktatási intézmény három hallgatója és egy oktatója önként jelentkezett a beregszászi területi toborzóközpontba és szociális támogató központba, a korábban kapott behívóparancsokkal.

Az adatok frissítése során kiderült, hogy hármuknál nem történt meg a katonai orvosi bizottság vizsgálata. A jogszabály minden katonai kötelezett ukrán állampolgártól megköveteli a katonai nyilvántartási követelmények betartását. A katonai orvosi bizottsági vizsgálat elvégzése és személyes adataik frissítése után az említett ukrán állampolgárok elhagyták a TCK területét. Bármilyen »visszatartásról« szóló információ valótlan és manipulatív. Felhívjuk a média képviselőit és a nyilvánosságot, hogy ne terjesszenek ellenőrizetlen pletykákat és manipulatív információkat. A TCK részéről semmilyen jogellenes lépés nem történt azokkal a személyekkel szemben, akiknek törvényes indoka van a halasztásra.”

Kárpátalján egyre durvábban zajlik a kényszersorozás. Sokakat a munkahelyeikről vagy az utcáról rabolnak el. A napokban egy munkácsi 58 éves matematikatanár vált a TCK áldozatává, aki törvényes felmentéssel rendelkezett.

Ungváron legutóbb kedden videóztak kényszersorozást, amikor egy helyi férfi azt kérte számon a TCK tisztjeitől, hogy azok miért fújták le könnygázzal és miért vannak maszkban, mint a banditák. A mozgósítását azonban ezzel sem tudta elkerülni.

