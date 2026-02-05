sebestyén józsefkényszersorozáskormány

Három katonai vezető kitiltásáról döntött tegnap a kormány

Kényesek vagyunk arra, ha a kárpátaljai magyarság alapvető jogait nem veszik figyelembe – fogalmazott Gulyás Gergely, miután újabb magyar honfitársunk vesztette életét az ukrán kényszersorozások miatt. A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, nem csak Magyarországról, de a schengeni övezetből is kitiltják az ukrán kényszersorozókat. 

Munkatársunktól
2026. 02. 05. 13:41
Ukrajnában továbbra sem szűnik a civilek elleni erőszak, és a kényszersorozások sem hagytak alább
Ukrajnában továbbra sem szűnik a civilek elleni erőszak, és a kényszersorozások sem hagytak alább Forrás: AFP
A tegnapi kormányülésen a kárpátaljai sorozással kapcsolatban meghallgattunk egy beszámolót, amelyből tisztán látszódik, folytatódik a kényszersorozás, tavaly Sebestyén József halt bele, most pedig egy szívbeteg honfitársunk lett az áldozata a kényszersorozásnak – tájékoztatott Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A miniszter tisztázta, még egy megtámadott, háborúban álló ország részéről is elfogadhatatlan a kényszersorozás.

Kényesek vagyunk arra, ha a kárpátaljai magyarság alapvető jogait nem veszik figyelembe

– húzta alá Gulyás Gergely, majd hozzátette, hogy nemcsak Magyarországról, de a schengeni övezetből is kitiltják a kényszersorozókat. A tárcavezető emlékeztetett: ezt az Ukrajnát akarják beléptetni az EU-ba, nekik akar Brüsszel több ütemben 1500 milliárdos támogatást adni, amelyet hitelként álcáznak, de valójában egy támogatás. Leszögezte, a kormány a béke pártján áll, továbbra sem hajlandó fegyvert és katonákat küldeni, és Magyarország nem fizet Ukrajnának. – Ezért is fontos a nemzeti petíció – mutatott rá.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

