Sikeres az otthoni energiatároló program, már 75 ezren nyújtottak be pályázatot

A kormány 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatással segíti a családok korszerű rezsicsökkentését.

Munkatársunktól
2026. 02. 05. 13:23
Fotó: Székelyhidi Balázs Forrás: Székelyhidi Balázs
Már 75 ezren nyújtottak be pályázatot az otthoni energiatároló programra , a kormány meg fogja emelni az eredetileg 100 milliárdos program keretösszegét – tájékoztatott Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. Miniszter jelezte, a pályázati időszak lezárultával, március 15. után döntenek a támogatási keret emelésének összegéről.

– A 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatással a kormány célja, hogy minél többen legyenek képesek nemcsak termelni, hanem tárolni is a napenergiát, és ennek köszönhetően érdemben tovább csökkentsék a családok energiakiadásait – mondta a miniszter.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Székelyhidi Balázs)

