Három katonai vezető kitiltásáról döntött tegnap a kormány

A tegnapi kormányülésen a kárpátaljai sorozással kapcsolatban meghallgattunk egy beszámolót, amelyből tisztán látszódik, folytatódik a kényszersorozás, tavaly Sebestyén József halt bele, most pedig egy szívbeteg honfitársunk lett az áldozata a kényszersorozásnak – tájékoztatott Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A miniszter tisztázta, még egy megtámadott, háborúban álló ország részéről is elfogadhatatlan a kényszersorozás.

Kényesek vagyunk arra, ha a kárpátaljai magyarság alapvető jogait nem veszik figyelembe

– húzta alá Gulyás Gergely, majd hozzátette, hogy nemcsak Magyarországról, de a schengeni övezetből is kitiltják a kényszersorozókat. A tárcavezető emlékeztetett: ezt az Ukrajnát akarják beléptetni az EU-ba, nekik akar Brüsszel több ütemben 1500 milliárdos támogatást adni, amelyet hitelként álcáznak, de valójában egy támogatás. Leszögezte, a kormány a béke pártján áll, továbbra sem hajlandó fegyvert és katonákat küldeni, és Magyarország nem fizet Ukrajnának. – Ezért is fontos a nemzeti petíció – mutatott rá.