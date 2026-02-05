Országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben az év 5. hetében – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).
A koronavírus miatt most nem kell aggódni, de van itt egy másik vészjósló tényező
Növekvő fertőzésekre figyelmeztet az NNGYK.
A tájékoztató szerint az év 5. hetében 20 ellátási területen stagnálást tapasztaltak, csökkenést figyeltek meg Egerben és Veszprémben, míg
emelkedést sehol nem mértek.
Az örökítőanyag koncentrációja a budapesti agglomeráció mintájában, valamint Zalaegerszegen, Pécsen és Békéscsabán az emelkedett, míg Budapest északi, déli és központi mintájában, Székesfehérváron, Tatabányán, Győrben, Veszprémben, Szombathelyen, Kaposváron, Szekszárdon, Kecskeméten, Szegeden, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, Egerben és Salgótarjánban a mérsékelt, Miskolcon az alacsony tartományban volt.
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának növekedése nem várható.
Arról is írtak, hogy az influenza „A” vírusának örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban emelkedik.
Az 5. naptári héten a mennyisége 17 ellátási területen – Békéscsabán, Budapest Dél-pesti és Központi Szennyvíztisztító Telepén, Budapest agglomerációjába tartozó települések egyesített mintájában, Egerben, Győrben, Kaposváron, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen – volt kimutatási határ felett.
A szennyvízeredmények alapján a fertőzésszámok további emelkedése várható a következő időszakban.
