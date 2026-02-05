Sikeres az otthoni energiatároló program, már 75 ezren nyújtottak be pályázatot

Már 75 ezren nyújtottak be pályázatot az otthoni energiatároló programra , a kormány meg fogja emelni az eredetileg 100 milliárdos program keretösszegét – tájékoztatott Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. Miniszter jelezte, a pályázati időszak lezárultával, március 15. után döntenek a támogatási keret emelésének összegéről.

– A 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatással a kormány célja, hogy minél többen legyenek képesek nemcsak termelni, hanem tárolni is a napenergiát, és ennek köszönhetően érdemben tovább csökkentsék a családok energiakiadásait – mondta a miniszter.