Atomtörténelmi pillanat Pakson, ténylegesen elkezdődött az építkezés

koronavírus örökítőanyagnngykinfluenza

A koronavírus miatt most nem kell aggódni, de van itt egy másik vészjósló tényező

Növekvő fertőzésekre figyelmeztet az NNGYK.

Forrás: MTI2026. 02. 05. 12:16
illusztráció Fotó: Róka László Forrás: MTVA
Országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben az év 5. hetében – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

A tájékoztató szerint az év 5. hetében 20 ellátási területen stagnálást tapasztaltak, csökkenést figyeltek meg Egerben és Veszprémben, míg 

emelkedést sehol nem mértek.

Az örökítőanyag koncentrációja a budapesti agglomeráció mintájában, valamint Zalaegerszegen, Pécsen és Békéscsabán az emelkedett, míg Budapest északi, déli és központi mintájában, Székesfehérváron, Tatabányán, Győrben, Veszprémben, Szombathelyen, Kaposváron, Szekszárdon, Kecskeméten, Szegeden, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, Egerben és Salgótarjánban a mérsékelt, Miskolcon az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának növekedése nem várható.

Arról is írtak, hogy az influenza „A” vírusának örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban emelkedik.

Az 5. naptári héten a mennyisége 17 ellátási területen – Békéscsabán, Budapest Dél-pesti és Központi Szennyvíztisztító Telepén, Budapest agglomerációjába tartozó települések egyesített mintájában, Egerben, Győrben, Kaposváron, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen – volt kimutatási határ felett.

A szennyvízeredmények alapján a fertőzésszámok további emelkedése várható a következő időszakban.

 

