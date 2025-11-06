Szabadultak Zelenszkij emberrablóinak karmai közül a magyar diákok

Mint arról lapunk is beszámolt, a tegnapi nap során a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem négy diákját tartották fogva a Beregszászi Toborzó Központban. A diákok ugyan azóta már kiszabadultak, azonban lapunk megkeresésére Ferenc Viktória, a Patrióták Európáért képviselőcsoport tagja jelezte: a probléma még nem oldódott meg véglegesen.

A diákok kiszabadultak Zelenszkij emberrablóinak a fogságából

Fotó: YVES HERMAN / POOL

A Beregszászi Rákóczi Egyetem négy diákját tegnap bent tartották a Beregszászi Toborzó Központban. Őket hivatalosan adategyeztetés céljából hívták be, ami minden ukrán állampolgár számára törvényi kötelezettség, tehát meg kell jelenniük a toborzóirodában az adatok egyeztetése miatt – írta lapunknak Ferenc Viktória.

A négy fiatalnak habár minden szükséges papírja megvolt, beleértve a halasztási igazolást is ennek ellenére több mint 24 órán keresztül fogva tartották őket.

A politikus közösségi oldalán is jelezte, hogy a nyomásgyakorlás megtette a hatását, hiszen a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nyilatkozata és a felháborodás után két fiatalt délután, a maradék kettőt pedig az esti órákban elengedték. „Jelenleg tehát mind a négy diák szabadon van, a törvénytelen fogvatartás megszűnt. Ugyanakkor a probléma nem oldódott meg véglegesen, mivel jövő héten mindannyiuknak ismét be kell menniük adategyeztetésre” – fogalmazott a politikus.

A diákok helyzetéről a külügyminiszter is megszólalt

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is figyelemmel kísérte tegnap az eseményeket. „Egész nap szorosan figyelemmel követtük a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemről sorozás okán elvitt magyar hallgatók ügyét” – írta közösségi oldalán a miniszter.

Estére végre minden hallgatót hazaengedtek az ukrán hatóságok, ami jó hír, ugyanakkor ráirányítja a figyelmet ismételten a béke fontosságára. Minél előbb lesz béke, annál előbb szűnnek meg az erőszakos sorozások is

– közölte a tárcavezető.

