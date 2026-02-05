Rendkívüli

Atomtörténelmi pillanat Pakson, ténylegesen elkezdődött az építkezés

fővárosi ítélőtáblaviking sigynhableány

Megkezdődött az új elsőfokú büntetőper a Hableány katasztrófája ügyében

A Fővárosi Ítélőtábla határozata szerint a korábban eljáró bíró elfogultsága miatt kell megismételni az eljárást.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 05. 12:50
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megkezdődött a Hableány kishajó dunai katasztrófája ügyében indult büntetőper új elsőfokú tárgyalása csütörtökön a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, az eljárást a fellebbviteli bíróságként eljáró Fővárosi Ítélőtábla határozata szerint a korábban eljáró bíró elfogultsága miatt kell megismételni. A megismételt tárgyaláson a vádlott nem ismerte el bűnösségét és nem kívánt vallomást tenni.

Budapest, 2023. szeptember 26. Németh Leona bíró ítéletet hirdet a Hableány katasztrófáját okozó Viking Sigyn kapitánya, Jurij C. ügyében a Pesti Központi Kerületi Bíróságon 2023. szeptember 26-án. Halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége miatt első fokon 5 év 6 hónap fogházban letöltendő szabadságvesztésre ítélte a bíróság az ukrán hajóskapitányt. A Hableány sétahajó 2019. május 29-én süllyedt el a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A Hableányon 35-en utaztak, 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. Hét turistát sikerült kimenteni, 27 áldozat holttestét megtalálták, egy dél-koreai utast továbbra is eltűntként tartanak nyilván. MTI/Bruzák Noémi
A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2023. szeptember 26-án hozott ítéletét a Fővárosi Törvényszék hatályon kívül helyezte (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A megismételt büntetőperben eljáró Kovács Ervin bíró a tárgyalás kezdetén a határozatot ismertetve közölte: az új eljárásra azért van szükség, mert a 2022. június 21-i tárgyalást követően tett bírói megnyilvánulások ellentétesek a pártatlanság követelményével, azok megalapozzák a bíró kizárását.

A korábbi elsőfokú bíró ugyanis akkor azzal, hogy a tárgyalást követően az ügyésznek – a vádlott és a védő távollétében – kifejtette a bizonyítás menetére és a bizonyítékok értékelésére vonatkozó álláspontját, megsértette az eljárási feladatok megoszlásának elvét, a pártatlanság követelményét, így tőle az ügy elfogulatlan megítélése nem várható. Az elfogult, kizárt bíró eljárását orvosolni kizárólag a korábban hozott elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezésével lehet – mondta a bíró.

A Viking Sigyn szállodahajó 2019. május 29-én a Margit híd közelében nekiütközött a Hableány sétahajónak, és elsüllyesztette. A kishajón 35-en utaztak: 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. Hét turistát sikerült kimenteni, 27 áldozat holttestét megtalálták.

 A szállodahajó ukrán kapitányát a PKKB 2023. szeptember 26-án a vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó gondatlan veszélyeztetésének vétsége miatt 5 év 6 hónap fogházbüntetésre ítélte, és 6 évre eltiltotta vízi jármű vezetésétől.

A vádirat szerint a vádlott a Viking Sigyn szállodahajó kapitányaként 2019. május 29-én az esti órákban egyedül vezette a hajót. Amikor elérte a Margit híd előtti vízszakaszt, a vádirat szerint legalább 5 percig nem a hajó vezetésére koncentrált. Ez idő alatt a Viking Sigyn összeütközött a Hableány sétahajóval, majd maga alá gyűrte azt. A balesetben 27-en haltak meg, egy ember pedig eltűnt.

Az ügyészség a vádlottat halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével és segítségnyújtás elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntettével vádolta.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2023. szeptember 26-án halálos tömegszerencsétlenséget okozó vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége miatt 5 év 6 hónap fogházbüntetésre ítélte és 6 évre eltiltotta a vízi járművezetéstől a vádlottat, azonban ezt az ítéletet a Fővárosi Törvényszék hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította.

A megismételt tárgyaláson a vádlott nem ismerte el bűnösségét és nem kívánt vallomást tenni.

Az ügyészség – mivel a törvényszék nem adott konkrét iránymutatást a megismételt eljárásra – a korábbi elsőfokú tárgyaláson megjelent 26 tanú ismételt meghallgatását, valamint a szakértők idézését is kérelmezte.

A védelem képviselője is szükségesnek látta a „valósághű tényállás megállapítása” érdekében a tanúk és szakértők meghallgatását és fenntartotta a korábban, az előkészítő ülésen benyújtott, erre vonatkozó védői indítványát.

A bíróság helyt adott a tanúk és szakértők meghallgatására vonatkozó indítványoknak, majd a bíró ismertette a vádlott korábban tett vallomásait.

Kovács Ervin bíró ezután közölte: a büntetőper március 17-én tanúmeghallgatásokkal folytatódik.

Borítókép: A Clark Ádám úszódaru kiemeli a balesetben elsüllyedt Hableány turistahajó roncsát a Margit hídnál 2019. június 11-én (Fotó: MTI/Mónus Márton)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkönyvtár

Ünnep az MTA-ban

Bayer Zsolt avatarja

Éljen az akadémiai szabadság!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu