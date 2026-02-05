Légúti fertőzés tüneteivel január 26. és február 1. között összesen 286 900 ember kereste fel orvosát. Az ötödik héten influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók közül 47,5 százalék volt gyerek, 27,3 százalék 15–34 éves fiatal felnőtt, 19 százalékuk a 35–59 évesek, míg 6,2 százalékuk a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott – részletezik.
Öt bölcsődét, kilenc óvodát, tizenegy általános iskolát és három idősek otthonát tarolt le az influenza idehaza egy hét alatt
A múlt héten 77 700-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján csütörtökön. Ez a szám az azt megelőző héten 60 500 volt.
Az 5. héten Bács-Kiskun és Győr-Moson-Sopron vármegye kivételével valamennyi közigazgatási területen nőtt az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héthez viszonyítva. A legtöbb beteg Fejér, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt, a legkevesebb Bács-Kiskun, Zala és Heves vármegyében.
Közölték azt is, az ötödik héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról huszonnyolc jelentés érkezett.
öt bölcsőde, kilenc óvoda, tizenegy általános iskola és három idősek otthona volt érintett.
Kórházba a múlt héten 266-an kerültek súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 34-en szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra.
Lebuktatta Kapitány Istvánt és Tárkányi Zsoltot a kormánypárti képviselő – kiderült, mire készülnek a tiszások + videó
Gulyás Gergely Kristóf egy vonaton utazott a két tiszás politikussal, akik érdekes dolgokról beszélgettek út közben.
Ismét megerősítették: Ukrajna uniós csatlakozása a Tisza programjának része
A Tisza Párt vezetése támogatja az Ukrán EU-tagságot, erről meg is szavaztatta tavaly a szimpatizánsokat.
Különös módot talált a borsodi férfi arra, hogy kirabolja a ruhaboltot, és egyben teljesen megbénítsa az ott dolgozó nőt
Legalábbis azt hitte, sikerül.
Most, hogy itt a tavasz, készítse a lelkét, mert megint havazni fog
Meg a bakancsot. Térképeken a lényeg.
Lebuktatta Kapitány Istvánt és Tárkányi Zsoltot a kormánypárti képviselő – kiderült, mire készülnek a tiszások + videó
Gulyás Gergely Kristóf egy vonaton utazott a két tiszás politikussal, akik érdekes dolgokról beszélgettek út közben.
Ismét megerősítették: Ukrajna uniós csatlakozása a Tisza programjának része
A Tisza Párt vezetése támogatja az Ukrán EU-tagságot, erről meg is szavaztatta tavaly a szimpatizánsokat.
Különös módot talált a borsodi férfi arra, hogy kirabolja a ruhaboltot, és egyben teljesen megbénítsa az ott dolgozó nőt
Legalábbis azt hitte, sikerül.
Most, hogy itt a tavasz, készítse a lelkét, mert megint havazni fog
Meg a bakancsot. Térképeken a lényeg.
