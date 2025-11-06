Zelenszkijkárpátaljai magyarokemberrabló

Szabadultak Zelenszkij emberrablóinak karmai közül a magyar diákok

A tegnapi nap során törvényellenes módon a Rákóczi Egyetem négy magyar származású diákját fogva tartották a Beregszászi Toborzó Központban. Az ügyben lapunk megkereste Ferenc Viktóriát, a Fidesz EP-képviselőjét, aki jelezte: a diákok már kiszabadultak, azonban a probléma nem szűnt meg.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 10:14
Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint arról lapunk is beszámolt, a tegnapi nap során a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem négy diákját tartották fogva a Beregszászi Toborzó Központban. A diákok ugyan azóta már kiszabadultak, azonban lapunk megkeresésére Ferenc Viktória, a Patrióták Európáért képviselőcsoport tagja jelezte: a probléma még nem oldódott meg véglegesen. 

A diákok kiszabadultak Zelenszkij emberrablóinak a fogságából
A diákok kiszabadultak Zelenszkij emberrablóinak a fogságából 
Fotó: YVES HERMAN / POOL

A Beregszászi Rákóczi Egyetem négy diákját tegnap bent tartották a Beregszászi Toborzó Központban. Őket hivatalosan adategyeztetés céljából hívták be, ami minden ukrán állampolgár számára törvényi kötelezettség, tehát meg kell jelenniük a toborzóirodában az adatok egyeztetése miatt – írta lapunknak Ferenc Viktória. 

A négy fiatalnak habár minden szükséges papírja megvolt, beleértve a halasztási igazolást is ennek ellenére több mint 24 órán keresztül fogva tartották őket. 

A politikus közösségi oldalán is jelezte, hogy a nyomásgyakorlás megtette a hatását, hiszen a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nyilatkozata és a felháborodás után két fiatalt délután, a maradék kettőt pedig az esti órákban elengedték. „Jelenleg tehát mind a négy diák szabadon van, a törvénytelen fogvatartás megszűnt. Ugyanakkor a probléma nem oldódott meg véglegesen, mivel jövő héten mindannyiuknak ismét be kell menniük adategyeztetésre” – fogalmazott a politikus. 

A diákok helyzetéről a külügyminiszter is megszólalt

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is figyelemmel kísérte tegnap az eseményeket. „Egész nap szorosan figyelemmel követtük a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemről sorozás okán elvitt magyar hallgatók ügyét” – írta közösségi oldalán a miniszter. 

Estére végre minden hallgatót hazaengedtek az ukrán hatóságok, ami jó hír, ugyanakkor ráirányítja a figyelmet ismételten a béke fontosságára. Minél előbb lesz béke, annál előbb szűnnek meg az erőszakos sorozások is

– közölte a tárcavezető. 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbíró

A bírói függetlenségről

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezeket, ezeket a „független” bírákat. Ismerjük ezeket a „független” ítéleteket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.